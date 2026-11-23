GTA 6 regorge de moyens de se faire de l'argent, mais voici une méthode pour en faire très rapidement et surtout vraiment facilement.Il n'y a même pas besoin de forcer et on peut le faire dès le début du jeu.

Avoir de l'argent rapidement, c'est l'objectif de tous les joueurs de GTA 6. Que l'on souhaite investir dans un vaste arsenal ou se préparer plusieurs véhicules pour tout faire, ça coûte rapidement un bras. Certains joueurs avaient trouvé une méthode pour faire de l'argent à l'infini, mais celle-ci était fastidieuse. D'autres fans ont finalement trouvé une astuce clairement plus rapide et moins contraignante qui peut même se faire dès le début du jeu.

Il n'y a aucun jeu de sauvegarde ici ni de manipulation lourde, mais simplement quelques allers-retours très, très rapides. Dès le début de GTA 6, lorsque vous êtes libre de vos mouvements, rendez-vous à South Vice-Dale County près des trois grandes étendues d'eau carrées sur la carte, à l'est de Hamlet. Vous tomberez sur un grand entrepôt rouge, planté au beau milieu d'une carrière, et où sont garées des camionnettes. C'est un lieu de deal qui a très mal tourné. L'idée ici est de piller tout ce qui peut l'être et de repartir avec la camionnette blanche et aucune autre.



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Pour ce petit glitch de GTA 6, commencez par fouiller les coffres des camionnettes à l'extérieur sans les conduire. Entrez ensuite dans l'entrepôt. Lors de votre premier passage, vous trouverez un sac à butin sur la table, et des sachets de cocaïne dans le coffre du camion garé près des bureaux, dans le coffre à forcer dans le bureau ainsi que plusieurs autres pochons dans l'atelier avec les peluches. Lorsque tout est vidé, sortez et chargez vos sacs dans la camionnette blanche garée tout à gauche de la sortie. Conduisez maintenant en vous éloignant d'environ 400 à 500 mètres de l'entrepôt, puis revenez sur vos pas. Lorsque vous reviendrez à l'entrepôt, tous les sachets de cocaïne devraient être réapparus. GTA 6 a cette manie de faire tout réapparaître lorsque s'éloigne de si peu. Répétez donc l'opération : fouillez partout, chargez vos sacs dans votre camionnette, conduisez en vous éloignant, revenez et ainsi de suite.



Les peluches surprises de GTA 6©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

En quelques minutes seulement, il est possible de se faire plusieurs dizaines de milliers de dollars et ce, dès le début de GTA 6. Tant qu'à faire, on vous conseille d'attendre d'avoir débloqué le compte BuckMe en suivant la mission principale. Cela vous permettra d'économiser plus facilement dès le début du jeu en profitant des plafonds alloués par l'application. Notez que vous ne pouvez pas porter plus de 20 000 $ en liquide sur vous, il faudra donc passer au receleur puis à la banque ou au coffre de votre maison pour vider vos poches.



On profite un peu du système de GTA 6 ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Les étapes faciles pour faire de l'argent ultra rapidement