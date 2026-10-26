Au fond de l'eau vous attendent les poissons d'octobre d'Animal Crossing New Horizons. Étang, rivière, océan.... Chaque lieu a sa propre faune aquatique qu'il ne tient qu'à vous de remonter au bout de votre ligne. Dans ce guide, nous donnons la liste complète des espèces selon que votre île est dans l'hémisphère nord ou sud, avec les horaires d'apparition, la taille de leur ombre pour les repérer et même leur prix de revente. Avec tout ça, vous êtes paré pour la pêche.

La liste des poissons d'octobre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord

Dans l'hémisphère nord, la saison est à l'automne en octobre. Dès lors, les poissons d'Animal Crossing New Horizons vont et viennent en conséquence. Retrouvez toutes les espèces du mois d'octobre classés par type de point d'eau dans l'hémisphère nord, que vous jouiez sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2.

La tendance s’inverse évidemment dans l’hémisphère sud. Si votre île s’y trouve, vous avez entamé l’automne. Cela veut dire que l’océan autant que les rivières et les étangs voient leur population s’amenuiser quelque peu. Mais il y a quand même des nouveautés à pêcher dans Animal Crossing New Horizons, sur Nintendo Switch et Switch 2.

Quels sont les poissons d'octobre dans les rivières nord d'Animal Crossing New Horizons ?

En octobre, les rivières sont peu remplies dans Animal Crossing. 21 poissons différents sont à pêcher dans ces points d'eau douce. Beaucoup y passent d'ailleurs leur dernier mois avant de partir pour mieux revenir l'année prochaine. C'est donc le moment ou jamais pour tenter d'attraper le combattant, le poisson arc-en-ciel, le poisson-ange, le tilapia et la tortue serpentine.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente

Bar dans Animal Crossing New Horizons.

Bar*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
Le brochet, un poisson qui apparaÃ®t en mars dans l'hÃ©misphÃ¨re sud.

Brochet

 Toute la journée Rare 1 800 clochettes

Carassin d'ACNH sur Nintendo Switch 2.

Carassin*

 Toute la journée Commun 160 clochettes
Poisson de type chevaine Ã  pÃªcher en janvier dans ACNH.

Chevaine*

 9h à 16h Commun 200 clochettes
Poisson combattant dans ACNH.

Combattant

 9h à 16h Rare 2 500 clochettes
Le crabe chinois d'Animal Crossing New Horizons.

Crabe chinois

 16h à 9h du matin Rare 2 000 clochettes
Crapet dans Animal Crossing New Horizons.

Crapet*

 9h à 16h Commun 180 clochettes
L'esturgeon dans Animal Crossing New Horizons.

Esturgeon

 Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes

Gobie d'eau douce dans New Horizons, le jeu vidÃ©o sur Nintendo Switch et Switch 2.

Gobie d'eau douce*

 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes
Guppy dans Animal Crossing New Horizons.

Guppy

 9h à 16h Rare 1 300 clochettes
NÃ©on Bleu Ã  pÃªcher sur Switch et Nintendo Switch 2.

Néon bleu

 9h à 16h Commun 500 clochettes
Un omble dans Animal Crossing New Horizons.

Omble

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes
Le Piranha dans Animal Crossing New Horizons.

Piranha

 9h à 16h, puis 21h - 4h Rare 2 500 clochettes
Perche jaune dans ACNH.

Perche jaune

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Poisson-ange d'Animal Crossing New Horizons.

Poisson-ange

 16h à 9h du matin Rare 3 000 clochettes
Poisson arc-en-ciel

Poisson arc-en-ciel

 9h à 16h Rare 800 clochettes
Le saumon d'ACNH sur Nintendo Switch 2 et antÃ©rieure.

Saumon

 Toute la journée, aux embouchures de rivière Commun 700 clochettes
Le saumon masou d'Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Saumon masou

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes
Poisson de type Tilapia.

Tilapia

 Toute la journée Commun 800 clochettes
Tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons.

Tortue serpentine

 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes
Une truite dorÃ©e d'Animal Crossing New Horizons.

Truite dorée

 16h à 9h du matin, depuis une falaise 15 000 clochettes
Vandoise dans Animal Crossing New Horizons.

Vandoise*

 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels poissons pêcher dans les étangs en octobre dans l'hémisphère nord ?

Avec l'automne qui s'est bien installé, les étangs voient aussi leur population s'amenuiser dans l'hémisphère nord. Il ne reste plus que 7 poissons à y pêcher dans Animal Crossing New Horizons. Il n'y a pas de nouvelle espèce en vue. En revanche, ne tardez pas si vous n'avez la silure dans votre collection, car c'est son dernier mois par chez vous avant un moment.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente

Une carpe dans Animal Crossing.

Carpe*

 Toute la journée Commun 300 clochettes

Poisson carpe koÃ¯ dans ACNH.

Carpe Koï*

 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes

Le Cyprin doreÌ d'Animal Crossing New Horizons.

Cyprin doré*

 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes
Fondule barrÃ© d'Animal Crossing.

Fondule barré

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Le gar, un poisson d'Animal Crossing.

Gar

 16h à 9h du matin Rare 6 000 clochettes

Un poisson rouge dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson rouge*

 Toute la journée Très rare 1 300 clochettes

Ranchu dans AC New Horizons.

Ranchu*

 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes
Le silure est dans Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Silure

 16h à 9h du matin Commun 800 clochettes
Le tÃªte-de-serpent est un poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Tête-de-serpent

 9h à 16h Rare 5 500 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels sont les poissons d'océan dans Animal Crossing New Horizons (hémisphère nord) ?

Là aussi, on sent que l'automne est là. Vous n'avez que 16 poissons à pêcher en octobre dans l'océan d'Animal Crossing New Horizons si votre île est dans l'hémisphère nord. On note l'arrivée d'un seul nouveau spécimen, la limande. En revanche, il ne vous reste plus que quelques jours pour frayer la carangue grosse tête, le coryphène et lees murènes, des espèces qui valent leur pesant de clochettes.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente

L'anchois peut Ãªtre pÃªchÃ©e sur Nintendo Switch et Switch 2.

Anchois*

 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes

Bar commun dans ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bar commun*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
PÃªchez une carangue Ã  grosse tÃªte sur Nintendo Switch 2.

Carangue à grosse tête

 Toute la journée depuis un ponton Rare 4 500 clochettes

Cardeau, une variÃ©tÃ© de poissons dans ACNH.

Cardeau*

 Toute la journée Rare 800 clochettes
Le chinchard est de retour sur Nintendo Switch 2.

Chinchard*

 Toute la journée Commun 150 clochettes
Le cÅlacanthe dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Cœlacanthe*

 Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes
Le coryphÃ¨ne est dans Animal Crossing New Horizons.

Coryphène

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 6 000 clochettes
L'hippocampe peut Ãªtre pÃªchÃ© dans ACNH sur Nintendo Switch 2.

Hippocampe

 Toute la journée Commun 1 100 clochettes
Une limande dans Animal Crossing sur les consoles Nintnedo Switch.

Limande

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Macropinna dans Animal Crossing New Horizons.

Macropinna*

 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes
Une murÃ¨ne dans Animal Crossing New Horizons.

Murène

 Toute la journée Rare 2 000 clochettes
La murÃ¨ne ruban bleu est dans AC New Horizons.

Murène Ruban bleu

 Toute la journée Rare 600 clochettes
Le poisson-scorpion de New Horizons sur les consoles Nintendo Switch.

Poisson-scorpion

 Toute la journée Commun 500 clochettes
Une raie Ã  pÃªcher dans Animal Crossing New Horizons.

Raie

 4h du matin à 21h Rare 3 000 clochettes
Scarus, renommÃ© Ishidai, dans ACNH.

Scarus / Ishidai

 Toute la journée Rare 5 000 clochettes
Vivaneau dans Animal Crossing New Horizons.

Vivaneau*

 Toute la journée Rare 3 000 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

La liste des poissons d'octobre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud

Les jours se réchauffent dans l'hémisphère sud avec de nouveaux poissons d'octobre à pêcher dans Animal Crossing New Horizons. Entre les rivières, les étangs et l'océan, vous allez pouvoir compléter la collection de votre musée sur Nintedo Switch 1 et 2, mais aussi remplir votre bourse de clochettes.

Quels sont les poissons d'octobre dans les rivières sud d'ACNH ?

Commençons par les rivières de votre île. Ça frétille encore pas mal par là, avec trois nouvelles espèces au compteur : le guppy, la tortue serpentine et le néon bleu. C'est donc l'occasion idéale de compléter votre liste des poissons d'octobre d'Animal Crossing New Horizons.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Bar dans Animal Crossing New Horizons.

Bar*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
BouviÃ¨re dans Animal Crossing New Horizons.

Bouvière

 Toute la journée Commun 900 clochettes
Carassin d'ACNH sur Nintendo Switch 2.

Carassin*

 Toute la journée Commun 160 clochettes
Poisson de type chevaine Ã  pÃªcher en janvier dans ACNH.

Chevaine*

 9h à 16h Commun 200 clochettes
Crapet dans Animal Crossing New Horizons.

Crapet*

 9h à 16h Commun 180 clochettes
Gobie d'eau douce dans New Horizons, le jeu vidÃ©o sur Nintendo Switch et Switch 2.

Gobie d'eau douce*

 16h à 9h du matin Rare 400 clochette s
Guppy dans Animal Crossing New Horizons.

Guppy

 9h à 16h Rare 1 300 clochettes
NÃ©on Bleu Ã  pÃªcher sur Switch et Nintendo Switch 2.

Néon bleu

 9h à 16h Commun 500 clochettes
La loche d'Ã©tang, un poisson d'ACNH sur Nintendo Swith 2.

Loche d'étang

 Toute la journée Commun 400 clochettes
NÃ©on Bleu Ã  pÃªcher sur Switch et Nintendo Switch 2.

Néon bleu

 9h à 16h Commun 500 clochettes
Un omble dans Animal Crossing New Horizons.

Omble

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes
Le saumon masou d'Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Saumon masou

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes
Tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons.

Tortue serpentine

 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes
Une truite dorÃ©e d'Animal Crossing New Horizons.

Truite dorée

 16h à 9h du matin, depuis une falaise 15 000 clochettes
Vandoise dans Animal Crossing New Horizons.

Vandoise*

 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels poissons d'octobre trouver dans les étangs d'Animal Crossing New Horizons ?

Vos étangs font le plein de poissons en octobre dans Animal Crossing New Horizons. 8 espèces vous attendent au total. Vous l'aurez compris, pas mal de nouvelles têtes font donc leur apparition. C'est le moment de sortir votre canne à pêche et d'aller titiller l'eau douce.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Une carpe dans Animal Crossing.

Carpe*

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Poisson carpe koÃ¯ dans ACNH.

Carpe Koï*

 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes
Le Cyprin doreÌ d'Animal Crossing New Horizons.

Cyprin doré*

 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes
Une Ã©crevisse dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch 2.

Écrevisse

 Toute la journée Commun 200 clochettes
Fondule barrÃ© d'Animal Crossing.

Fondule barré

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Un poisson rouge dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson rouge*

 Toute la journée Très rare 1 300 clochettes
Ranchu dans AC New Horizons.

Ranchu*

 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes
Un tÃªtard dans ACNH.

Têtard

 Toute la journée Rare 100 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels poissons pêcher en octobre dans l'océan d'Animal Crossing New Horizon (hémisphère sud) ?

Vous avez de quoi faire avec les poissons d'octobre d'Animal Crossing New Horizons du côté de l'océan. Depuis l'hémisphère sud, 18 espèces sont au rendez-vous. Là aussi, il y a beaucoup de nouveauté. On accueille notamment le poisson chirurgien et le poisson-papillon, qui valent tous deux 1 000 clochettes à la revente. Sortez votre canne à pêche et foncez.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente
L'anchois peut Ãªtre pÃªchÃ©e sur Nintendo Switch et Switch 2.

Anchois*

 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes
Bar commun dans ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bar commun*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
Un calmar dans Animal Crossing New Horizons.

Calmar

 Toute la journée Rare 500 clochettes
Cardeau, une variÃ©tÃ© de poissons dans ACNH.

Cardeau*

 Toute la journée Rare 800 clochettes
Le chinchard est de retour sur Nintendo Switch 2.

Chinchard*

 Toute la journée Commun 150 clochettes
Le cÅlacanthe dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Cœlacanthe*

 Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes
L'hippocampe peut Ãªtre pÃªchÃ© dans ACNH sur Nintendo Switch 2.

Hippocampe

 Toute la journée Commun 1 100 clochettes
Une limande dans Animal Crossing sur les consoles Nintnedo Switch.

Limande

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Macropinna dans Animal Crossing New Horizons.

Macropinna*

 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes
Le Marlin Bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Marlin bleu

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes
Le poisson chirurgien peut Ãªtre pÃªchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson chirurgien

 Toute la journée Commun 1 000 clochettes
Le Poisson-clown dans les jeux vidÃ©o Animal Crossing.

Poisson-clown

 Toute la journée Commun 650 clochettes
Poisson-papillon d'ACNH.

Poisson-papillon

 Toute la journée Rare 1 000 clochettes
Le poisson-scorpion de New Horizons sur les consoles Nintendo Switch.

Poisson-scorpion

 Toute la journée Commun 500 clochettes
Scarus, renommÃ© Ishidai, dans ACNH.

Scarus / Ishidai

 Toute la journée Rare 5 000 clochettes
Le Poisson-Ruban dans AC New Horizons sur Switch et Nintendo Switch 2.

Poisson-Ruban

 Toute la journée Très rare 9 000 clochettes
Un thon dans Animal Crossing New Horizons.

Thon

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 7&nbps;000 clochettes
Vivaneau dans Animal Crossing New Horizons.

Vivaneau*

 Toute la journée Rare 3 000 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.