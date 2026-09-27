Voici la liste et les emplacements des signaux CRTV de Silent Hill Townfall et un guide pour débloquer le trophée « Réception Parfaite » facilement.

En plus des objets à dénicher, Silent Hill Townfall cache des radios d'où émanent des signaux CRTV qu'il faudra décrypter avec votre appareil portable. Nous vous avions déjà fait la liste de tous les Numéros de Téléphone et les emplacements de toutes les Cartes Postales, voici maintenant la liste de tous les signaux CRTV indispensables pour débloquer le trophée Réception Parfaite.

Pour décrocher le trophée, il faut capter tous les signaux CRTV, dont les 8 signaux à décrypter. Notez que seuls les signaux comportant des images semblent compter pour l'obtention du trophée, il n'est pas nécessaire de scanner tous ceux des ennemis par exemple.

Pour ne manquer aucun signal dans Silent Hill Townfall, c'est simple : il suffit de jouer avec le son. Vous entendrez systématiquement un crépitement lorsqu'un nouveau signal est capté par le CRTV. Il ne vous restera plus qu'à le calibrer. Les signaux classiques ne demandent qu'une simple validation lorsque le curseur mouvant touche le signal à l'écran. Mais pour le cas des radios, il faudra décrypter le signal en faisant un mini-jeu que vous apprendrez en allant dans la pharmacie durant la Partie 1. Si vous avez tout bien fait, le trophée devrait tomber après avoir décrypté le 8ème signal CRTV.

Jouez avec le son , les crépitements annoncent un nouveau signal, vous n'avez plus qu'à scanner.

, les crépitements annoncent un nouveau signal, vous n'avez plus qu'à scanner. Les signaux importants arrivent en général en même temps que les évènements majeurs , la plupart servent de guide pour la mission principale.

, la plupart servent de guide pour la mission principale. Attention lors de la Partie 4 Clara Woods et la Partie 6 Simon , soyez particulièrement attentif puisque plusieurs signaux s'enchaînent « rapidement ».

, soyez particulièrement attentif puisque plusieurs signaux s'enchaînent « rapidement ». Il n'est pas nécessaire de scanner tous les ennemis pour le trophée.

Le mini jeu des signaux CRTV à décrypter ©Jérémy H. " KiKiToes" pour Gameblog

La liste de toutes les radios et emplacements des signaux CRTV de Silent Hill Townfall

Les signaux CRTV ne sont pas tous cachés, mais peuvent être ratés. Certains sont nécessaires pour l'histoire, d'autres vous aideront pour certaines énigmes, tandis que certains ne seront là que pour ajouter un peu de lore. Comme pour les Cartes Postales, les signaux sont exclusifs à Simon et lui seul peut les décrypter. Il ne sera pas utile d'en chercher lorsque vous incarnerez d'autres personnages. Voici sans plus attendre la liste de tous les signaux CRTV et leur emplacement.

Partie 1 Arrivée

1 - Pharmacie, St Amélia : Lorsque vous irez dans la pharmacie pour récupérer un objet indispensable à l'énigme des balances du Dispensaire, vous trouverez le premier signal CRTV de Silent Hill Townfall sur le bureau.

Partie 2 Zoé

2 - En route pour le Centre Médical : Lorsque vous incarnez Simon et traversez St Amélia dans l'Autre Monde, vous trouverez la radio au deuxième étage du bâtiment de Station Road que vous visiterez obligatoirement après les jardins de Flemington Street.

Partie 3 Le Patient

3 - Centre Médical Différent : Peu après être arrivé dans le Centre Médical de l'Autre Monde, continuez votre progression jusqu'à être obligé de vous faufiler dans un passage étroit. Le troisième signal CRTV de Silent Hill Townfall est est juste après.

Partie 4 Clara Woods

4 - Supermarché de Clara Woods : Pour trouver ce signal CRTV, il faudra se rendre au magasin de Clara Woods qui se trouve au bout de la route à gauche avant d'entrer dans le quartier résidentiel. La radio est sur la table au centre de la salle principale.

: Pour trouver ce signal CRTV, il faudra se rendre au magasin de Clara Woods qui se trouve au bout de la route à gauche avant d'entrer dans le quartier résidentiel. La radio est sur la table au centre de la salle principale. 5 - Clara Woods, appartement 5 South Bray : Lorsque vous partez en quête des différents objets pour ouvrir les casiers CEG, vous visiterez la maison N°5 de South Bray. La radio émet son signal CRTV depuis le salon à côté de la télé.

: Lorsque vous partez en quête des différents objets pour ouvrir les casiers CEG, vous visiterez la maison N°5 de South Bray. La radio émet son signal CRTV depuis le salon à côté de la télé. 6 - QG CEG : La radio se trouve sur le bureau de la salle de sécurité derrière l'accueil.

Partie 6 Simon