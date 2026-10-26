Pêchez tous les poissons d'octobre avec notre guide Animal Crossing: New Horizons valable autant sur la première Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2.

Au fond de l'eau vous attendent les poissons d'octobre d'Animal Crossing New Horizons. Étang, rivière, océan.... Chaque lieu a sa propre faune aquatique qu'il ne tient qu'à vous de remonter au bout de votre ligne. Dans ce guide, nous donnons la liste complète des espèces selon que votre île est dans l'hémisphère nord ou sud, avec les horaires d'apparition, la taille de leur ombre pour les repérer et même leur prix de revente. Avec tout ça, vous êtes paré pour la pêche.

La liste des poissons d'octobre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord

Dans l'hémisphère nord, la saison est à l'automne en octobre. Dès lors, les poissons d'Animal Crossing New Horizons vont et viennent en conséquence. Retrouvez toutes les espèces du mois d'octobre classés par type de point d'eau dans l'hémisphère nord, que vous jouiez sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2.

La tendance s’inverse évidemment dans l’hémisphère sud. Si votre île s’y trouve, vous avez entamé l’automne. Cela veut dire que l’océan autant que les rivières et les étangs voient leur population s’amenuiser quelque peu. Mais il y a quand même des nouveautés à pêcher dans Animal Crossing New Horizons, sur Nintendo Switch et Switch 2.

Quels sont les poissons d'octobre dans les rivières nord d'Animal Crossing New Horizons ?

En octobre, les rivières sont peu remplies dans Animal Crossing. 21 poissons différents sont à pêcher dans ces points d'eau douce. Beaucoup y passent d'ailleurs leur dernier mois avant de partir pour mieux revenir l'année prochaine. C'est donc le moment ou jamais pour tenter d'attraper le combattant, le poisson arc-en-ciel, le poisson-ange, le tilapia et la tortue serpentine.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente Bar* Toute la journée Commun 400 clochettes Brochet Toute la journée Rare 1 800 clochettes Carassin* Toute la journée Commun 160 clochettes Chevaine* 9h à 16h Commun 200 clochettes Combattant 9h à 16h Rare 2 500 clochettes Crabe chinois 16h à 9h du matin Rare 2 000 clochettes Crapet* 9h à 16h Commun 180 clochettes Esturgeon Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes Gobie d'eau douce* 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes Guppy 9h à 16h Rare 1 300 clochettes Néon bleu 9h à 16h Commun 500 clochettes Omble 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes Piranha 9h à 16h, puis 21h - 4h Rare 2 500 clochettes Perche jaune Toute la journée Commun 300 clochettes Poisson-ange 16h à 9h du matin Rare 3 000 clochettes Poisson arc-en-ciel 9h à 16h Rare 800 clochettes Saumon Toute la journée, aux embouchures de rivière Commun 700 clochettes Saumon masou 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes Tilapia Toute la journée Commun 800 clochettes Tortue serpentine 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes Truite dorée 16h à 9h du matin, depuis une falaise 15 000 clochettes Vandoise* 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels poissons pêcher dans les étangs en octobre dans l'hémisphère nord ?

Avec l'automne qui s'est bien installé, les étangs voient aussi leur population s'amenuiser dans l'hémisphère nord. Il ne reste plus que 7 poissons à y pêcher dans Animal Crossing New Horizons. Il n'y a pas de nouvelle espèce en vue. En revanche, ne tardez pas si vous n'avez la silure dans votre collection, car c'est son dernier mois par chez vous avant un moment.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente Carpe* Toute la journée Commun 300 clochettes Carpe Koï* 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes Cyprin doré* 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes Fondule barré Toute la journée Commun 300 clochettes Gar 16h à 9h du matin Rare 6 000 clochettes Poisson rouge* Toute la journée Très rare 1 300 clochettes Ranchu* 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes Silure 16h à 9h du matin Commun 800 clochettes Tête-de-serpent 9h à 16h Rare 5 500 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels sont les poissons d'océan dans Animal Crossing New Horizons (hémisphère nord) ?

Là aussi, on sent que l'automne est là. Vous n'avez que 16 poissons à pêcher en octobre dans l'océan d'Animal Crossing New Horizons si votre île est dans l'hémisphère nord. On note l'arrivée d'un seul nouveau spécimen, la limande. En revanche, il ne vous reste plus que quelques jours pour frayer la carangue grosse tête, le coryphène et lees murènes, des espèces qui valent leur pesant de clochettes.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente Anchois* 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes Bar commun* Toute la journée Commun 400 clochettes Carangue à grosse tête Toute la journée depuis un ponton Rare 4 500 clochettes Cardeau* Toute la journée Rare 800 clochettes Chinchard* Toute la journée Commun 150 clochettes Cœlacanthe* Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes Coryphène Toute la journée depuis un ponton Très rare 6 000 clochettes Hippocampe Toute la journée Commun 1 100 clochettes Limande Toute la journée Commun 300 clochettes Macropinna* 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes Murène Toute la journée Rare 2 000 clochettes Murène Ruban bleu Toute la journée Rare 600 clochettes Poisson-scorpion Toute la journée Commun 500 clochettes Raie 4h du matin à 21h Rare 3 000 clochettes Scarus / Ishidai Toute la journée Rare 5 000 clochettes Vivaneau* Toute la journée Rare 3 000 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

La liste des poissons d'octobre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud

Les jours se réchauffent dans l'hémisphère sud avec de nouveaux poissons d'octobre à pêcher dans Animal Crossing New Horizons. Entre les rivières, les étangs et l'océan, vous allez pouvoir compléter la collection de votre musée sur Nintedo Switch 1 et 2, mais aussi remplir votre bourse de clochettes.

Quels sont les poissons d'octobre dans les rivières sud d'ACNH ?

Commençons par les rivières de votre île. Ça frétille encore pas mal par là, avec trois nouvelles espèces au compteur : le guppy, la tortue serpentine et le néon bleu. C'est donc l'occasion idéale de compléter votre liste des poissons d'octobre d'Animal Crossing New Horizons.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente Bar* Toute la journée Commun 400 clochettes Bouvière Toute la journée Commun 900 clochettes Carassin* Toute la journée Commun 160 clochettes Chevaine* 9h à 16h Commun 200 clochettes Crapet* 9h à 16h Commun 180 clochettes Gobie d'eau douce* 16h à 9h du matin Rare 400 clochette s Guppy 9h à 16h Rare 1 300 clochettes Néon bleu 9h à 16h Commun 500 clochettes Loche d'étang Toute la journée Commun 400 clochettes Néon bleu 9h à 16h Commun 500 clochettes Omble 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes Saumon masou 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes Tortue serpentine 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes Truite dorée 16h à 9h du matin, depuis une falaise 15 000 clochettes Vandoise* 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels poissons d'octobre trouver dans les étangs d'Animal Crossing New Horizons ?

Vos étangs font le plein de poissons en octobre dans Animal Crossing New Horizons. 8 espèces vous attendent au total. Vous l'aurez compris, pas mal de nouvelles têtes font donc leur apparition. C'est le moment de sortir votre canne à pêche et d'aller titiller l'eau douce.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente Carpe* Toute la journée Commun 300 clochettes Carpe Koï* 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes Cyprin doré* 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes Écrevisse Toute la journée Commun 200 clochettes Fondule barré Toute la journée Commun 300 clochettes Poisson rouge* Toute la journée Très rare 1 300 clochettes Ranchu* 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes Têtard Toute la journée Rare 100 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels poissons pêcher en octobre dans l'océan d'Animal Crossing New Horizon (hémisphère sud) ?

Vous avez de quoi faire avec les poissons d'octobre d'Animal Crossing New Horizons du côté de l'océan. Depuis l'hémisphère sud, 18 espèces sont au rendez-vous. Là aussi, il y a beaucoup de nouveauté. On accueille notamment le poisson chirurgien et le poisson-papillon, qui valent tous deux 1 000 clochettes à la revente. Sortez votre canne à pêche et foncez.