GTA 6 est vaste et l'on a vite fait de rater une maison ou un entrepôt sur le chemin. Voici une astuce pour facilement trouver ce qui peut être exploré et ne rien louper.

Vous êtes du genre à explorer chaque centimètre de la carte ? Ça tombe bien, GTA 6 récompense sans cesse les curieux par tout un tas de choses : de l'argent, du butin, des armes uniques, des objets à collectionner ou encore des easter eggs. La carte est vaste et extrêmement dense. Voici une petite astuce très bête, mais qui vous sera utile, pour explorer l'intégralité de la carte sans rater un seul bâtiment explorable.

Une astuce pour repérer facilement tous les bâtiments à explorer dans GTA 6

Il y a des milliers de bâtiments à explorer dans GTA 6, bien plus que dans n'importe quel autre jeu de la licence, et il peut être difficile de savoir lesquels visiter. Pourtant, un petit détail vous permet de le savoir d'un coup d'œil : la couleur du bâtiment sur la carte. En ouvrant votre map, vous pouvez voir l'intégralité des bâtiments, tant que vous avez découvert la zone. Ceux-ci sont tous gris, mais certains sont plus foncés que d'autres. Ce sont justement ces derniers qui peuvent être visités.

À partir du moment où un bâtiment apparaît en gris foncé, vous pouvez rentrer à l'intérieur d'une manière ou d'une autre. S'il est bloqué, en général vous y aurez accès plus tard. Bien que les bâtiments de cette couleur soient bien explorables dans GTA 6, cela ne veut pas dire pour autant que vous pouvez ouvrir toutes les portes ou fouiller chaque centimètre carré. Parfois, ce n'est qu'une pièce, quelques couloirs ou un étage en particulier. Mais là encore il existe une astuce très bête pour le savoir.

©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Comment trouver facilement l'entrée des bâtiments ?

Lorsque vous vous approchez d'un bâtiment que vous souhaitez explorer dans GTA 6, vous pouvez utiliser votre concentration pour repérer les points d'accès. Appuyez donc sur les joysticks pour activer le ralenti et mettre les accès en surbrillance. Une autre méthode consiste à s'approcher du bâtiment, à ouvrir la carte en prenant soin d'activer la vue en 3D, et à zoomer. Vous pourrez alors voir les ouvertures dessinées sur le bâtiment et parfois même toutes les pièces accessibles à l'intérieur. Très pratique lors des braquages notamment.