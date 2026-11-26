Le chapitre 2 de l'histoire de GTA 6 se concentre essentiellement dans la région ouest de Leonida à Port Gellhorn et ses alentours. Port Gellhorn est une petite ville relativement pauvre qui s'étire le long de la côte face à une île transformée en dock géant et une autre en carrière. Dans ce patelin ce sont les Kolt & Associate qui dirigent les opérations illégales et durant la mission principale de GTA 6, on vous demandera de prendre d'assaut l'un de leurs bastions : un vieux bowling désaffecté. L'occasion de faire vos premiers braquages de bases de gang. Pour vous faciliter la tâche, voici les codes de tous les coffres et comment faire pour les trouver et les mémoriser facilement en jeu.

Comment trouver et mémoriser définitivement les codes de Kingpin Bowling, Brooks Boatworks et La Cascara Motel ?

Chaque base importante possède un coffre blindé. Le code est souvent détenu par l'un des membres ou écrit quelque part. Dans le cas de Port Gellhorn, il faut se rendre dans leur plus gros bastion pour débloquer l'intégralité des coffres-forts du secteur. C'est ce que vous dira une note que vous pourrez trouver lors de votre braquage du bowling si vous avez l'œil.

Rendez-vous donc au nord-ouest de Port Gellhorn, sur les quais, à la base d'opération Brooks Boatworks. Cette grande zone est très sécurisée et les hommes du Kolt & Associate tireront à vue sans sommation s'ils vous voient à l'intérieur. Pour trouver la liste des codes facilement, rendez-vous sur la face est de la zone en bord de mer. Avancez vers le grillage jusqu'à trouver un trou pour vous faufiler à l'intérieur discrètement.



Pensez à la discrétion, c'est récompensé dans GTA 6 ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Repérez le bâtiment préfabriqué à deux étages juste sur votre gauche et montez à l'étage, soit en passant par les escaliers qui vous font face, soit en faisant le tour. Attention aux gardes en patrouille, pensez que vous pouvez être discret dans GTA 6. Avancez et entrez au premier étage du bâtiment préfabriqué. Vous trouverez un bureau avec des ordinateurs dans le coin à gauche de la pièce. Au-dessus, il y a une carte de Port Gellhorn. Le positionnement des coffres-forts du gang ainsi que les codes sont tous écrits dessus.



Vos premiers coffre forts de gang dans GTA 6 ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

La liste des codes des coffres-forts des bases de Port Gellhorn dans GTA 6

Une fois ce papier trouvé, les codes seront directement mémorisés par Jason & Lucia. Ils seront même notés sur votre carte lorsque vous passerez sur l'icône des différentes bases. Il n'y aura plus qu'à aller ouvrir tous les coffres pour ramasser un max d'argent. Même après le premier braquage, les codes ne changeront pas. C'est la magie de GTA 6.