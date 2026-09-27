Comme dans tous les jeux de la licence, Silent Hill Townfall propose une arme bonus et unique en son genre. La hache est une arme ultime surpuissante et indestructible qui sera un atout puissant pour faire d'autres défis comme finir le jeu en moins de 4 heures pour le trophée XX ou encore sans sauvegarder pour le trophée XX. Pour la récupérer, il faudra cependant déjà terminer une première partie et recommencer en New Game Plus, puis la trouver en jeu.

Guide rapide pour débloquer la hache dans Silent Hill Townfall

Terminez le jeu une première fois dans n'importe quelle difficulté

Relancez une partie

Avec Simon

Avancez jusqu'au petit passage Shore Wynd et trouvez le portillon blanc

Derrière le portillon, trouvez le cinquième box sur la droite

Récupérez la hache,

Le trophée Hachement Bien se débloquera en même temps.

Avec Zoé

Rendez-vous chez M Stewart en suivant l'histoire

Allez dans le jardin à l'arrière de la maison

La hache est dans le cabanon de jardin

Ce portillon est ouvert en NG+ © Jeremy H. " KiKiToes" pour Gameblog

Commencez déjà par terminer Silent Hill Townfall dans n'importe quelle difficulté. Une fois fait, vous déverrouillez plusieurs bonus dont ce qui nous intéresse : le mode New Game Plus et la fameuse hache à trouver en jeu. Pour récupérer la plus puissante arme au corps-à-corps du jeu et obtenir en même temps le trophée Hachement Bien, vous allez devoir recommencer une partie, peu importe la difficulté tant que c'est en New Game Plus.

Avec Simon

Cela fait, commencez Silent Hill Townfall normalement en vous dirigeant vers St Amélia. Poursuivez votre chemin jusqu'au bout de la première rue, lorsque la fusée éclairante embrase le ciel. Ici, engouffrez-vous normalement dans le petit passage au bout de la route et dirigez-vous à droite du portillon fermé. Longez la muraille pour atteindre un portillon en bois blanc à côté de nombreux panneaux de vente immobilière. Cette fois-ci, il est ouvert. Franchissez-le et descendez les escaliers. Localisez le cinquième box sur la droite, ouvrez-le. La hache est fièrement posée sur une caisse surveillée par un nain de jardin (que je trouve terrifiant).

Avec Zoé

Zoé aura aussi accès à la hache en suivant sa quête principale. Allez chez M Stewart en suivant l'histoire de Silent Hill Townfall. A l'arrière de la maison, vous trouverez un cabanon de jardin. Faufilez vous à l'intérieur pour trouver l'arme.

Comment utiliser la hache ?

La hache est la meilleure arme de corps-à-corps de Silent Hill Townfall, par conséquent elle s'utilise comme la planche et le tuyau. Vous pouvez attaquer avec R2 et bloquer avec L2. Elle permet également de briser les vitres et peut tuer les ennemis en un seul coup.

Attention toutefois, vous ne pouvez pas prendre d'autres armes de corps-à-corps sous peine de la perdre. Comme pour les planches et les tuyaux, si vous changez d'arme, votre personnage la posera à l'emplacement de l'arme que vous venez de récupérer. Bonne nouvelle, la hache est indestructible, donc il n'y a pas lieu d'en changer.