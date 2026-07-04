En attendant la sortie de GTA 6, on a déjà une bonne idée via différents trailers et images promotionnelles des voitures qu'on pourra conduire, et la liste est déjà énorme.

Fidèle à la tradition et à son nom, GTA 6, ou Grand Theft Auto 6 pour les intimes, fera la part belle aux nombreux voitures à conduire pour se déplacer dans Vice City et l'État de Leonida et à customiser et tuner auprès de différentes garages disséminés à travers son vaste monde ouvert. S'il en reste probablement beaucoup encore à découvrir, les divers trailers et visuels promotionnels nous donnent déjà un aperçu conséquent des moyens de locomotion que proposera Rockstar Games, et il y en aura pour tous les goûts.

Liste de toutes les voitures déjà confirmés pour GTA 6

Si pour l'instant nous avons principalement vu des voitures, GTA 6 en présentera quoiqu'il en soit une liste visiblement très généreuse, avec par ailleurs différentes catégories, des berlines aux voitures de sport en passant par les SUV, vans et supercars. Pour plus de clarté, on va justement citer tout cela en fonction de leur catégorie.

Toutes les berlines confirmées

Asterope GZ : berline 5 portes fabriquée par Karin, aperçue parmi les contenus de l'Édition Ultime de GTA 6

: berline 5 portes fabriquée par Karin, aperçue parmi les contenus de l'Édition Ultime de GTA 6 Emperor : berline 5 portes fabriquée par Alabny, aperçue dans le second trailer

: berline 5 portes fabriquée par Alabny, aperçue dans le second trailer Intruder : berline 5 portes fabriquée par Karin, aperçue dans le premier trailer

: berline 5 portes fabriquée par Karin, aperçue dans le premier trailer Primo et Prime Custom , berlines 5 portes fabriquées par Albany et aperçues dans le premier trailer et des images promotionnelles

, berlines 5 portes fabriquées par Albany et aperçues dans le premier trailer et des images promotionnelles Stanier : berline 3 portes fabriquée par Vapid et aperçue dans le premier trailer

Tailgater et Tailgater S : berlines 5 portes fabriquées par Obey, aperçues dans le premier trailer et des images promotionnelles

Toutes les voitures de sport confirmées dans GTA 6

8F Drafter : coupe 3 portes fabriqué par Obey et aperçu dans des images promotionnelles

Banshee : roadster 3 portesbien connue de la franchise, fabriquée par Bravado et aperçue dans le second trailer de GTA 6

Blista Compact : voiture à hayon 3 portes fabriquée par Dinka et aperçue sur des images promotionnelles

Buffalo : 4 portes fabriquée par Bravado et aperçue dans le premier trailer

Carbontizzare : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Grotti et aperçu dans le premier trailer

Cheetah/Classic : coupe 3 portes iconique de la série, fabriqué par Grotti et aperçu dans le premier trailer et l'Édition Ultime de GTA 6 pour la version Classic

Comet Retro Custom : coupe 3 portes fabriqué par Pfister et aperçu dans le premier trailer

Comet S2 Cabrio : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Pfister et aperçu dans le premier trailer

Coquette : coupe 3 portes fabriqué par Invetero et aperçu dans le second trailer

Coquette D10 : coupe 3 portes fabriqué par Invetero et aperçu dans le premier trailer

Cypher : coupe 3 portes fabriqué par Ubermacht et aperçu dans le premier trailer

Elegy Retro Custom : coupe 3 portes fabriqué par Annis et aperçu dans le premier trailer

Futo : coupe 3 portes fabriqué par Annis et aperçu dans le premier trailer

Growler : coupe 3 portes fabriqué par Annis et aperçu dans le second trailer

Infernus Classic : coupe 3 portes myhique de la franchise de retour dans GTA 6, fabriqué par Pegassi et aperçu dans le premier trailer

Itali GTO : berlinetta 3 portes fabriquée par Grotti et aperçue dans le premier trailer

Jugular : voiture de sport 5 portes fabriquée par Ocerlot et aperçue dans le premier trailer

Mamba GT : coupe 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans des images promotionnelles de l'Édition Ultime de GTA 6

Manana : Lowrider 3 portes fabriquée par Alabany et aperçue dans des images promotionnelles de l'Édition Ultime

Paragon R : coupe 3 portes fabriqué par Enus et aperçu dans des images promotionnelles

Penumbra : coupe 3 portes fabriqué par Maibatsu et aperçu dans le premier trailer

Schafter V12 : voiture de sport 5 portes fabriquée par Benefactor et aperçue dans le premier trailer

Sugoi : voiture à hayon 5 portes fabriquée par Dinka et aperçue dans des images promotionnelles

Sultan : voiture de sport 5 portes fabriquée par Karin et aperçue dans le premier trailer de GTA 6

V-STR : voiture de sport 5 portes fabriquée par Albany et aperçue dans des images promotionnelles

Vectre : coupe 3 portes fabriqué par Emperor et aperçu dans le second trailer

Zion : coupe 3 portes fabriqué par Annis et aperçu dans un artwork officiel de GTA 6

La liste des SUV et 4x4 confirmés

Aleutian : SUV 5 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles

Astron : SUV compact 5 portes fabriqué par Pfister et aperçu dans des images promotionnelles

Baller : SUV 5 portes fabriqué par Gallivanter et aperçu dans le premier trailer de GTA 6

Contender : pickup 5 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles

Dorado : SUV 5 portes fabriqué par Bravado et aperçu dans des images promotionnelles

Dubsta : SUV 5 portes fabriqué par Benefactor et aperçu dans le premier trailer

Granger : SUV 5 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans le second trailer

Granger 3600LX : SUV 5 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans le premier trailer

Hellion : 4x4 3 portes fabriqué par Annis et aperçu dans le premier trailer

Jubilee : SUV de luxe 5 portes fabriqué par Enus et aperçu dans le premier trailer

Landstalker XL : SUV 5 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer

Mesa : SUV 5 portes fabriqué par Canis et aperçu dans des images promotionnelles

Rancher : pickup 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans le second trailer

Rebel : pickup 3 portes fabriqué par Karin et aperçu dans des images promotionnelles

Riata Classic : 4x4 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles de l'Édition Ultime de GTA 6

Sandking XL : pickup 5 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles

Toros : SUV 5 portes fabriqué par Pegassi et aperçu dans des images promotionnelles

Walton L35 Stock : pickup 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans des images promotionnelles

Tosemite 1500 : pickup 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans des images promotionnelles

Tous les vans confirmés dans GTA 6

Bison : pickup 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans les deux trailers de GTA 6

Bobcat XL : pickup 3 portes emblématique de la franchise, fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer

Boxville : van multi-stop fabriqué par Brute et aperçu dans des images promotionnelles

Burrito : cargo fabriqué par Declasse et aperçu dans le premier trailer

Journey H : Mobilhome Classe A fabriqué par Zirconium et aperçu dans des images promotionnelles

Speedo : cargo 5 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer

Youga Classic : cargo fabriqué par Bravado et aperçu dans le premier trailer

La liste des muscle cars confirmées

Buccaneer : coupe 3 portes fabriqué par Albany et aperçu dans le premier trailer de GTA 6

Buccaneer Custom : Lowrider 3 portes fabriqué par Albany et aperçu dans le premier trailer

Buffalo STX : 5 portes fabriquée par Bravado et aperçue dans le premier trailer

Chino : coupe 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer

Chino Custom : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles

Dominator, Dominator ASP et GTX : coupes 3 portes fabriqués par Vapid et aperçus dans le premier trailer de GTA 6

Dominator GT : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles

Ganado : coupe utilitaire 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans les deux trailers

Gauntlet Classic Custom : coupe 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer

Gauntlet Hellfire : coupe 3 portes fabriqué par Bravado et aperçu dans les deux trailers

Impaler SZ : 5 portes fabriquée par Declasse et aperçue dans des images promotionnelles

Manana Custom : SUV 5 portes fabriqué par Pegassi et aperçu dans des images promotionnelles de l'Édition Ultime de GTA 6

Phoenix : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Imponte et aperçu dans les deux trailers

Ruiner : coupe 3 portes fabriqué par Imponte et aperçu dans le premier trailer

Sirius : coupe 3 portes aperçu dans le premier trailer

Slamvan : pickup 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer

Tulip : berline 5 portes fabriquée par Declasse, aperçue dans les deux trailers de GTA 6

Tulip M100 : coupe 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans des images promotionnelles

Vigero ZX Convertible : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans des images promotionnelles

Les super cars confirmées

Furia : coupe berlinetta 3 portes fabriquée par Grotti et aperçu dans le premier trailer de GTA 6

Tempesta : coupe 3 portes fabriquée par Pegassi et aperçu dans le second trailer

Zorrusso : roadster 3 portes fabriqué par Pegassi et aperçu dans le premier trailer

Tous les véhicules de service confirmés dans GTA 6