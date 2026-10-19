Pitrouille et Banshitrouye sont prêts à rejoindre votre colonie de monstres de poche. Découvrez avec nous comment créer leur habitat et obtenir tous les cadeaux de l'événement Halloween 2026 dans Pokemon Pokopia.

Pokemon Pokopia vient de lancer son événement Halloween 2026. Vous pouvez dès à présent faire de la place sur votre île pour Pitrouille et Banshitrouye. Cependant, il vous faut au préalable construire leur habitat à l'aide de tous les objets à acheter au Centre Pokémon. Une nouvelle monnaie d'échange fait par conséquent son apparition spécialement pour l'occasion. On vous aide à mettre la main dessus et à récolter tout les nouveaux contenus gratuits de l'événement dans ce guide Pokopia.

Quand a lieu l'événement Halloween 2026 de Pokemon Pokopia ?

Les événements saisonniers se poursuivent dans Pokemon Pokopia. Cette fois, place à Halloween avec Pitrouille et Banshitrouye à l'honneur. Plusieurs meubles peuvent être récoltés pendant cette période pleine de frissons et de friandises. Les festivités durent deux semaines à partir du 17 octobre :

Lancement de l'événement Halloween 2026 : 17 octobre, à 5h

: 17 octobre, à 5h Fin de l'événement Halloween 2026 : 1er novembre, à 4h59

Cet événement Halloween 2026 n'étant pas dépendant des mises à jour de Pokemon Pokopia, il y a une astuce pour en profiter en dehors des dates normales. Grâce à la technique du time travel, vous pouvez changer la date de votre console et finir l'événement à votre rythme si vous ne pouvez pas jouer pendant la période prévue.

Comment réaliser les habitats de Pitrouille et Banshitrouye ?

Certes, Métamorph n'est pas un dresseur de Pokémon dans Pokemon Pokopia. Pour autant, l'un des intérêts du jeu est de collectionner tous les monstres de poche. Pour ce faire, vous devez réaliser les habitats qui les attireront.

Puisque c'est Halloween dans Pokemon Pokopia, Pitrouille et Banshitrouye sont les deux spécimens à l'honneur en ce moment. Si vous voulez qu'ils restent chez vous pour toujours, construisez leur leur habitat respectif à l'aide des meubles à récolter pendant cet événement automnal.

Pokémon Pitrouille Banshitrouye n° d'habitat 008 009 Nom d'habitat Coin friandises ou hantise Citrouilles inquiétantes Ressources - Table (n'importe laquelle)

- Seau de bonbons (à poser sur la table)

- Diffuseur de fumée spectrale (sur une case adjacente) - Lampadaire Désséliance

- Lanterne citrouille

- Pile de lanternes de citrouilles



Les habitats de Pitrouille et Banshitrouye.

La liste des objets à acheter à Pitrouille

Pour Halloween 2026, Pokemon Pokopia ajoute 9 nouveaux objets gratuits à votre partie. Vous pouvez les obtenir auprès de Pitrouille au Centre Pokémon de Terrassec. Pour tous les collectionner, vous aurez besoin de 20 sucettes au total :

Assortiment de ballons festifs : 2 sucettes citrouille

2 sucettes citrouille Casier Tutankafer : 3 sucettes citrouille

Diffuseur de fumée spectrale : 3 sucettes citrouille

3 sucettes citrouille Lampadaire Désséliande : 2 sucettes citrouille

Lanterne citrouille : 2 sucettes citrouille

2 sucettes citrouille Pile de lanternes citrouilles : 2 sucettes citrouille

2 sucettes citrouille Sculpture inquiétante : 3 sucettes citrouille

Seau de bonbons : 2 sucettes citrouille

2 sucettes citrouille Table gigantesque : 1 sucette citrouille

Comment récoler des sucettes dans Pokemon Pokopia ?

L'événement Halloween 2026 de Pokemon Pokopia change de dynamique pour gagner tous les contenus gratuits nouvellement disponibles. Là, il n'est pas question d'aller à la quête aux items sur une Île-rêve. Au contraire, tout se passe chez vous avec vos voisins.

Pour surfer sur le thème Halloween, Pokemon Pokopia vous propose de partir dans une vraie chasse aux bonbons. Ou plutôt, aux sucettes. Cette monnaie temporaire est utilisée pour le troc avec Pitrouille au Centre Pokémon de Terrassec. Vous allez la récolter directement auprès de vos habitants grâce à la compétence Copie :

Avec la compétence Copie, transformez-vous en objet qu'un pokémon apprécie

Approchez-vous de ce même pokémon en étant transformé

Si le pokémon en question mentionne le nom de l'objet, c'est que votre tour est réussi !

Lorsque vous réussissez une farce, vous remportez 2 sucettes citrouille

Vous l'aurez compris, l'événement Halloween de Pokemon Pokopia repose sur le principe « Un bonbon ou un sort ». Faites des farces aux pokémon de chez vous en vous basant sur leurs goûts et récoltez autant de sucettes nécessaires pour acheter tous les nouveaux objets et pouvoir réaliser les habitats de Pitrouille et Banshitrouye (ou décorer votre île de manière terrifiante).