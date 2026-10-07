Voici tous les codes gratuits de Genshin Impact encore actifs en octobre 2026 pour faire le plein de récompenses et de cadeaux. On vous explique également comment utiliser les codes et où récupérer les cadeaux.

Genshin Impact est toujours aussi populaire depuis sa sortie et il reçoit régulièrement de nouvelles mises à jour. En septembre 2026, le jeu est même passé en version 7.1 avec l'une de ses plus grosses updates ajoutant une tonne de nouveautés. Comme souvent, plusieurs codes gratuits permettent de récupérer de nombreuses récompenses, et à chaque grosse mise à jour, certains ne sont plus disponibles tandis que d'autres perdurent. Voici la liste de tous les codes gratuits de Genshin Impact qui fonctionnent en octobre 2026 sur la version 7.1.

La liste de tous les codes gratuits de Genshin Impact d'octobre 2026

HoYoverse offre régulièrement des codes promotionnels gratuits pour que les joueurs puissent faire le plein de cadeaux et autres objets utiles. Avec les codes gratuits actuellement actifs, vous pouvez récupérer des dizaines de Primogemmes, des objets pour gagner de l'expérience mais aussi du Minerai d'amélioration. Ces codes gratuits de Genshin Impact sont tous valides en octobre 2026.

CODE Récompenses NEEIJB764CA3 Primogemme x60

Expérience d'aventurier x5 Y6JYMKV6JKSL Primogemme x60

Expérience d'aventurier x5 6LS3F3LS5K87 Primogemme x20

Géode de réplication x60 OPERACOLLAB Primogemme x40

Moras x20 000

Savoir du héros x2 VesnaOnPatrol Primogemme x40

Moras x20 000

Savoir du héros x3 EPIC2026 Primogemme x40

Moras x20 000

Savoir du héros x5 PLDXIB886Y1S Moras x10 000

Expérience d'aventurier x10

Minerai d'amélioration fin x5

Nouilles de poisson sautées x5

Poulet au piment de Jueyun x5 GS71YTAICB Moras x30 000

Savoir du héros x3

Minerai d'amélioration mystique x5 REKVIEM Primogemme x100

Minerai d'amélioration mystique x10 VESNA0923 Primogemme x100

Expérience de Héros x5 PrimaDona Primogemme x 100

Mora x 5100

Comment utiliser un code gratuit et où récupérer les cadeaux ?

Pour utiliser un code gratuit pour Genshin Impact, il faut se rendre sur le site officiel du jeu puis choisir l'onglet Code d'échange. Suivez les instructions en choisissant le serveur sur lequel vous jouez (par défaut Europe pour la France), puis le nom de votre personnage. Entrez enfin le code dans la section dédiée et validez. Vous pouvez ensuite lancer votre jeu et récupérer les objets dans vos courriers.