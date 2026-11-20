Chaque mois, le Pokemon-like Aniimo propose de récupérer plusieurs contenus gratuits via des codes, et voici la liste de ceux encore actifs en novembre 2026.

Deux mois après son lancement en septembre 2026, Aniimo, le jeu de capture de créatures en monde ouvert de Pawprint Studio, continue de fédérer une communauté très active. Free-to-play oblige, le studio récompense régulièrement ses joueurs avec des codes cadeau à saisir directement en jeu. Mauvaise nouvelle toutefois : la grande majorité des codes du lancement a expiré fin octobre. On fait le point sur les codes Aniimo encore valables en novembre 2026, ce qu’ils contiennent et comment les échanger.

La liste des codes Aniimo de novembre 2026 pour obtenir du contenu gratuit

Comme tout jeu service, Aniimo réclame beaucoup de ressources, surtout si vous souhaitez rester un joueur free-to-play et refusez de passer par la boutique. Capturer les créatures les plus puissantes, monter leur niveau et peaufiner vos builds vide donc rapidement l’inventaire. Les codes cadeau offrent alors un vrai coup de pouce : Aniipod pour capturer de nouveaux Aniimo, Fleurs de croissance pour accélérer l’expérience, crédits pour les dépenses courantes et Scintilles, la monnaie utilisée dans les boutiques spéciales.

Fin octobre, Pawprint a désactivé d’un coup la plupart des codes distribués au lancement. Il ne reste donc que deux codes actifs ce mois-ci, ajoutés dès les premiers jours du jeu. Voici ceux qui fonctionnent encore et leurs récompenses :

Tous les codes Aniimo actifs en novembre 2026

ANIIMOGIFT : x10 Scintilles, 20 000 crédits, x10 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro

: x10 Scintilles, 20 000 crédits, x10 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro Aniimo2026 : x20 Scintilles

Attention, les codes sont sensibles à la casse : respectez bien les majuscules et minuscules lors de la saisie.

© Kingsglory / Pawprint Studio

La liste de tous les codes expirés

Les codes suivants ne fonctionnent plus depuis le 30 octobre 2026 sur Aniimo :

aniimazingfroyo : x20 Scintilles (serveur US uniquement)

: x20 Scintilles (serveur US uniquement) aniimonow : 10 000 crédits et x3 Fleurs de croissance

: 10 000 crédits et x3 Fleurs de croissance anywhereaniimo : 10 000 crédits et x3 Fleurs de croissance

: 10 000 crédits et x3 Fleurs de croissance anythinganiimo : 10 000 crédits et x3 Fleurs de croissance

: 10 000 crédits et x3 Fleurs de croissance aniimotogether : 10 000 crédits et x3 Fleurs de croissance

: 10 000 crédits et x3 Fleurs de croissance aniimofreetoplay : x50 Scintilles, x5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro

: x50 Scintilles, x5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro aniimoidyll : 10 000 crédits et 5 Aniipod

: 10 000 crédits et 5 Aniipod anyoneaniimo : 10 000 crédits et 5 Aniipod

: 10 000 crédits et 5 Aniipod twinewithaniimo : 10 000 crédits et 5 Aniipod

: 10 000 crédits et 5 Aniipod aniimoopenworld : 10 000 crédits et 5 Aniipod

: 10 000 crédits et 5 Aniipod aniimobonus : x50 Scintilles, x5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro

: x50 Scintilles, x5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro aniimolaunch2026 : x50 Scintilles, x5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro

: x50 Scintilles, x5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro aniimowelcome : x50 Scintilles, x5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro

: x50 Scintilles, x5 Fleurs de croissance et 5 Aniipod Pro aniimoparty : x50 Scintilles

Comment rentrer les codes gratuits d’Aniimo ?

Avant de pouvoir échanger un code sur Aniimo, vous devez avoir terminé le tutoriel et débloqué la messagerie, accessible une fois arrivé à Bloomville dans la quête principale. Les récompenses sont ensuite envoyées dans cette messagerie, où il faut penser à les récupérer. Voici la marche à suivre :

Lancez Aniimo et chargez votre partie. Ouvrez le menu principal. Appuyez sur l’icône en forme d’engrenage pour afficher les Paramètres. Allez dans l’onglet « Compte ». Sélectionnez « Échanger un code cadeau ». Saisissez le code, validez, puis récupérez vos récompenses dans la messagerie.

Un code refuse de passer ? Vérifiez la casse, assurez-vous qu’il n’est pas réservé à un serveur précis et qu’il ne s’agit pas d’un code d’escouade (Squad Code), qui ne fonctionne pas dans ce menu. Chaque code ne peut être utilisé qu’une seule fois par compte.