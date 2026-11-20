La conduite de GTA 6 n’est pas évidente pour tout le monde ; voici donc les meilleures options à activer pour la rendre beaucoup plus facile. Ça fonctionne aussi bien sur route qu’en tout-terrain, en ville comme sur un circuit de course. En Bonus, on vous explique comment réduire les dégâts subis par vos véhicules, ainsi qu'une aide pour conduire automatiquement.

GTA 6 offre une expérience à la carte et ça passe aussi par une myriade d’options pour régler ses préférences de jeu. On vous a déjà expliqué comment changer le flou à l’écran et atteindre les 60 fps, ce qui ne représente qu’une petite partie de tout ce qu’il est possible de faire avec les options du jeu. La conduite peut par exemple être très différente également, simplement en changeant quelques paramètres, ce qui devrait vous permettre d’avoir un meilleur contrôle, notamment lors des courses.

Si GTA 6 a fait de très gros efforts concernant la conduite et le comportement des véhicules, pour beaucoup, ce n’est pas encore ça. Il se peut que la gestion des virages soit encore quelque peu trop raide. Pour essayer de compenser au mieux, vous pouvez modifier quelques petits réglages. Notez par contre que cela impactera aussi les contrôle hors conduite.

Allez dans Paramètres > Manette > Fonctionnalités de la manette

Réglez Zone inerte (Joystick gauche) aux alentours de 6 ou 8

Réglez Zone inerte (Joystick droit) aux alentours de 6 ou 8

Sur PS5, on vous conseille de laisser la Résistance des gâchettes adaptatives. En conduite, vous sentirez un palier sous le doigt ; ça permet de garder une vitesse honnête et surtout contrôlable en ville notamment. Mais rien ne vous empêche d’appuyer à fond pour accélérer davantage. Tout dépend de votre feeling avec la conduite de GTA 6.

©Jérémy H. " KiKiToes" pour Gameblog

Comment réduire les dégâts subis en voiture sans triche ?

Si vous êtes du genre à taper dans tout ce qui vous entoure, sachez qu’il existe une option pour limiter un maximum les dégâts de votre véhicule dans GTA 6, et ce, sans passer par un code de triche. Ça vous permet de drastiquement réduire les dégâts reçus et vous permet de tenir bien plus longtemps même sous le feu ennemi d’ailleurs. Attention toutefois, cette option peut gravement nuire à l’expérience globale puisque tout devient bien plus simple.

Pour l’activer, allez dans Paramètres > Jeu > Accessibilité

Faites défiler et trouvez l’option Dégâts des véhicules réduits

Validez

©Jérémy H. " KiKiToes" pour Gameblog

Comment activer la conduite auto dans GTA 6 ?

Enfin, pour les petits fainéants, il existe une option de conduite parfaitement automatique dans GTA 6. Cela vous permet d’aller d’un point A à un point B sans avoir besoin de lever le petit doigt et sans payer un chauffeur sur RydeMe. Cette option ne se déclenche toutefois qu’en activant la caméra cinématographique.

Pour activer la conduite automatique, montez dans votre véhicule.

Maintenez la touche directionnelle du bas puis appuyez sur le bouton Option.

Vous pouvez régler la vitesse et quitter ce mode à tout moment.

De base dans GTA 6, il est impossible de passer en conduite automatique lorsque la situation est risquée, mais vous pouvez aussi désactiver ce garde-fou dans les options.

Allez dans Paramètres > Jeu > Accessibilité

Faites défiler pour trouver l’option Conduite Automatique

Réglez cette option sur Non limitée