Dans GTA 6, Jason et Lucia courent après deux choses : la liberté et l’argent. Durant leur cavale, le couple voyagera partout à travers Leonida et enchaînera les coups plus ou moins réussis. Mais les joueurs ont déjà trouvé une méthode permettant de se faire un maximum de blé sans avoir besoin de prendre trop de risques.

Comment gagner de l'argent à l'infini sur GTA 6 ?

Tous les jeux ont et GTA 6 aussi forcément. Alors que le jeu est disponible depuis le 19 novembre 2026, des petits malins ont déjà découvert un moyen de se faire de l’argent à l’infini, et ce, sans trop d’efforts. Et bien que la majorité des joueurs ne souhaitent pas l’utiliser pour ne pas se gâcher l’expérience, d’autres n’ont pas ces scrupules.

La méthode est très simple mais quelque peu fastidieuse puisqu’elle vous demande de vous servir des missions pour recharger les lieux que vous venez de piller. Dans GTA 6, lorsque l’on fait un braquage, il est impossible de revenir sur les lieux du crime pendant un certain temps. Mais il s’avère qu’en lançant une mission, les boutiques et autres banques fraîchement volées redeviennent disponibles.

La technique consiste donc à voler les lieux souhaités une première fois, d’aller vendre le butin puis de lancer une mission de l'hsitoire ou une secondaire. La plupart commencent par des cinématiques. Une fois que la scène est passée, il faut redémarrer la mission depuis le menu pause et, cette fois, quitter les lieux et l’abandonner. Cela aura pour conséquence de recharger le monde autour de vous et vous pourrez donc retourner braquer les lieux que vous aviez vidés juste avant.

Vous pouvez faire cette technique à volonté et n’importe quand, ce qui vous permet d’emmagasiner de l’argent indéfiniment sans avancer dans l’histoire de GTA 6 et sans faire de missions.

Les étapes rapides pour faire de l’argent infini

Braquez quelques boutiques, ou des banques de votre choix : le mieux, c’est qu’elles ne soient pas trop espacées tant qu’à faire.

Vendez votre butin

Lancez une mission et laissez passer la cinématique

Dès que vous pouvez jouer, faites pause puis redémarrez la mission

Revenus en jeu, quittez la mission en cours

Les boutiques et banques précédemment pillées sont rechargées ; vous pouvez recommencer à la première étape et ainsi de suite.