Voici tous les codes gratuits de Genshin Impact encore actifs en octobre 2026 pour faire le plein de récompenses et de cadeaux. On vous explique également comment utiliser les codes et où récupérer les cadeaux.
Genshin Impact est toujours aussi populaire depuis sa sortie et il reçoit régulièrement de nouvelles mises à jour. En septembre 2026, le jeu est même passé en version 7.1 avec l'une de ses plus grosses updates ajoutant une tonne de nouveautés. Comme souvent, plusieurs codes gratuits permettent de récupérer de nombreuses récompenses, et à chaque grosse mise à jour, certains ne sont plus disponibles tandis que d'autres perdurent. Voici la liste de tous les codes gratuits de Genshin Impact qui fonctionnent en octobre 2026 sur la version 7.1.
La liste de tous les codes gratuits de Genshin Impact d'octobre 2026
HoYoverse offre régulièrement des codes promotionnels gratuits pour que les joueurs puissent faire le plein de cadeaux et autres objets utiles. Avec les codes gratuits actuellement actifs, vous pouvez récupérer des dizaines de Primogemmes, des objets pour gagner de l'expérience mais aussi du Minerai d'amélioration. Ces codes gratuits de Genshin Impact sont tous valides en octobre 2026.
|CODE
|Récompenses
|NEEIJB764CA3
|Primogemme x60
Expérience d'aventurier x5
|Y6JYMKV6JKSL
|Primogemme x60
Expérience d'aventurier x5
|6LS3F3LS5K87
|Primogemme x20
Géode de réplication x60
|OPERACOLLAB
|Primogemme x40
Moras x20 000
Savoir du héros x2
|VesnaOnPatrol
|Primogemme x40
Moras x20 000
Savoir du héros x3
|EPIC2026
|Primogemme x40
Moras x20 000
Savoir du héros x5
|PLDXIB886Y1S
|Moras x10 000
Expérience d'aventurier x10
Minerai d'amélioration fin x5
Nouilles de poisson sautées x5
Poulet au piment de Jueyun x5
|GS71YTAICB
|Moras x30 000
Savoir du héros x3
Minerai d'amélioration mystique x5
|REKVIEM
|Primogemme x100
Minerai d'amélioration mystique x10
|VESNA0923
|Primogemme x100
Expérience de Héros x5
|PrimaDona
|Primogemme x 100
Mora x 5100
Comment utiliser un code gratuit et où récupérer les cadeaux ?
Pour utiliser un code gratuit pour Genshin Impact, il faut se rendre sur le site officiel du jeu puis choisir l'onglet Code d'échange. Suivez les instructions en choisissant le serveur sur lequel vous jouez (par défaut Europe pour la France), puis le nom de votre personnage. Entrez enfin le code dans la section dédiée et validez. Vous pouvez ensuite lancer votre jeu et récupérer les objets dans vos courriers.
- Connectez-vous sur le site officiel de Genshin Impact
- Allez dans l'onglet Code d'échange (en haut à droite du site)
- Choisissez votre Serveur et votre personnage
- Entrer le codes promo dans la section dédiée
- Validez
- Connectez vous au jeu et récupérer vos objets depuis le menu