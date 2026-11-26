On vous aide à compléter votre tableau de chasse dans GTA 6 avec les liste des 61 animaux à traquer, des espèces communes jusqu'aux 9 animaux uniques.

Après Trevor dans Grand Theft Auto 5, c'est au tour de Jason de partir à la chasse aux animaux. Cette fois, votre terrain de pistage est l'État de Leonida et il y a de quoi faire. Mais pas d'inquiétude, nous sommes là pour vous accompagner dans votre quête du 100 %. Dans ce guide, découvrez comment débloquer cette activité ainsi que la liste des 61 animaux à chasser dans GTA 6, y compris les 9 légendaires uniques.

Comment débloquer la chasse de Bret Vogel dans GTA 6 ?

La chasse n'est pas une activité disponible dès le départ dans GTA 6. Il faudra donc vous montrer une petit patient, mais pas tant non plus. En effet, vous allez la débloquer dès le chapitre 2 en accomplissant la mission secondaire « Label Vétéran » donnée par Bret Vogel, un ancien camarade de Jason. Voici la marche à suivre exactement :

MÉTHODE POUR DÉBLOQUER LA CHASSE : cliquez pour afficher le détail Avancez dans l'histoire principale de GTA 6 jusqu'au chapitre 2.

Terminez la mission principale « Pause café ».

Attendez que Jason reçoive un message de Bret Vogel.

Lancez la mission « Label Vétéran » qui fait office de tuto pour la chasse/

Récupérez le Killtelligence SM-69, le fusil de chasse unique offert par Bret.

Profitez de la chasse dans GTA 6.

© MetaForge

Notez que si Lucia peut techniquement chasser dans GTA 6, c'est Jason qui fait affaire avec Bret Vogel. Or, comme dans Grand Theft Auto 5 ou Red Dead Redemption 2, c'est une activité qui peut être lucrative. Alors si vous souhaitez livrer des carcasses à Killtellingence Provisions ou remplir des contrats, pensez à jouer Jason.

Comment fonctionne la chasse dans Grand Theft Auto 6 ?

Si vous êtes un habitué des jeux Rockstar, alors la chasse de GTA 6 vous sera familière. Si vous êtes un néophyte, on vous explique un peu comment ça marche. Il y a plusieurs étapes et quelques subtilités à prendre en compte si vous chercher à vous faire de l'argent :

MÉTHODE POUR CHASSER : cliquez pour afficher le détail Étudiez l'animal à l'aide de vos jumelles en maintenant R1 ou RB pour l'ajouter à votre base de données. Pistez-le grâce à la concentration pour le retrouver en suivant les traces en surbrillance. Tirez avec précision en visant les zones vitales afin de garder une carcasse en bonne état. Livrez les petits et moyens animaux à Bret ou montrez une photo s'il s'agit d'une grosse bête (ours, crocodiles...)

La chasse de GTA 6 demande donc d'être méthodique pour en tirer le meilleur. Dès lors, le mieux est d'adapter votre arme selon le type de gibier que vous êtes en train de pister. Voici ce qu'on vous recommanderait :

Taille du gibier PETIT MOYEN GRAND Exemple d'animaux Lapin, iguane, serpent, tortue, canard... Renard, coyote, lynx... Alligator, crocodile, ours, cerf, sanglier... Arme conseillée Wortham W-22 Hawk & Little Mediator Shrewsbury SM-69 ou Killtellingence SM-69

En suivant ces recommandations et en étant précis, vous aurez plus de chance d'avoir des carcasses en bon état. Cela veut dire que vous gagnerez davantage en les revendant à Bret. Mais ce n'est pas tout ce que la chasse rapporte dans GTA 6. En effet, un trophée/succès est lié à l'activité tandis que votre progression en jeu vous permet d'obtenir du contenu supplémentaire pour Jason et Lucia.

Quels sont les animaux à chasser dans GTA 6 ? (communs et légendaires)

Au total, GTA 6 compte 61 animaux à chasser. Ils se répartissent en 52 espèces communes et 9 animaux uniques appelés « Légendaires ». Vous pouvez suivre l'avancée de votre complétion dans le menu Progrès du jeu > Catégorie Chasse. Maintenant, armez-vous suivez nos listes pour atteindre le 100 %.

© Rockstar Games

La liste des 9 animaux légendaires uniques à chasser

Les 9 animaux légendaires de GTA 6 sont des spécimens absolument uniques dans le jeu. Cela veut dire qu'une fois que vous aurez réussi à les abattre, vous ne pourrez plus les chasser. En revanche, si vous les manquez, vous pourrez les retrouver plus tard. C'est un défi qui demande de la patience, mais il vaut le coup car, outre l'argent, plusieurs trophées/succès peuvent être débloqués.

Cependant, il faut se montrer fin limier pour remonter leur piste. Heureusement, notre guide GTA 6 est là pour vous aider avec les localisations de chacun. On vous indique aussi le prix maximal que vous pouvez en tirer auprès de Gret avec une carcasse en parfait état. Enfin, vous remarquerez que la plupart des spécimens uniques sont de grosses bêtes, alors privilégiez un fusil lourd, et un fusil pour moyen gibier pour le coyote et le renard. Voici les 9 animaux légendaires à chasser :

Animaux uniques de GTA 6 Localisation Signe distinctif Gain max. Alligator américain albinos Terrain de golf de Leak Links Écailles blanches 25 000$ Alligator des marais unique Îlots au centre de Buckskin Swamp, à l'ouest de Vice City Porte de nombreuses cicatrices 13 750$ Cerf unique Côte nord-ouest de Grayon, entre l'autoroute et l'océan Bois de grande taille 11 250$ Coyote unique Terres agricoles au nord de Belville Pelage qui tire vers le roux 16 750$ Crocodile unique Îlots au sud-est de Westman Bay, près de Cottonmouth Lake Écailles sombre et dents qui dépassent 28 250$ Panthère unique Sud de Belpoint Island, à l'est de Capri Pelage aux reflets violacés 15 000$ Renard blanc unique Près d'Emeral Springs, à l'est de la route 183 Longues oreilles et pelage blanc 18 250$ Sanglier unique Près de l'aérodrome à Wild Hog Point, à l'ouest de Port Gellhorn Longue crinière et défenses abîmées 18 250$ Ours noir unique Près des étangs au sud de Boon Speeway et donc de Hamlet Pelage noir 12 000$

La liste des 52 animaux à chasser dans GTA 6

Au total, nous vous disions donc qu'il y a 61 animaux à chasser dans GTA 6. En enlevant les 9 légendaires, on tombe alors à 52. Ceux-ci sont donc communs, mais certains connaissent des variantes plus rares, mais pas uniques pour autant. Dès lors, à vous d'affuter votre concentration pour les traquer.

Animaux Famille Rareté Région de chasse Alligator américain Reptile Commun Buckskin Swamp ; marais de Grassrivers Bernache du Canada Oiseau Commun Côté est de Draper Island Caïman à lunettes Reptile Commun Grassrivers (rare) ; Buckskin Swamp Caïman à lunettes albinos Reptile Rare Sous le pont à l'ouest de Hamlet, sur la Route 82 ; rivière au sud-ouest de Buckskin Swamp Canard brun Oiseau Commun Grassrivers ; Buckskin Swamp Canard brun à mosaïque Oiseau Rare Parmi les groupes de canards bruns (Grassrivers, Buckskin Swamp) Cerf à queue blanche Mammifère Commun Partout en zone rurale ; mont Kalaga National Park, Abandoned Concrete Plant, Kalaga River Cerf pie à queue blanche Mammifère Rare Nord de LTF Airfield, près du Manatee Hotel (Grassrivers) Coyote argenté du Nord Mammifère Rare Marais entre Watson Bay et Hamlet ; sud-ouest de Buckskin Swamp, près du pont vers la Muspachee River Coyote du Nord Mammifère Commun Partout hors des villes : Grassrivers, Kelly County, Lummox County Coyote noir du Nord Mammifère Rare Nord de Watson Bay, près de Mill Station Radar Base ; à l'ouest du Scarlet Hotel, près du North Gellhorn Overpass Crapaud buffle Amphibien Commun Grassrivers ; West et East Buckskin Swamp ; Pelican Valley Crocodile américain Reptile Commun Côtes et petites îles de Grassrivers ; Buckskin Swamp Crotale diamantin de l'Est Reptile Commun À l'ouest de LTF Airfield (Grassrivers) ; près du lac du mont Kalaga Dinde sauvage de Leonida Oiseau Commun Zones rurales de Kelly County ; Adler Creek, Bonanza, mont Kalaga Dindon blanc sauvage de Leonida Oiseau Rare Bonanza et nord-est de Grayson ; Adler Creek, mont Kalaga Écureuil gris de l'Est Mammifère Commun Partout, y compris dans les zones habitées Iguane axanthique bleu Reptile Rare Rare, là où apparaissent les iguanes verts (côtes, zones urbaines) ; Millport Iguane rouge Reptile Rare Extrêmement rare : îles au sud de Key Leonida Iguane vert Reptile Commun Partout dans Mariana County ; Buckskin Swamp ; Millport Lapin à queue blanche de l'Est Mammifère Commun Nord de Watson Bay ; partout dans Kelly County et Lummox County Lapin des marais Mammifère Commun Nord de Key Lento ; nord-ouest de Buckskin Swamp Lapin tacheté à queue blanche Mammifère Rare Forêts et marais (emplacement précis non publié) Loutre blanche de rivière Mammifère Rare À l'ouest du pont sur la Kelly River North, au nord-ouest de Graffiti Bridge Loutre de rivière Mammifère Commun Grassrivers, en particulier autour du Pelican Valley Hunting Spot Lynx de Leonida Mammifère Commun Partout sur Bobcat Key ; zones rurales de Kelly County ; Saint Attaway Islands et Hyde Island Lynx noir de Leonida Mammifère Rare Centre de Bobcat Key, au nord de la route circulaire, là où la mer touche la route Mocassin d'eau de Leonida Reptile Commun Grassrivers ; Buckskin Swamp ; lac à l'ouest de Millport Moufette tachetée Mammifère Commun Belpoint Island ; Adler Creek, Bonanza et mont Kalaga, la nuit (après 20 h) Opossum de Gloriana Mammifère Commun Belpoint Island ; continent de Kelly County ; nord de Millport Ours noir américain Mammifère Commun Grassrivers (rare, partout dans la région) ; forêts du mont Kalaga Panthère de Leonida Mammifère Commun Îles au nord et à l'ouest du Pelican Valley Hunting Spot (Grassrivers) ; à l'ouest du North Gellhorn Overpass (nord de Kelly County) Panthère noire de Leonida Mammifère Rare Zones forestières (emplacement précis non publié) Ragondin Mammifère Commun Buckskin Swamp ; Pelican Valley ; Grassrivers Rat musqué à queue ronde Mammifère Commun Grassrivers ; Buckskin Swamp ; le long des rivières de Lummox County Raton laveur albinos du Nord Mammifère Rare Autour de la Saputka River, au nord-ouest du carrefour près de Walker Farm (Kelly County) Raton laveur du Nord Mammifère Commun Partout, surtout la nuit Renard doré Mammifère Rare Forêts du nord de Leonida (emplacement précis non publié) Renard gris Mammifère Commun Pointe de Bonanza, près d'Okchiloha Bay (Lummox County) Renard noir Mammifère Rare Île au nord de Watson Bay, près de Mill Station Radar Base ; colline à l'est du commissariat de Port Gellhorn Renard roux américain Mammifère Commun Zones rurales de Kelly County Sanglier Mammifère Commun Partout en zone rurale sur le continent (pas dans les Keys) ; Adler Creek, Bonanza, mont Kalaga, surtout après 20 h Sanglier sauvage tacheté Mammifère Rare Mêmes zones que le sanglier Serpent corail de l'Est Reptile Commun Île à l'ouest de la Naval Air Station Goose Key ; aérodrome de Port Gellhorn Serpent des blés Reptile Commun Île au sud de l'Aeroplaza, entre Goose Key et Key Lento ; zones rurales de Kelly County ; centre de Lummox County Serpent-roi de Leonida Reptile Commun Bobcat Key (surtout sur la côte) ; est de Buckskin Swamp, près de The Chomp Stop ; abords de Millport Tatou à neuf bandes Mammifère Commun Autour de Breakwater Quarry (Goliath) ; zones rurales de Kelly County ; partout dans Lummox County Tortue à carapace molle Reptile Commun Petite île au sud-est de Watson Bay ; Buckskin Swamp ; île au nord de Millport Tortue boîte Reptile Commun Côtes de Bobcat Key et Belpoint Island ; ouest de Draper Island ; lac à l'ouest de Millport Tortue boîte de la Côte du Golfe Reptile Rare Bobcat Key, près de l'aéroport Tortue serpentine Reptile Commun Grassrivers, surtout près de Snappy's Meat Shack (Route 82, au nord-ouest de Hamlet) ; Buckskin Swamp Varan du Nil Reptile Commun Buckskin Swamp (peu fréquent) ; Pelican Valley ; Grassrivers

Décidément, il y en a des choses à faire dans le jeu ! Que vous cherchiez à réussir les défis, décrocher des trophées ou succès, ou encore atteindre le 100 %, nos guides GTA 6 sont là pour vous aider.