Pêchez tous les poissons d'octobre avec notre guide Animal Crossing: New Horizons valable autant sur la première Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2.
Au fond de l'eau vous attendent les poissons d'octobre d'Animal Crossing New Horizons. Étang, rivière, océan.... Chaque lieu a sa propre faune aquatique qu'il ne tient qu'à vous de remonter au bout de votre ligne. Dans ce guide, nous donnons la liste complète des espèces selon que votre île est dans l'hémisphère nord ou sud, avec les horaires d'apparition, la taille de leur ombre pour les repérer et même leur prix de revente. Avec tout ça, vous êtes paré pour la pêche.
La liste des poissons d'octobre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord
Dans l'hémisphère nord, la saison est à l'automne en octobre. Dès lors, les poissons d'Animal Crossing New Horizons vont et viennent en conséquence. Retrouvez toutes les espèces du mois d'octobre classés par type de point d'eau dans l'hémisphère nord, que vous jouiez sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2.
La tendance s’inverse évidemment dans l’hémisphère sud. Si votre île s’y trouve, vous avez entamé l’automne. Cela veut dire que l’océan autant que les rivières et les étangs voient leur population s’amenuiser quelque peu. Mais il y a quand même des nouveautés à pêcher dans Animal Crossing New Horizons, sur Nintendo Switch et Switch 2.
Quels sont les poissons d'octobre dans les rivières nord d'Animal Crossing New Horizons ?
En octobre, les rivières sont peu remplies dans Animal Crossing. 21 poissons différents sont à pêcher dans ces points d'eau douce. Beaucoup y passent d'ailleurs leur dernier mois avant de partir pour mieux revenir l'année prochaine. C'est donc le moment ou jamais pour tenter d'attraper le combattant, le poisson arc-en-ciel, le poisson-ange, le tilapia et la tortue serpentine.
|Poissons de rivière
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Bar*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Brochet
|Toute la journée
|Rare
|1 800 clochettes
|
Carassin*
|Toute la journée
|Commun
|160 clochettes
|
Chevaine*
|9h à 16h
|Commun
|200 clochettes
|
Combattant
|9h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Crabe chinois
|16h à 9h du matin
|Rare
|2 000 clochettes
|
Crapet*
|9h à 16h
|Commun
|180 clochettes
|
Esturgeon
|Toute la journée, à l’embouchure des rivières
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Gobie d'eau douce*
|16h à 9h du matin
|Rare
|400 clochettes
|
Guppy
|9h à 16h
|Rare
|1 300 clochettes
|
Néon bleu
|9h à 16h
|Commun
|500 clochettes
|
Omble
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|3 800 clochettes
|
Piranha
|9h à 16h, puis 21h - 4h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Perche jaune
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Poisson-ange
|16h à 9h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Poisson arc-en-ciel
|9h à 16h
|Rare
|800 clochettes
|
Saumon
|Toute la journée, aux embouchures de rivière
|Commun
|700 clochettes
|
Saumon masou
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|1 000 clochettes
|
Tilapia
|Toute la journée
|Commun
|800 clochettes
|
Tortue serpentine
|21h à 4h du matin
|Rare
|5 000 clochettes
|
Truite dorée
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|15 000 clochettes
|
Vandoise*
|16h à 9h du matin
|Commun
|240 clochettes
Quels poissons pêcher dans les étangs en octobre dans l'hémisphère nord ?
Avec l'automne qui s'est bien installé, les étangs voient aussi leur population s'amenuiser dans l'hémisphère nord. Il ne reste plus que 7 poissons à y pêcher dans Animal Crossing New Horizons. Il n'y a pas de nouvelle espèce en vue. En revanche, ne tardez pas si vous n'avez la silure dans votre collection, car c'est son dernier mois par chez vous avant un moment.
|Poissons d’étang
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Carpe*
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Carpe Koï*
|16h à 9h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Cyprin doré*
|9h à 16h
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Fondule barré
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Gar
|16h à 9h du matin
|Rare
|6 000 clochettes
|
Poisson rouge*
|Toute la journée
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Ranchu*
|9h à 16h
|Très rare
|4 500 clochettes
|
Silure
|16h à 9h du matin
|Commun
|800 clochettes
|
Tête-de-serpent
|9h à 16h
|Rare
|5 500 clochettes
Quels sont les poissons d'océan dans Animal Crossing New Horizons (hémisphère nord) ?
Là aussi, on sent que l'automne est là. Vous n'avez que 16 poissons à pêcher en octobre dans l'océan d'Animal Crossing New Horizons si votre île est dans l'hémisphère nord. On note l'arrivée d'un seul nouveau spécimen, la limande. En revanche, il ne vous reste plus que quelques jours pour frayer la carangue grosse tête, le coryphène et lees murènes, des espèces qui valent leur pesant de clochettes.
|Poissons d’eau de mer
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Anchois*
|4h du matin à 21h
|Rare
|200 clochettes
|
Bar commun*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Carangue à grosse tête
|Toute la journée depuis un ponton
|Rare
|4 500 clochettes
|
Cardeau*
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chinchard*
|Toute la journée
|Commun
|150 clochettes
|
Cœlacanthe*
|Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Coryphène
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|6 000 clochettes
|
Hippocampe
|Toute la journée
|Commun
|1 100 clochettes
|
Limande
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Macropinna*
|21h à 4h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Murène
|Toute la journée
|Rare
|2 000 clochettes
|
Murène Ruban bleu
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Poisson-scorpion
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Raie
|4h du matin à 21h
|Rare
|3 000 clochettes
|
Scarus / Ishidai
|Toute la journée
|Rare
|5 000 clochettes
|
Vivaneau*
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
La liste des poissons d'octobre dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud
Les jours se réchauffent dans l'hémisphère sud avec de nouveaux poissons d'octobre à pêcher dans Animal Crossing New Horizons. Entre les rivières, les étangs et l'océan, vous allez pouvoir compléter la collection de votre musée sur Nintedo Switch 1 et 2, mais aussi remplir votre bourse de clochettes.
Quels sont les poissons d'octobre dans les rivières sud d'ACNH ?
Commençons par les rivières de votre île. Ça frétille encore pas mal par là, avec trois nouvelles espèces au compteur : le guppy, la tortue serpentine et le néon bleu. C'est donc l'occasion idéale de compléter votre liste des poissons d'octobre d'Animal Crossing New Horizons.
|Poissons de rivière
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Bar*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Bouvière
|Toute la journée
|Commun
|900 clochettes
|
Carassin*
|Toute la journée
|Commun
|160 clochettes
|
Chevaine*
|9h à 16h
|Commun
|200 clochettes
|
Crapet*
|9h à 16h
|Commun
|180 clochettes
|
Gobie d'eau douce*
|16h à 9h du matin
|Rare
|400 clochette s
|
Guppy
|9h à 16h
|Rare
|1 300 clochettes
|
Néon bleu
|9h à 16h
|Commun
|500 clochettes
|
Loche d'étang
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Néon bleu
|9h à 16h
|Commun
|500 clochettes
|
Omble
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|3 800 clochettes
|
Saumon masou
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|1 000 clochettes
|
Tortue serpentine
|21h à 4h du matin
|Rare
|5 000 clochettes
|
Truite dorée
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|15 000 clochettes
|
Vandoise*
|16h à 9h du matin
|Commun
|240 clochettes
Quels poissons d'octobre trouver dans les étangs d'Animal Crossing New Horizons ?
Vos étangs font le plein de poissons en octobre dans Animal Crossing New Horizons. 8 espèces vous attendent au total. Vous l'aurez compris, pas mal de nouvelles têtes font donc leur apparition. C'est le moment de sortir votre canne à pêche et d'aller titiller l'eau douce.
|Poissons d’étang
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Carpe*
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Carpe Koï*
|16h à 9h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Cyprin doré*
|9h à 16h
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Écrevisse
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Fondule barré
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Poisson rouge*
|Toute la journée
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Ranchu*
|9h à 16h
|Très rare
|4 500 clochettes
|
Têtard
|Toute la journée
|Rare
|100 clochettes
Quels poissons pêcher en octobre dans l'océan d'Animal Crossing New Horizon (hémisphère sud) ?
Vous avez de quoi faire avec les poissons d'octobre d'Animal Crossing New Horizons du côté de l'océan. Depuis l'hémisphère sud, 18 espèces sont au rendez-vous. Là aussi, il y a beaucoup de nouveauté. On accueille notamment le poisson chirurgien et le poisson-papillon, qui valent tous deux 1 000 clochettes à la revente. Sortez votre canne à pêche et foncez.
|Poissons d’eau de mer
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Anchois*
|4h du matin à 21h
|Rare
|200 clochettes
|
Bar commun*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Calmar
|Toute la journée
|Rare
|500 clochettes
|
Cardeau*
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chinchard*
|Toute la journée
|Commun
|150 clochettes
|
Cœlacanthe*
|Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Hippocampe
|Toute la journée
|Commun
|1 100 clochettes
|
Limande
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Macropinna*
|21h à 4h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Marlin bleu
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Poisson chirurgien
|Toute la journée
|Commun
|1 000 clochettes
|
Poisson-clown
|Toute la journée
|Commun
|650 clochettes
|
Poisson-papillon
|Toute la journée
|Rare
|1 000 clochettes
|
Poisson-scorpion
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Scarus / Ishidai
|Toute la journée
|Rare
|5 000 clochettes
|
Poisson-Ruban
|Toute la journée
|Très rare
|9 000 clochettes
|
Thon
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|7&nbps;000 clochettes
|
Vivaneau*
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes