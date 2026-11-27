Dès le chapitre 3 de GTA 6, vous pouvez vous faire un maximum d'argent avec cette astuce qui permet de vendre des voitures de luxe à prix d'or avec un gros bonus. Parfait pour renflouer les caisses.

Les joueurs de GTA 6 ne manquent pas d'idée lorsqu'il s'agit de se faire de l'argent facilement. Certains n'hésitent pas à glitcher, d'autres utilisent simplement les limites du jeu comme cette astuce permettant de faire de l'argent à l'infini. Des petites solutions que l'on pourra même qualifier de raccourcis ont même été trouvées pour vendre vos voitures à prix d'or avec un bonus.

Une astuce pour revendre ses voitures à prix d'or et se faire beaucoup d'argent dans GTA 6

Pour appliquer cette astuce de GTA 6 découverte par les joueurs, aussi rapide que profitable, il faut déjà jouer en duo. Commencez donc par sortir avec Jason et Lucia et trouvez un véhicule que vous souhaitez revendre. On vous conseille de vous balader à Washington Beach et Ocean Beach pour trouver les plus belles voitures de Vice City, ou l'une des 20 voitures les plus chères du jeu.

Juste avant de commencer votre vol, programmez un RydeMe à destination de chez Randy, le receleur de voitures de luxe. Pendant que votre chauffeur arrive, volez le véhicule que vous avez ciblé et entrez-y avec votre partenaire. Lorsque votre Ryde est arrivé, demandez à votre partenaire de rester dans la voiture en maintenant appuyée la flèche directionnelle de droite et en choisissant Attends ici. Sortez maintenant de la voiture et montez dans votre Ryde.

Ce dernier fait office de voyage rapide dans GTA 6, vous serez donc à destination en un rien de temps si vous choisissez de passer le trajet pour 100 $ de plus. Une fois arrivé devant chez Randy, appelez votre partenaire en maintenant de nouveau la flèche droite et en choisissant l'option Rejoins-moi ici avec le logo de la voiture. En quelques secondes, votre partenaire arrive avec le véhicule volé. Vous n'avez plus qu'à le vendre à Randy et ce dernier vous offrira un bonus proportionnel au type de voiture vendu puisque la carrosserie sera intacte. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous le souhaitez tant que votre receleur est disponible.

Utilisez le voyage rapide pour téléporter ses voitures dans GTA 6, il fallait y penser ©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Les étapes rapides pour vendre ses voitures très cher en quelques secondes