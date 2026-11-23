GTA 6 est bourré d'interactions et de micro-interactions même, celles qui ne servent pas à grand-chose et sont donc indispensables. Pourtant, beaucoup ne sont même pas mentionnées par le jeu ou tellement brièvement au détour d'une astuce que personne n'y fait attention. Quelques-unes sont cachées dans les très nombreuses aides disponibles dans le jeu, mais d'autres pas du tout. On vous a fait une sélection de plein d'interactions et de raccourcis auxquels personne ne pense et pourtant certains sont vraiment utiles.

Les raccourcis et interactions cachés, mais très utiles de GTA 6

Inspecter à la première personne : le jeu nous le fait faire parfois, mais on peut le faire tout le temps en appuyant sur L2 (LT) + R3 (RS).

: le jeu nous le fait faire parfois, mais on peut le faire tout le temps en appuyant sur L2 (LT) + R3 (RS). Jeter un œil avec R3 : très souvent lorsque vous avez des passagers en voiture, appuyez sur R3 pour les voir de plus près. La conduite deviendra automatique pendant ce temps.

: très souvent lorsque vous avez des passagers en voiture, appuyez sur R3 pour les voir de plus près. La conduite deviendra automatique pendant ce temps. Baisser la tête en voiture : vous pouvez baisser la tête lorsque vous êtes dans votre voiture en appuyant sur Rond (B). Vous pouvez ainsi limiter les balles lors des fusillades mais surtout vous cacher efficacement de la police.

: vous pouvez baisser la tête lorsque vous êtes dans votre voiture en appuyant sur Rond (B). Vous pouvez ainsi limiter les balles lors des fusillades mais surtout vous cacher efficacement de la police. Laisser la voiture conduire toute seule : vous pouvez laisser votre personnage conduire automatiquement. Lorsque vous êtes en voiture, maintenez appuyée la flèche du bas puis sur Option pour lancer la Caméra Cinématique. Maintenez ensuite la touche Rond appuyée pour lancer la conduite auto. Dans les options, vous pouvez modifier le seuil de tolérance pour pouvoir l'activer partout.

: vous pouvez laisser votre personnage conduire automatiquement. Lorsque vous êtes en voiture, maintenez appuyée la flèche du bas puis sur Option pour lancer la Caméra Cinématique. Maintenez ensuite la touche Rond appuyée pour lancer la conduite auto. Dans les options, vous pouvez modifier le seuil de tolérance pour pouvoir l'activer partout. Frapper avec la portière en conduisant : en roulant, appuyez sur Carré (X) pour ouvrir brusquement la portière.

BOOM la portière ©Jeremy H. Kikitoes pour Gameblog

Laisse le moteur tourner en descendant de voiture : il est possible de laisser le moteur allumé en quittant le véhicule dans GTA 6 simplement en appuyant deux fois sur Triangle (ou Y) en descendant. Parfait pour gagner du temps lors de vos fuites, mais attention à l'essence.

: il est possible de laisser le moteur allumé en quittant le véhicule dans GTA 6 simplement en appuyant deux fois sur Triangle (ou Y) en descendant. Parfait pour gagner du temps lors de vos fuites, mais attention à l'essence. Pousser sa voiture ou son bateau : il est possible de pousser sa voiture en panne ou de mettre un bateau à l'eau en le poussant. Allez à l'avant ou à l'arrière de votre véhicule et poussez le joystick de déplacement en appuyant sur Carré (X).

: il est possible de pousser sa voiture en panne ou de mettre un bateau à l'eau en le poussant. Allez à l'avant ou à l'arrière de votre véhicule et poussez le joystick de déplacement en appuyant sur Carré (X). Retourner sa voiture : après un tonneau, il est possible de retourner sa voiture en la poussant de côté. Poussez le joystick de déplacement sur le flanc et appuyez sur Carré (X) pour la remettre sur ses roues.

: après un tonneau, il est possible de retourner sa voiture en la poussant de côté. Poussez le joystick de déplacement sur le flanc et appuyez sur Carré (X) pour la remettre sur ses roues. Marcher sur le pont du bateau en le laissant naviguer seul : lorsque vous naviguez en bateau dans GTA 6, appuyez deux fois rapidement sur Triangle (Y) pour sortir du poste de conducteur et vous balader librement sur le bateau pendant qu'il continue sa route. Attention à ne pas tomber !

: lorsque vous naviguez en bateau dans GTA 6, appuyez deux fois rapidement sur Triangle (Y) pour sortir du poste de conducteur et vous balader librement sur le bateau pendant qu'il continue sa route. Attention à ne pas tomber ! Vous pouvez vendre votre butin sans décharger les sacs : rendez-vous devant chez votre receleur en garant le véhicule à portée pour vendre directement depuis le coffre de la voiture.

©Jeremy H. Kikitoes pour Gameblog

Les raccourcis pour la vie de tous les jours

Mettre le clignotant : appuyez sur les flèches gauche ou droite pour activer les clignotants. Les conducteurs réagissent à ces derniers pour vous laisser changer de voie… mais pas toujours.

: appuyez sur les flèches gauche ou droite pour activer les clignotants. Les conducteurs réagissent à ces derniers pour vous laisser changer de voie… mais pas toujours. Allumer/éteindre les phares : appuyez simplement sur Rond (B) en conduisant.

: appuyez simplement sur Rond (B) en conduisant. Allumer/éteindre la radio : appuyez rapidement deux fois sur la flèche de gauche.

: appuyez rapidement deux fois sur la flèche de gauche. Accéder au menu de la voiture : appuyez sur la flèche de gauche puis vers le haut avec le joystick de visée.

: appuyez sur la flèche de gauche puis vers le haut avec le joystick de visée. S'appuyer sur un mur, sa voiture, s'asseoir au sol … : maintenez appuyé Rond (B) pour vous asseoir là où vous vous trouvez. Si vous êtes près d'un mur, un poteau ou une voiture, votre personnage aura une position différente. Parfait pour profiter du mode photo de GTA 6.

… : maintenez appuyé Rond (B) pour vous asseoir là où vous vous trouvez. Si vous êtes près d'un mur, un poteau ou une voiture, votre personnage aura une position différente. Parfait pour profiter du mode photo de GTA 6. S'appuyer sur les rampes : cliquez sur L3 lorsque vous êtes près d'une rampe.

: cliquez sur L3 lorsque vous êtes près d'une rampe. Changer la manière de porter votre couvre-chef : lorsqu'il y a plusieurs façons de porter un chapeau ou une casquette, faites L1 + la croix directionnelle pour modifier le sens à la volée.

: lorsqu'il y a plusieurs façons de porter un chapeau ou une casquette, faites L1 + la croix directionnelle pour modifier le sens à la volée. Changer la nourriture de main : appuyez sur les flèches droite ou gauche en tenant votre nourriture ou votre boisson à la main. Oui, vous pouvez même tirer en mangeant un bout.

: appuyez sur les flèches droite ou gauche en tenant votre nourriture ou votre boisson à la main. Oui, vous pouvez même tirer en mangeant un bout. Insulter gratuitement : à tout moment, sans armes, vous pouvez agresser verbalement les civils en appuyant sur L2 (LT) + R1 (RB). Un petit doigt d'honneur… et ça fonctionne aussi en voiture.

: à tout moment, sans armes, vous pouvez agresser verbalement les civils en appuyant sur L2 (LT) + R1 (RB). Un petit doigt d'honneur… et ça fonctionne aussi en voiture. Insulter en conduisant : appuyez sur R3 en conduisant pour insulter joyeusement tous ceux qui vous entourent dans GTA 6.