GTA 6 ne permet pas nativement de jouer en FPS, mais, avec cette méthode, vous allez pouvoir tout de même en profiter. Voici comment activer le mode première personne dans GTA 6.

Depuis plusieurs années maintenant, GTA 5 propose une vue à la première personne complète. Le jeu change complètement et devient un véritable FPS à part entière. Les joueurs espéraient retrouver cette fonctionnalité dans la suite, mais ce n’est pas le cas. GTA 6 ne dispose d’aucune option native permettant de changer de type de caméra. Mais il existe une méthode permettant de contourner le problème, si l’on peut considérer ça comme tel.

À l’heure où ces lignes sont écrites, il faut donc exploiter un petit bug pour que GTA 6 passe en une vue subjective. Ce qui veut dire que l’on est loin d’un mode de caméra natif et optimisé. Voyez plutôt ça comme un bonus amusant en l’état, mais ce n’est pas trop mal.

Pour ce faire, vous allez avoir besoin de deux choses : d’un véhicule et de changer quelques paramètres. Mettez-vous dans un coin tranquille histoire de ne pas faire de mauvaise manipulation qui pourrait vous causer du tort, puis suivez les étapes suivantes :

Allez dans Paramètres > Manette > Fonctionnalité de la manette > Touche pavé tactile et réglez-la sur Caméra. (Sur Xbox, trouvez simplement le meilleur raccourci pour pouvoir spam le bouton caméra)

Montez dans votre véhicule

Allumez votre smartphone avec la flèche directionnelle haut

Puis fermez-le en appuyant sur Rond (ou B sur Xbox) et appuyez rapidement plusieurs fois sur la touche caméra

Si, après cette manipulation, vous n’êtes pas en vue à la première personne, répétez l’opération autant de fois qu’il le faut. En général, une ou deux suffisent. Notez que, pour revenir à une vue classique à la troisième personne, vous devrez recharger manuellement votre sauvegarde.

©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Que vaut la vue à la première personne ?

Une fois en vue à la première personne, le jeu se joue comme un FPS avec la même configuration de touches et la même inertie, ce qui est un peu étrange. Certaines animations sont toutefois parfaitement calibrées ; la plupart des armes apparaissent également normalement, il est possible de viser pour avoir un petit zoom ou de passer à la mire comme avec la caméra à la troisième personne classique. Quelques fonctionnalités sont toutefois en peine comme le fait de se mettre à couvert par exemple, ou de jeter un œil aux angles. Il faut aussi s’attendre à quelques glitchs sur la durée très certainement. Mais en attendant quelque chose de plus officiel, ça reste amusant.