Genshin Impact est toujours aussi populaire depuis sa sortie et il reçoit régulièrement de nouvelles mises à jour. En septembre 2026, le jeu est même passé en version 7.1 avec l'une de ses plus grosses updates ajoutant une tonne de nouveautés. Comme souvent, plusieurs codes gratuits permettent de récupérer de nombreuses récompenses, et à chaque grosse mise à jour, certains ne sont plus disponibles tandis que d'autres perdurent. Voici la liste de tous les codes gratuits de Genshin Impact qui fonctionnent en octobre 2026 sur la version 7.1.

La liste de tous les codes gratuits de Genshin Impact d'octobre 2026

HoYoverse offre régulièrement des codes promotionnels gratuits pour que les joueurs puissent faire le plein de cadeaux et autres objets utiles. Avec les codes gratuits actuellement actifs, vous pouvez récupérer des dizaines de Primogemmes, des objets pour gagner de l'expérience mais aussi du Minerai d'amélioration. Ces codes gratuits de Genshin Impact sont tous valides en octobre 2026.

CODE Récompenses
NEEIJB764CA3 Primogemme x60
Expérience d'aventurier x5
Y6JYMKV6JKSL Primogemme x60
Expérience d'aventurier x5
6LS3F3LS5K87 Primogemme x20
Géode de réplication x60
OPERACOLLAB Primogemme x40
Moras x20 000
Savoir du héros x2
VesnaOnPatrol Primogemme x40
Moras x20 000
Savoir du héros x3
EPIC2026 Primogemme x40
Moras x20 000
Savoir du héros x5
PLDXIB886Y1S Moras x10 000
Expérience d'aventurier x10
Minerai d'amélioration fin x5
Nouilles de poisson sautées x5
Poulet au piment de Jueyun x5
GS71YTAICB Moras x30 000
Savoir du héros x3
Minerai d'amélioration mystique x5
REKVIEM Primogemme x100
Minerai d'amélioration mystique x10
VESNA0923 Primogemme x100
Expérience de Héros x5
PrimaDona Primogemme x 100
Mora x 5100

Comment utiliser un code gratuit et où récupérer les cadeaux ?

Pour utiliser un code gratuit pour Genshin Impact, il faut se rendre sur le site officiel du jeu puis choisir l'onglet Code d'échange. Suivez les instructions en choisissant le serveur sur lequel vous jouez (par défaut Europe pour la France), puis le nom de votre personnage. Entrez enfin le code dans la section dédiée et validez. Vous pouvez ensuite lancer votre jeu et récupérer les objets dans vos courriers.

  • Connectez-vous sur le site officiel de Genshin Impact
  • Allez dans l'onglet Code d'échange (en haut à droite du site)
  • Choisissez votre Serveur et votre personnage
  • Entrer le codes promo dans la section dédiée
  • Validez
  • Connectez vous au jeu et récupérer vos objets depuis le menu