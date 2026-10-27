La mise à 2.5 de Cyberpunk 2077 ajoute 40 styles de cyberware répartis en 15 collections. Découvrez dans ce guide CP 2077 auprès de quel vendeur et où les acheter.

Profitez de 40 nouveaux styles de cyberware dans Cyberpunk 2077 2.5. La dernière mise à jour du jeu enrichit encore l'expérience avec un tas de contenus gratuits, dont ces implants qui vous offrent encore plus d'options de personnalisation pour V. On vous aide justement à les trouver avec la localisation de chacun des vendeurs glamdoc auprès de qui se les fournir.

Où sont les Glamdocs qui vendent les 40 styles cyberware de Cyberpunk 2077 2.5 ?

La nouvelle mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 introduit donc 40 styles inédits de cyberware. Ceux-ci sont disponibles chez 5 nouveaux vendeurs, les Glamdocs. Voici leur nom, leur localisation et les collections qu'ils vendent pour trouver tous les nouveaux styles :

Glamdoc Quartier Repère Collections Nombre de styles Issam Zahir, de Shadowland Customs Kabuki (Watson) Allen Street Tsunami, Arasaka et Militech 8 Les sœurs Spite et Dove Vondell Rancho Coronado (Santo Domingo) Woohaven Street Aldecaldos, Wraiths, 6th Street 7 Shō Gun Rose Charter Hill (Westbrook) Luxury Apartments Mox, Tyger Claws, Valentinos 8 Serena Zaho Downtown City (Centre-ville) Angle de Skyline et Republic Jinjuji, Kang Tao, Moore Technologies 9 Zéna Délice West Wind Estate (Pacifica) West Wind Apartments Darra Polythechnic, Barghest, Voodoo Boys 8

La liste des 40 styles cyberware de CP 2077 2.5 par localisation

© CD Projekt

Quels sont les styles de cyberware vendus par Issam Zahir dans la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 ?

Issam Zahir est le glamdoc de Watson. Sa boutique, Shadowland Customs ne porte pas d'enseigne. Mais vous la trouverez à côté du charchudoc de Kabuki, sur Allen Street. Finalement, il habite pas loin de V au départ. Son catalogue affiche trois collection avec plusieurs niveaux en commançant au plus bas :

Tsunami (niv.1) : Lames de mante Bras de gorille Monofil

Arasaka (niv.2) : Lames de mante Monofil

Militech (niv.3) : Lames de mante Bras de gorille Lance-projectiles



Quels les styles de cyberware trouver chez Spite & Dove Vondell à Santo Domingo ?

La boutique des sœurs Spite et Dove Vondell va plaire en particulier aux Nomades de Cyberpunk 2077. En effet, c'est la seule à proposer un style de cyberware pour eux parmi les nouveautés de la mise à jour 2.5. Notez qu'elle vend aussi la collection 6th Street, exclusivement pensé pour le monofil. Pensez à porter cet implant si elle vous intéresse. Rendez-vous donc à sur Woodhaven Street, à Rancho Coronado pour tout vous procurer :

Aldecaldos (niv.1) : Lames de mante Bras de gorille Lance-projectiles

Wraiths (niv.1) : Lames de mante Bras de gorille Monofil

6 th Street (niv.4) : Monofil



Quels styles de cyberware acheter chez Shō Gun Rose dans Cyberpunk 2077 2.5 ?

Shō Gun Rose est situé à côté du charcydoc des Luxury Apartments. Grosso modo, c'est vraiment à deux pas de Charter Hill. Ici, le catalogue de style de cyberware est vraiment aux couleurs des gangs de Cyberpunk 2077 :

Mox (niv.1) : Lames de mante Bras de gorille Monofil

Tyger Claws (niv.2) : Lames de mante Monofil Lance-projectiles

Valentinos (niv.4) : Lames de mante Bras de gorille Lance-projectiles



Quels styles vend Serena Zhao « The Styliste » de CP 2077 2.5 ?

Rendez-vous à Downtown, à l'angle de Skyline et Rpublic, pour trouver Serena Zhao. La glamdoc se faisant appeler The Stylist propose des styles de cyberware de niveau 5, soit les plus haut dans Cyberpunk 2077. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle ne vous ouvre pas sa boutique si votre niveau de recherche NCPD. Alors pensez bien à l'effacer si vous voulez vous procurer ces styles :

Jinguji (niv.5) : Lames de mante Bras de gorille Monofil

Kang Tao (niv.5) : Lames de mante Bras de gorille Lance-projectiles

Moore Technologies (niv.5) : Lames de mante Monofil Lance-projectiles



Quels styles de cyberware sont vendus chez Zéna Délice à Pacifica ?

Pour les derniers styles de cyberware ajoutés avec la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, rendez-vous à la boutique de Zéna Délice. Elle se trouve près des West Wind Apartments, dans le West Wind Estate de Night City. Là encore, vous avez plusieurs niveaux selon la collection :