Pokemon Pokopia a lancé un nouvel événement qui va vous permettre de rencontrer deux nouveaux Pokemon et gagner tout un tas de contenus gratuits, voici comment en profiter.

Alors que son DLC Fonds Bulleux vient tout juste de sortir avec une grosse mise à jour gratuite en parallèle, Pokemon Pokopia lance un nouvel événement. Du 13 au 28 août 2026, vous allez pouvoir rencontrer Barpau et Milobellus dans Pokopia mais aussi récupérer plusieurs cadeaux.

Comment participer à l'évènement Barpau et Millobellus de Pokemon Pokopia ?

Pour participer à cet événement gratuit il vous suffit de vous rendre devant un Centre Pokemon reconstruit dans la période du 13 au 28 août. Vous pourrez y rencontrer Barpau, Pokemon eau apparu la première fois dans Pokemon Saphir & Rubis et qui était particulièrement rare à l'époque. Quoi qu'il en soit, en discutant avec, ce dernier vous parlera de trésor et du fait qu'il adore tout ce qui brille. Ça tombe bien, dégoter des objets c'est votre dada. Vous allez devoir récupérer un certain nombre de Belles Écailles pour lui échanger contre de beaux objets.

Reconstruire un Centre Pokemon

Se rendre devant entre le 13 et le 28 août 2026

Discuter avec Barpau

©Jérémy.H "KiKiToes" pour Gameblog

Comment récupérer facilement des Bel'Ecailles ?

Comme souvent avec les événements de Pokemon Pokopia, tout se passe sur les Îles des Rêves, les fameuses îles à la génération procédurale que l'on peut atteindre en interagissant avec Baudrive et les peluches. C'est là-bas que vous trouverez un maximum de Belles Écailles. Si vous avez accès au DLC Fonds Bulleux, on vous conseille de vous rendre sur l'Île des Rêves de la Peluche Staross afin de maximiser encore plus vos trouvailles. Cela étant, on en trouve quand même quelques-unes facilement sur les plages des Îles des Rêves classiques et accessibles à tous.

Avoir discuté avec Barpau

Se rendre sur une Ile des Rêves (toutes les îles sont éligibles)

Favoriser l'Île accessible avec la Peluche Staross du DLC Fonds-Bulleux

Ramasser les Bel'Ecailles sur la plage ou sous l'eau

©Jérémy.H "KiKiToes" pour Gameblog

Liste des récompenses de l'évènement

L'événement gratuit de Pokemon Pokopia est bien évidemment l'occasion de faire le plein d'objets uniques et exclusifs. Avec vos Belles Écailles, vous pouvez vous rendre dans un Centre Pokemon pour mettre la main sur de précieux objets qui viendront habiller vos constructions.

Bouée : 5 écailles

Bouée géante : 10 écailles

Glacière : 10 écailles

Kit de volley-ball de plage : 15 écailles

Lanterne flottante : 10 écailles

Lit de sable : 10 écailles

Pour débloquer Milobellus, l'évolution de Barpau, il faudra l'attirer en reconstruisant son habitat. Évidemment, celui-ci ne peut être construit qu'avec les objets déverrouillés dans l'événement qui n'est disponible que du 13 au 28 août 2026. Notez qu'il faudra attendre la fin de l'évènement avant de pouvoir retrouver Barpau dans la nature. Voici les différents habitats pour Barpau et Milobellus :

Pour l'habitat de Barpau : Plage Ludique Sur une plage Grande Bouée x 1 Lit de Sable x 1

