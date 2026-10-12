AION 2 propose de très nombreuses manières de spécialiser son personnage, peu importe la classe que l’on choisit. Pour les Gladiateurs, l'une des meilleures classes du jeu, un build en particulier sort du lot à la sortie du jeu en octobre 2026. Il combine des éléments du set Nuakum et Kromede pour maximiser les dégâts de compétence d’Anéantissement et ainsi vous transformer en véritable hachoir. Voici où et comment trouver chaque équipement.

Quel est le meilleur build pour Gladiateur dans AION 2 ?

En octobre 2026 sur AION 2, le meilleur équipement du Gladiateur est sans conteste le set Nuakum, qui booste grandement les dégâts d’attaques, les dégâts critiques, mais donne aussi plusieurs passifs intéressants comme des PV bonus. À cela, on ajoute également des accessoires de Kromede qui viendront eux aussi améliorer les dégâts critiques et l’attaque tout en boostant certaines compétences.

L’armure est essentiellement constituée des pièces du set de Nuakum que l’on peut obtenir en récompense de l'une des expéditions du endgame d'AION 2 : Grotte de la Corne Féroce. Avant de vous attaquer à ce donjon, il faudra être de niveau 45 et posséder un score d’équipement (Gear Score) de 2 100 minimum pour le mode normal et 2 600 pour le mode difficile.

Pour compléter le set Nuakum d'AION 2, on vous conseille également de mettre la main sur la Claymore enragée de Kromede. Cette dernière se trouve dans le Temple Divin du Feu en mode conquête, une autre expédition de haut niveau. Il faudra là encore être de niveau 45 pour pouvoir y accéder avec un Gear Score de 2 100 minimum. Cette épée lourde dispose d’excellentes statistiques offensives et de plusieurs slots d’amélioration.

Côté accessoires, il faudra une fois de plus faire le tour de l’expédition Temple Divin du Feu en mode conquête pour espérer mettre la main sur une bonne partie de la collection. L’amulette de la Révélation est, quant à elle, une récompense de la quête principale que vous obtiendrez vers le niveau 16 et qu’il faudra ensuite améliorer pour lui faire atteindre la rareté Unique. Le bracelet du pèlerin, quant à lui, nécessite un petit peu de craft. Quant au bracelet de l’Ascension, il s’obtient en terminant la quête secondaire d'AION 2 « Celui qui est témoin du cauchemar ».

Où trouver le meilleur équipement pour Gladiateur ?