En attendant la sortie de GTA 6, on a déjà une bonne idée via différents trailers et images promotionnelles des voitures qu'on pourra conduire, et la liste est déjà énorme.
Fidèle à la tradition et à son nom, GTA 6, ou Grand Theft Auto 6 pour les intimes, fera la part belle aux nombreux voitures à conduire pour se déplacer dans Vice City et l'État de Leonida et à customiser et tuner auprès de différentes garages disséminés à travers son vaste monde ouvert. S'il en reste probablement beaucoup encore à découvrir, les divers trailers et visuels promotionnels nous donnent déjà un aperçu conséquent des moyens de locomotion que proposera Rockstar Games, et il y en aura pour tous les goûts.
Liste de toutes les voitures déjà confirmés pour GTA 6
Si pour l'instant nous avons principalement vu des voitures, GTA 6 en présentera quoiqu'il en soit une liste visiblement très généreuse, avec par ailleurs différentes catégories, des berlines aux voitures de sport en passant par les SUV, vans et supercars. Pour plus de clarté, on va justement citer tout cela en fonction de leur catégorie.
Toutes les berlines confirmées
- Asterope GZ : berline 5 portes fabriquée par Karin, aperçue parmi les contenus de l'Édition Ultime de GTA 6
- Emperor : berline 5 portes fabriquée par Alabny, aperçue dans le second trailer
- Intruder : berline 5 portes fabriquée par Karin, aperçue dans le premier trailer
- Primo et Prime Custom, berlines 5 portes fabriquées par Albany et aperçues dans le premier trailer et des images promotionnelles
- Stanier : berline 3 portes fabriquée par Vapid et aperçue dans le premier trailer
- Tailgater et Tailgater S : berlines 5 portes fabriquées par Obey, aperçues dans le premier trailer et des images promotionnelles
Toutes les voitures de sport confirmées dans GTA 6
- 8F Drafter : coupe 3 portes fabriqué par Obey et aperçu dans des images promotionnelles
- Banshee : roadster 3 portesbien connue de la franchise, fabriquée par Bravado et aperçue dans le second trailer de GTA 6
- Blista Compact : voiture à hayon 3 portes fabriquée par Dinka et aperçue sur des images promotionnelles
- Buffalo : 4 portes fabriquée par Bravado et aperçue dans le premier trailer
- Carbontizzare : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Grotti et aperçu dans le premier trailer
- Cheetah/Classic : coupe 3 portes iconique de la série, fabriqué par Grotti et aperçu dans le premier trailer et l'Édition Ultime de GTA 6 pour la version Classic
- Comet Retro Custom : coupe 3 portes fabriqué par Pfister et aperçu dans le premier trailer
- Comet S2 Cabrio : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Pfister et aperçu dans le premier trailer
- Coquette : coupe 3 portes fabriqué par Invetero et aperçu dans le second trailer
- Coquette D10 : coupe 3 portes fabriqué par Invetero et aperçu dans le premier trailer
- Cypher : coupe 3 portes fabriqué par Ubermacht et aperçu dans le premier trailer
- Elegy Retro Custom : coupe 3 portes fabriqué par Annis et aperçu dans le premier trailer
- Futo : coupe 3 portes fabriqué par Annis et aperçu dans le premier trailer
- Growler : coupe 3 portes fabriqué par Annis et aperçu dans le second trailer
- Infernus Classic : coupe 3 portes myhique de la franchise de retour dans GTA 6, fabriqué par Pegassi et aperçu dans le premier trailer
- Itali GTO : berlinetta 3 portes fabriquée par Grotti et aperçue dans le premier trailer
- Jugular : voiture de sport 5 portes fabriquée par Ocerlot et aperçue dans le premier trailer
- Mamba GT : coupe 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans des images promotionnelles de l'Édition Ultime de GTA 6
- Manana : Lowrider 3 portes fabriquée par Alabany et aperçue dans des images promotionnelles de l'Édition Ultime
- Paragon R : coupe 3 portes fabriqué par Enus et aperçu dans des images promotionnelles
- Penumbra : coupe 3 portes fabriqué par Maibatsu et aperçu dans le premier trailer
- Schafter V12 : voiture de sport 5 portes fabriquée par Benefactor et aperçue dans le premier trailer
- Sugoi : voiture à hayon 5 portes fabriquée par Dinka et aperçue dans des images promotionnelles
- Sultan : voiture de sport 5 portes fabriquée par Karin et aperçue dans le premier trailer de GTA 6
- V-STR : voiture de sport 5 portes fabriquée par Albany et aperçue dans des images promotionnelles
- Vectre : coupe 3 portes fabriqué par Emperor et aperçu dans le second trailer
- Zion : coupe 3 portes fabriqué par Annis et aperçu dans un artwork officiel de GTA 6
La liste des SUV et 4x4 confirmés
- Aleutian : SUV 5 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles
- Astron : SUV compact 5 portes fabriqué par Pfister et aperçu dans des images promotionnelles
- Baller : SUV 5 portes fabriqué par Gallivanter et aperçu dans le premier trailer de GTA 6
- Contender : pickup 5 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles
- Dorado : SUV 5 portes fabriqué par Bravado et aperçu dans des images promotionnelles
- Dubsta : SUV 5 portes fabriqué par Benefactor et aperçu dans le premier trailer
- Granger : SUV 5 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans le second trailer
- Granger 3600LX : SUV 5 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans le premier trailer
- Hellion : 4x4 3 portes fabriqué par Annis et aperçu dans le premier trailer
- Jubilee : SUV de luxe 5 portes fabriqué par Enus et aperçu dans le premier trailer
- Landstalker XL : SUV 5 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer
- Mesa : SUV 5 portes fabriqué par Canis et aperçu dans des images promotionnelles
- Rancher : pickup 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans le second trailer
- Rebel : pickup 3 portes fabriqué par Karin et aperçu dans des images promotionnelles
- Riata Classic : 4x4 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles de l'Édition Ultime de GTA 6
- Sandking XL : pickup 5 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles
- Toros : SUV 5 portes fabriqué par Pegassi et aperçu dans des images promotionnelles
- Walton L35 Stock : pickup 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans des images promotionnelles
- Tosemite 1500 : pickup 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans des images promotionnelles
Tous les vans confirmés dans GTA 6
- Bison : pickup 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans les deux trailers de GTA 6
- Bobcat XL : pickup 3 portes emblématique de la franchise, fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer
- Boxville : van multi-stop fabriqué par Brute et aperçu dans des images promotionnelles
- Burrito : cargo fabriqué par Declasse et aperçu dans le premier trailer
- Journey H : Mobilhome Classe A fabriqué par Zirconium et aperçu dans des images promotionnelles
- Speedo : cargo 5 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer
- Youga Classic : cargo fabriqué par Bravado et aperçu dans le premier trailer
La liste des muscle cars confirmées
- Buccaneer : coupe 3 portes fabriqué par Albany et aperçu dans le premier trailer de GTA 6
- Buccaneer Custom : Lowrider 3 portes fabriqué par Albany et aperçu dans le premier trailer
- Buffalo STX : 5 portes fabriquée par Bravado et aperçue dans le premier trailer
- Chino : coupe 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer
- Chino Custom : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles
- Dominator, Dominator ASP et GTX : coupes 3 portes fabriqués par Vapid et aperçus dans le premier trailer de GTA 6
- Dominator GT : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans des images promotionnelles
- Ganado : coupe utilitaire 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans les deux trailers
- Gauntlet Classic Custom : coupe 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer
- Gauntlet Hellfire : coupe 3 portes fabriqué par Bravado et aperçu dans les deux trailers
- Impaler SZ : 5 portes fabriquée par Declasse et aperçue dans des images promotionnelles
- Manana Custom : SUV 5 portes fabriqué par Pegassi et aperçu dans des images promotionnelles de l'Édition Ultime de GTA 6
- Phoenix : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Imponte et aperçu dans les deux trailers
- Ruiner : coupe 3 portes fabriqué par Imponte et aperçu dans le premier trailer
- Sirius : coupe 3 portes aperçu dans le premier trailer
- Slamvan : pickup 3 portes fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer
- Tulip : berline 5 portes fabriquée par Declasse, aperçue dans les deux trailers de GTA 6
- Tulip M100 : coupe 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans des images promotionnelles
- Vigero ZX Convertible : coupe cabriolet 3 portes fabriqué par Declasse et aperçu dans des images promotionnelles
Les super cars confirmées
- Furia : coupe berlinetta 3 portes fabriquée par Grotti et aperçu dans le premier trailer de GTA 6
- Tempesta : coupe 3 portes fabriquée par Pegassi et aperçu dans le second trailer
- Zorrusso : roadster 3 portes fabriqué par Pegassi et aperçu dans le premier trailer
Tous les véhicules de service confirmés dans GTA 6
- Buffalo STX Pursuit : berline 5 portes fabriquée par Bravado et aperçue dans le premier trailer de GTA 6
- Dashound : bus aperçu dans des images promotionnelles
- Gauntlet Interceptor : coupe 3 portes fabriquée par Bravado et aperçue dans le premier trailer
- Hauler : camion tracteur fabriqué par JoBuilt et aperçu dans des images promotionelles
- Packer : camion tracteur fabriqué par MTL et aperçu dans les deux trailers
- Phantom : camion tracteur fabriqué par JoBuilt et aperçu dans des images promotionnelles
- Phantom Custom : sleeper cab 3 portes fabriqué par JoBuilt et aperçu dans le premier trailer
- PMP 700 : berline 5 portes fabriquée par Schyster et aperçue dans le premier trailer
- Police Cruiser : berline 5 portes de police fabriquée par Bravado et Vapid et aperçue dans le premier trailer
- Police Riot : camion blindé fabriqué par Brute et aperçu dans le second trailer
- Tow Truck : camion fabriqué par Vapid et aperçu dans le premier trailer