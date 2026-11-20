L’argent, c’est le nerf de la guerre dans GTA 6 et vous allez très rapidement vous en apercevoir. Du coup, dès que possible, il faut savoir où aller pour renflouer les caisses. L’une des principales sources de revenus en début de partie reste les missions ; elles s’enchaînent en prime assez rapidement mine de rien. Toutefois, il reste quelques autres méthodes.

Les premiers braquages pour de l'argent facile dès le début de GTA 6

À défaut de pouvoir revendre en masse dès le début de GTA 6, vous pouvez déjà vous faire la main en volant. Key Lento a quelques boutiques qui ont des portes arrière, notamment la supérette de la station-service. Passez discrètement à l’arrière ; même si vous déclenchez l’alarme, suffira d’aller la couper une fois dans les locaux. Les boitiers d’alarme sont généralement dans les bureaux « Office » ou les couloirs. Pensez aussi à détruire les preuves vidéo dans les salles de sécurité. Neutralisez le commerçant sans tirer, videz la caisse et les coffres éventuels et le tour est joué. En quelques secondes, vous pouvez vous faire entre 300 et 600 dollars, ce qui n’est pas rien en début de partie. Pensez que la boutique sera indisponible un petit moment après votre crime. Évitez également de vous en prendre à l’Ammu-Nation, ce n’est pas une bonne idée.

©Jeremy H. KiKiToes pour Gameblog

Votre première opération de gang dans GTA 6

Avancez un petit peu dans l’histoire de GTA 6 pour déverrouiller la mission secondaire de Shirley, la voisine de Jason. Cette dernière vous interpellera lorsque vous sortirez ou rentrerez chez vous. Discutez avec elle et acceptez de l’aider. Elle vous demandera de vous rendre à un marchand d’alcool du coin pour lui rapporter une bouteille de rhum. Allez sur place et récupérez la fameuse bouteille. Sur place, vous entendrez certains bruits suspects. Vous pouvez interroger le vendeur, mais il ne dira rien du tout. Sortez de la boutique et faites le tour du bâtiment pour tomber sur une arrière-cour où il se trame un commerce illégal. Neutralisez tous les ennemis et fouillez la zone. Vous devriez pouvoir vous faire entre 600 et 2 000 dollars si tout va bien. Cette opération redeviendra disponible plus tard dans le jeu et vous en débloquerez évidemment plusieurs autres plus tard, il en existe plusieurs dizaine dans tout GTA 6.

Fouiller les batiments de Key Lento

C’est tout bête, mais on y pense pas forcément. Beaucoup de bâtiments peuvent être explorés dès le départ dans GTA 6. Faites quelques missions secondaires et ouvrez l’œil. Vous pouvez vous infiltrer dans les maisons ou encore les hangars pour y fouiller les conteneurs qui s’y trouvent et ramasser rapidement quelques billets verts. De quoi se faire des centaines de dollars sans trop forcer, sans violence et sans se faire pincer.