Vous voulez connaître les codes gratuits disponibles pour AION 2 en novembre 2026 ? Retrouvez la liste complète dans notre guide, où on vous explique comment en profiter.

Le mois dernier, le monde du MMORPG accueillait un nouveau concurrent de taille avec AION 2, qui ouvrait enfin ses serveurs au monde entier le 5 octobre sur PC. Et forcément, après avoir réussi à conquérir le cœur des joueurs coréens et taiwanais, le titre de NC n’a eu aucun mal à faire de même dans le reste du monde, où plusieurs centaines de milliers de joueurs se sont immédiatement lancés dans l’aventure. Vous en faites partie ? Dans ce cas, voici les codes disponibles pour obtenir de jolis cadeaux sur AION 2 en novembre 2026.

Tous les codes gratuits disponibles pour AION 2 en novembre 2026

Car oui, comme tous les MMORPG et autres jeux du genre, le titre de NC n’hésite pas à gâter les membres de sa communauté en leur offrant toutes sortes de récompenses in-game, qu’il est possible de débloquer gratuitement en échange d’un code fourni par les développeurs. Et après un premier code rempli de ressources le mois dernier, AION 2 continue sur sa bonne lancée en novembre 2026 avec plusieurs nouveaux codes dont vous pouvez profiter dès maintenant :

DAEVADRESSUP (Date limite d’utilisation : 25 novembre 2026) Decoration Tickets x5 Skin Chest x3 Customization Tickets x10 Dungeon Tickets

(Date limite d’utilisation : 25 novembre 2026) THANKSFROMAION2 (Date limite d’utilisation : 3 mars 2027) Sync Stone (Unique) x10 Soul Codex: Reset x15 Growth Pet Chest x100 Skin Chest (10 times) x10 Odyle Energy x5 Appearance Change Voucher (30 Days) x1 Customization Voucher x3 Instant Clear Ticket: Nightmare x20 Battle Enhance Scroll x20 Life Crystal x100 Superior Speed Scroll x20 Superior Courage Scroll x20 Superior Benediction Scroll x20

(Date limite d’utilisation : 3 mars 2027)

Vous voulez utiliser l’un des codes disponibles pour AION 2 ? Dans ce cas, rien de plus simple, il vous suffit de procéder comme suit :

Lancez le jeu

Sélectionnez le serveur et le personnage de votre choix

Rendez-vous dans le menu « Paramètres »

Allez dans l’onglet « Divers », puis dans « Compte »

Repérez le champ « Échanger un code promo »

Entrez le code qui vous intéresse, puis validez

Si le code est toujours valide, les récompenses seront directement ajoutées à votre inventaire. Notez que chaque code n’est utilisable qu’une seule fois par compte.