Quelles sont les meilleures armes de Gears of War E-Day ? Voici notre tier list pour la campagne, le mode Horde Siege et le multijoueur, avec lce qu'il faut savoir pour les débloquer pour débloquer chaque arme.

Gears of War E-Day propose plusieurs modes de jeu solo, coopératif et compétitif, dans lesquels la plupart des problèmes (tous en réalité) se règlent à coups de pétoires. Et les armes, il en existe une douzaine. Si elles sont toutes viables et amusantes durant la campagne, certaines sortent tout de même du lot, notamment pour les modes les plus difficiles du jeu, mais surtout en Horde Siege et en multi compétitif.

La tier list des armes de Gears of War E-Day

Cette tier list des armes de Gears of War E-Day prend en compte plusieurs critères comme la puissance de l'arme, sa cadence de tir, sa précision, mais aussi le nombre de ses munitions et ses mods disponibles. Certaines armes sortent clairement du lot et sont à favoriser lorsque vous jouez dans la campagne dans les niveaux de difficulté les plus élevés ou en mode Horde Siege une fois que vous les avez débloqué suivant votre classe. En multijoueur, c'est légèrement différent puisque vous débutez avec un loadout identique aux autres joueurs, et que les armes bonus qui traînent sur le champ de bataille dépendent des cartes. Mais vous pouvez tout de même vous référer aux tier lists ci-dessous pour vous donner une idée du classement de chaque arme.

Tier Armes S : le top du top Lanzor Prototype, Lanzor MK1, Breechshot A : excellent Kaomax, Incinérateur, Longshot, Fracasse-Tripes, Eventreur B : pas mal Arbalète à Tension, Snub, Devastator C : c'est non ! Striga

Les meilleurs duos d'armes pour le mode Campagne

Que ce soit pour la campagne ou en Horde Siege de Gears of War E-Day, on ne peut que vous conseiller le Lanzor Prototype, le classique à la tronçonneuse, ainsi que le Breechshot. Un duo redoutable à toutes les distances. Le Lanzor MK1 est également toujours très utile, au même titre que le Destructor, qui porte très bien son nom au corps-à-corps. On vous conseille dans ce cas d'opter pour un Kaomax pour combler ses lacunes.

Duos d'armes S dans la campagne (surtout en difficulté élevée)

Lanzor Prototype, Breechshot, Snub

Lanzor MK1, Breechshot, Snub

Lanzor Prototype , c'est l'arme de prédilection de nombreux fans de Gears of War tant elle représente la licence à elle toute seule. Parfaite pour le combat à moyenne portée avec sa cadence élevée très efficace, elle a toutefois une précision assez moyenne de base et des dégâts relativement faibles. C'est là que les mods entrent en jeu pour la rendre surpuissante. Évidemment, la tronçonneuse au corps-à-corps est redoutable. Elle tue n'importe quel ennemi de taille raisonnable d'un seul coup et son animation vous empêche de prendre des dégâts.

, c'est l'arme de prédilection de nombreux fans de Gears of War tant elle représente la licence à elle toute seule. Parfaite pour le combat à moyenne portée avec sa cadence élevée très efficace, elle a toutefois une précision assez moyenne de base et des dégâts relativement faibles. C'est là que les mods entrent en jeu pour la rendre surpuissante. Évidemment, la tronçonneuse au corps-à-corps est redoutable. Elle tue n'importe quel ennemi de taille raisonnable d'un seul coup et son animation vous empêche de prendre des dégâts. Le Breechshot est un fusil à culasse très puissant normalement utilisé par les Locustes dans Gears of War E-Day. Il a une excellente précision, une grosse puissance et une cadence supérieure au Longshot, bien qu'il soit moins destructeur que ce dernier. Son attaque au corps-à-corps est par ailleurs redoutable et plutôt rapide. Quelques mods pour améliorer sa puissance voire même un petit zoom suffiront à le rendre ultra performant, notamment sur les gros ennemis.

est un fusil à culasse très puissant normalement utilisé par les Locustes dans Gears of War E-Day. Il a une excellente précision, une grosse puissance et une cadence supérieure au Longshot, bien qu'il soit moins destructeur que ce dernier. Son attaque au corps-à-corps est par ailleurs redoutable et plutôt rapide. Quelques mods pour améliorer sa puissance voire même un petit zoom suffiront à le rendre ultra performant, notamment sur les gros ennemis. Le Lanzor MK1 est une arme ultra performante dans Gears of War E-Day, bien que sa précision et sa cadence soient moindres que le Lanzor Prototype. Il compense toutefois par une puissance de feu nettement supérieure et quelques mods pour améliorer sa précision vont le rendre redoutable à courte et moyenne portée. Sa baïonnette intégrée permet quant à elle de bien se défendre au corps-à-corps, et surtout de faire une charge meurtrière pour exécuter n'importe quel adversaire de taille moyenne.

est une arme ultra performante dans Gears of War E-Day, bien que sa précision et sa cadence soient moindres que le Lanzor Prototype. Il compense toutefois par une puissance de feu nettement supérieure et quelques mods pour améliorer sa précision vont le rendre redoutable à courte et moyenne portée. Sa baïonnette intégrée permet quant à elle de bien se défendre au corps-à-corps, et surtout de faire une charge meurtrière pour exécuter n'importe quel adversaire de taille moyenne. Le Pistolet court est quant à lui la meilleure armes de poing de Gears of War E-Day, aussi efficace à courte que moyenne distance, il surprend même avec ses dégâts critiques assez élevés.

Dans Gears of War E-Day, vous débloquerez naturellement toutes les armes durant la campagne et pourrez ensuite les équiper à n'importe quelle caisse de ravitaillement en les améliorant avec de nombreux mods dans la foulée. En mode Horde Siege, il faudra monter de niveau avec vos classes favorites pour déverrouiller de l'équipement, tandis qu'en multijoueur, tout le monde commence avec un Lanzor Prototype et un Destructor. Les armes bonus se trouvent sur le champ de bataille et sont différentes pour chaque carte.