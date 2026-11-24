GTA 6 ne manque pas d'easter eggs de toutes sortes pour les explorateurs en herbe, dont un permettant de rejouer un temps au cultissime Vice City, voici comment.

Rockstar n'a jamais été avare en easter eggs, et le retour à Vice City dans GTA 6 promettait forcément quelques hommages à l'épisode de 2002. Mais le studio est allé bien plus loin qu'une simple référence planquée au coin d'une rue. Comme l'ont déjà découvert des joueurs particulièrement observateurs, il est possible de littéralement remonter le temps et poser le pied dans la ville de Tommy Vercetti telle qu'elle existait sur PS2.

Quel est l'easter egg permettant de « jouer à Vice City » dans GTA 6 ?

La découverte de ce clin d'œil géant à Vice City dans GTA 6 revient au créateur de contenus australien Memeio, qui affirme avoir passé trois jours à suivre les lignes électriques du jeu pour reconstituer l'énigme. Un travail de fourmi qui n'étonnera pas les chasseurs de secrets : il faut traverser une bonne partie de Leonida pour en voir le bout.

Au bout de l'énigme, un portail violet s'ouvre et envoie Jason directement au Malibu Club, la boîte de nuit mythique de GTA Vice City. Et Rockstar a soigné le voyage, l'image basculant dans un rendu typé PS2 et les modèles de personnages changent eux aussi pour coller à l'époque.

Cerise sur le gâteau, on y recroise Kent Paul, le manager britannique bien connu des fans, toujours doublé par Danny Dyer. C'est d'ailleurs en discutant avec lui que l'on déclenche le portail du retour vers la Leonida moderne. Le voyage temporel entre GTA 6 et Vice City n'est par ailleurs pas seulement touristique. Une fois revenu dans le présent, vous débloquez en effet la célèbre chemise hawaïenne bleue de Tommy Vercetti, de quoi habiller Jason comme le héros de 2002.

© Rockstar Games

Comment accéder à la Vice City originelle via l'easter egg de Grand Theft Auto 6 ?

Avant de vous lancer dans ce voyage mémoriel, quelques précautions s'imposent. En premier lieu il faut sans doute avoir atteint le chapitre 3 de l'histoire de GTA 6, qui ouvre l'accès à l'intégralité de la carte de Leonida. Pensez aussi à créer une sauvegarde manuelle sur un emplacement dédié, puis une autre juste avant d'entrer dans le portail. Enfin, n'utilisez ni le voyage rapide ni le changement de personnage pendant l'énigme : cela peut réinitialiser votre progression.

Étape 1 : la tour radio Badger de Key Lento

Tout commence à la tour radio Badger R&D, à Key Lento, l'une des premières régions visitables de GTA 6. Grimpez jusqu'au dernier étage : la pièce regorge de références à Vice City, dont une publicité pour la compagnie d'électricité LPL et une affiche de console façon PlayStation qui invite à « perdre la notion du temps ». Actionnez l'interrupteur d'alimentation, puis appuyez sur le bouton de la salle. Le logo du Malibu Club s'affiche alors sur la télévision, accompagné d'un effet sonore tout droit sorti de Vice City.

Étape 2 : activer les 12 sous-stations LPL dans l'ordre

Il faut ensuite visiter 12 sous-stations électriques LPL, dans un ordre précis, et y presser le bon bouton ou abaisser le bon levier. Les lettres peintes sur leurs murs forment la fameuse phrase « LIFE IS PASSING ME BY ». Voici l'ordre relevé par Memeio :

Centre-ville de Vice City : Bouton (D)

Balsero : Bouton (D)

Key Lento : Bouton (.)

Extremité nord de Vice Beach : Bouton (A)

Nord de Vice City : (Levier (.)

Port Gelhorn : Levier (A)

Hamlet : Bouton (A)

Gloriana Key : Bouton (A)

Hamlet : Levier (.)

Port Gellhorn : Levier (W)

Hamlet : Levier (D)

Près de la carrière de Breakwater, au sud-ouest de l'aéroport international de Vice City : Levier (W)

Étape 3 : entrer le code de triche sur l'écran de la carte de GTA 6

Une fois les sous-stations activées, ouvrez la carte et saisissez le code « LIFE IS PASSING ME BY » de Vice City, comme le détaille :

Sur PS5 : Rond, Rond, L1, Carré, L1, Carré, Carré, Carré, L1, Triangle, Rond, Triangle.

Rond, Rond, L1, Carré, L1, Carré, Carré, Carré, L1, Triangle, Rond, Triangle. Sur Xbox Series X|S : B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y.

Si tout s'est bien passé, vous recevez un SMS d'un numéro inconnu indiquant « U-235 REACTOR2 19-06 ».

Étape 4 : rejoindre le réacteur 2 de la centrale Turtle Head, de nuit

Le message vous ainsi envoie au réacteur 2 de la centrale LPL de Turtle Head, à l'est de Hamlet. Le « 19-06 » n'est pas là par hasard : le portail violet n'apparaît qu'entre 19 h et 6 h, heure du jeu. Arrivé trop tôt ? Patientez simplement jusqu'à la tombée de la nuit.

Étape 5 : traverser le portail avec Jason pour visiter Vice City de 2002 dans GTA 6

Franchissez le portail en incarnant Jason pour atterrir au Malibu Club version 2002 afin de visiter Vice City de 2002 dans GTA 6. Parlez à Kent Paul pour ouvrir le portail de retour, puis rentrez à Leonida : la chemise de Tommy Vercetti est désormais à vous.

Source : Memeio sur X.com