Pokemon Pokopia propose un événement parfait pour l'automne baptisé « des pommes pour Verpom ». Découvrez avec nous comment obtenir les contenus gratuits à gagner.

Avec l'événement Des pommes pour Verpom de Pokemon Pokopia, vous pouvez recruter de nouveaux habitants et récupérer un tas de contenus gratuits. Avec notre guide, découvrez d'abord de quelle manière vous pouvez participer aux festivités et comment avoir les items nécessaires pour débloquer vos cadeaux.

L'événement d'automne de Pokemon Pokopia se tient du 16 novembre (5 heures pour la France métropolitaine) au 1er décembre (4 h 59). Maintenant que les festivités sont là, soyez sûr de pouvoir y participer. Pour ce faire, commencez par vous assurez que votre console Nintendo Switch 2 est connectée à Internet et que votre jeu est à jour (actuellement, avec la version 2.0.1). Ensuite voici les conditions à remplir :

Avoir terminé les quêtes du prologue de Pokemon Pokopia pour avoir au moins reconstruit votre premier Centre Pokémon .

. Veillez à avoir Baudrive parmi les habitants de votre ou vos îles.

parmi les habitants de votre ou vos îles. Avoir une Nintendo Switch 2 calée sur la date de l'événement (concerne plus spécifiquement les utilisateurs du time travel, qui changent le calendrier interne de leur console).

La quête de Verpom pendant l'événement Pokemon Pokopia

© Nintendo et The Pokémon Company

Comme dans la plupart des événements Pokemon Pokopia du genre, celui de novembre vous demande de récolter une ressource à troquer. Tout commence avec Verpom qui débarque chez vous. Vous le trouverez à traîner autour d'un Centre Pokémon décoré... de pommes !

Parlez alors au nouvel individu pour lancer véritablement l'événement Des pommes pour Verpom dans Pokemon Pokopia. L'intéressé sera au comptoir pour vous échanger des items contre les fameux fruits dont il porte le nom. Mais pas n'importe quelle variété. Il vous faut des Pommes Nectar. Voici la méthode pour en trouver :

Apportez une peluche à Baudrive pour qu'il vous transporte sur une Île Rêve.

Parcourez l'Île Rêve à la recherche de pommiers.

Interagissez avec l'arbre pour en faire tomber ses fruits.

Ramassez les Pommes Nectar.

Une fois que vous avez récolté plusieurs Pommes Nectar, retournez voir Verpom au Centre Pokémon. C'est là que vous allez pouvoir échanger les fruits contre les objets gratuits de l'événement Pokemon Pokopia.

La liste des contenus gratuits de l'événement Verpom

Au total, l'événement Des pommes pour Verpom vous permet de gagner 7 contenus gratuits différents. Pour la majorité, il s'agit de meubles permettant de décorer votre environnement et de créer des habitats, mais que. Voici la liste des cadeaux à troquer au Centre Pokémon du 16 novembre au 1er décembre :

Graine de Pomme Nectar (×5) : 5 Pommes Nectar

: 5 Pommes Nectar Saladier Pomdramour : 15 Pommes Nectar

: 15 Pommes Nectar Extracteur de jus de fruits : 15 Pommes Nectar

: 15 Pommes Nectar Tartes aux pommes : 10 Pommes Nectar

: 10 Pommes Nectar Panier de cueillette : 10 Pommes Nectar

: 10 Pommes Nectar Ustensiles de cuisine : 10 Pommes Nectar

: 10 Pommes Nectar Balance de cuisine : 15 Pommes Nectar

© Nintendo et The Pokémon Company

Tous les habitats possibles avec les cadeaux de l'événement Pokemon Pokopia Verpom

L'intérêt des événements Pokemon Pokopia, ce sont certes les contenus gratuits à ajouter à sa collection, mais aussi les nouveaux habitants à attirer sur ses îles. En l'occurrence, la quête de Verpom vous permet d'avoir 5 nouveaux spécimens qui sauront remplir votre Pokédex :

Verpom

Pomdramour

Pomdorochi

Pomdrapi

Dratatin

Pour attirer ces pokémon chez vous, vous devez donc leur construire des habitats à l'aide des items gratuits à échanger au cours de l'événement Verpom de Pokemon Pokopia. On en compte 3 différents, voici tous les détails pour les mettre sur pied et savoir qui vous allez accueillir grâce à eux :

HABITAT MATÉRIAUX HABITANTS #010 Montagne de pommes - Un panier de cueillette au pied d'un arbre à Pommes Nectar - Verpom

- Pomdramour

- Pomdorochi #011 Coin tarte aux pommes sucrée - Tarte au pomme

- Table (au choix)

- Siège (au choix) - Verpom

- Dratatin #012 Cuisine pomme - x3 Comptoir de cuisine

- Extracteur de jus de fruits (pomme)

- Saladier Pomdramour

- Balance de cuisine - Verpom

- Pomdrapi