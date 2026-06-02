Nintendo est bien décidé à activer la corde nostalgique cette année. L’éditeur japonais va enfin raviver Star Fox, l’une de ses licences les plus cultes, après 10 ans sans nouvel opus. Il prendra la forme d'un remake qui promet de rappeler des souvenirs à tous les joueurs de plus de 30 ans.

Plus connu dernièrement pour sa participation au roster de Super Smash Bros Ultimate que ses propres jeux, Fox McCloud s’est laissé quelques années de repos en vue de son comeback. Alors, après une apparition dans le film Super Mario Galaxy, le commandant de l’Arwing s’apprête à remettre les moteurs en marche pour ce nouveau jeu Star Fox. Enfin, pas si “nouveau” que cela. Attendu le 25 juin 2026 sur Nintendo Switch 2, il s’agira plutôt de raviver la licence avec une refonte moderne de Lylat Wars, l’épisode de 1997 qui était lui-même une sorte de remake étendu du premier volet. Conviés par Nintendo pour une mise en bouche d’une heure, nous avons pu nous faire une idée de ce que réservera la campagne solo ainsi que le mode multijoueur. Ce revival sera-t-il à la hauteur du mythe ? Voici nos premières impressions.

Un Star Fox aux airs de déjà-vu et pourtant

Lancer le mode Histoire de ce Star Fox de 2026 est un véritable retour 30 ans en arrière. Comme en 1997, le système solaire Lylat a besoin de l’aide de Fox et ses trois fidèles comparses pour repousser les forces d’Andross. À bord de l’Arwing, nous avons pu revivre les 3 premières missions de ce jeu, qui promet vraiment de retracer l’histoire de Lylat Wars dans les grandes lignes, avec quelques questions en tête pour la suite.

Eh oui, car les débuts de Star Fox ont tout du récit de 1997. On revit avec plaisir les prémices de cette aventure culte, qu’on a en même temps l’impression de redécouvrir complètement tant l’habillage modernisé pour la Nintendo Switch 2 donne une nouvelle allure à l’aventure d’antan. On a adoré retrouver les dialogues sous forme d’appels entre vaisseaux, toujours aussi iconiques, mais les nouvelles cinématiques qui remplacent les interfaces statiques de l’époque donnent enfin une vraie consistance à tous ces personnages.

Le nouveau Fox paré à remplir sa mission. © Nintendo.

Bien sûr, on ne s’attend pas à ce que l’histoire prenne le pas sur un jeu toujours aussi arcade manette en main. Les cinématiques de Star Fox sont surtout là pour rendre l’aventure plus immersive et faire la transition de façon moins abrupte entre les missions. Même si c’est un super ajout, le scénario devrait rester avant tout un argument pour se lancer à la découverte d’un nouveau niveau. On ne s’attend d’ailleurs pas à de grosses surprises au terme de cette aventure (même si on ne dirait vraiment pas non, surtout quand on se rappelle que le jeu original tient sur 2-3 heures en tout). Toujours est-il qu’à défaut de grandes nouveautés, c’est sur l’expérience de jeu qu’on se concentre, et ce, pour notre plus grand plaisir.

Un Star Fox qui n’attendait que la Nintendo Switch 2

En dépit de l’amour des fans pour la licence Star Fox, la faire revenir sur le devant de la scène peut sembler anachronique dès lors que le remake reste fondamentalement un rail shooter. Car, si Star Wing avait contribué à redessiner le genre en popularisant la 3D en 1990, ce n’est plus tellement un genre en vogue en 2026. Pourtant, manette en main, nos premières impressions pourraient bien donner raison à Nintendo.

Pour les néophytes, il faudra un petit temps pour s’habituer au gameplay un peu particulier de Star Fox sur Nintendo Switch 2. Diriger l’Arwing et viser en même temps les vaisseaux adverses demande une agilité et une réactivité bien affûtées. Mais une fois les commandes familières, les sensations sont grisantes. On navigue avec adresse, enchaînant looping et boosts de vitesse tout en mitraillant l’ennemi, faisant grimper un score qu’on est tenté de vouloir battre en recommençant le niveau. En une heure de jeu, on retrouve déjà les sensations arcade qu’on aime, ce qui est déjà très bon signe pour l’expérience globale.

Puis, il ne faut pas oublier que la Nintendo Switch 2 dispose d’un mode souris qui colle complètement à l’esprit shooter. Déjà très bien exploité sur Metroid Prime Beyond, il nous a paru très approprié pour Star Fox pour le bref aperçu que nous en avons eu. D’autant que nous avons pu le tester en multi local au moment de vivre campagne en duo. Car oui, ce remake peut se jouer aussi en coopération sur une seule console. En l’occurrence, chaque joueur dispose d’une manette Joy-Con, l’un pilotant l’Arwing quand l’autre s’occupe de la visée pour dézinguer les ennemis. Si ça ne semble pas être une mauvaise idée dans le cas où on veut accompagner un nouveau joueur dans l’expérience ou qu’on fonctionne très bien en binôme, la prise en main n’est pas si évidente. D’une part, le tireur n’a pas la pleine liberté sur son champ de vision, tandis que le conducteur peut vite être déconcentré, oubliant sa navigation se retrouvant spectateur de l’autre joueur. Pour faire simple, on n’est pas sûr que la coopération soit la plus accessible pour un jeu Nintendo.

La visée se fait en mode souris en coop locale. © Nintendo.

Cependant, le mode multijoueur ne s’arrête pas là. Durant cette preview de Star Fox, nous avons aussi pu tester le mode Combat pour des affrontements en équipe en 4v4, chacun sur sa console cette fois. Si le jeu proposera vraisemblablement 3 modes d’affrontements distincts, nous avons déjà pu essayer le premier sur la planète Corneria, qui consiste en une forme de capture de territoire. Le but est de faire le plus gros score à la fois en éliminant les vaisseaux de l’équipe adverse ou contrôlés par l’ordinateur, et en prenant le contrôle d’une tour de communication le plus longtemps possible. Très dynamique, le contrôle dans l’arène nous sort des rails habituels pour une expérience plus proche des combats de boss de la campagne. Mais l’adrénaline monte ici d’un cran avec le chrono qui s’écoule et l’esprit compétitif qui s’intensifie. On a d’ores et déjà le sentiment d’une expérience solide d’un mode à l’autre et parfaitement adaptée à la Nintendo Switch 2.

Les ennemis pleuvent ! © Nintendo.

Une refonte visuelle qui en met plein la vue

Au-delà de son annonce, un autre aspect a surpris tout le monde quand Nintendo a dévoilé ce futur Star Fox pour la Nintendo Switch 2. Beaucoup se sont dit décontenancés sur les réseaux sociaux en découvrant le character design réaliste des personnages, là où le Fox McCloud du film Super Mario Galaxy avait séduit tout le monde. Pourtant, une fois le jeu lancé, on a complètement adopté ce style. Même si la saga n’est pas dénuée d’humour, le ton sérieux de l’aventure appelle plus volontiers ce genre de design qu’un côté cartoon qui aurait sûrement semblé décalé ici.

Puis, même si le chara design peut ne pas faire l’unanimité, on a tout de suite été bluffé par les graphismes de ce Star Fox de 2026. Même si le remake de Lylat Wars sur Nintendo 3DS avait déjà densifié un peu les environnements, cette fois on s’écarte des assets encore abstraits pour proposer des décors complets. Les premières missions nous ont fait voyager entre les montagnes et les bois, et même survoler les eaux. Lancé à 60 images par seconde et en 4K grâce au mode docké de la Nintendo Switch 2, on en a pris plein les yeux et il nous tarde déjà de découvrir le jeu dans son intégralité pour voir si cette qualité se tient de bout en bout.

La vue cockpit © Nintendo.

On l’attend avec une impatience intergalactique

Nintendo pourrait bien tenir là une de ses exclusivités les plus prometteuses de 2026. Même en une seule heure de jeu, le retour de Star Fox sur Nintendo Switch 2 nous fait déjà forte impression. On retrouve le plaisir de jeu d’il y a 30 ans, décuplé par des performances et un jeu à la souris beaucoup plus fluide. Le mode multijoueur, autant pour la campagne qu’en versus, devrait en plus aider à prolonger une durée de vie qui risque d’être aussi courte qu’à l’origine. Reste à voir maintenant si ce remake tiendra la route sur la durée.