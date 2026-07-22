Le film L’Odyssée de Christopher Nolan vous a donné envie de prolonger vos aventures dans la mythologie grecque ? Voici cinq jeux valant le détour qui pourront vous y aider.

De sa trilogie Batman à Oppenheimer, en passant par Inception, Interstellar ou encore Dunkerque, Christopher Nolan a su s’imposer comme l’un des réalisateurs les plus réputés du monde du cinéma. Forcément, la sortie de L’Odyssée, son dernier film en date, était donc attendue de pied ferme par des millions de cinéphiles, qui sont cette fois encore extrêmement nombreux à louer le travail du cinéaste si l’on en croit les différents retours.

Mais il faut dire qu’avec ce film, basé sur les aventures d’Ulysse dans la mythologie grecque, Nolan contribue très largement à remettre sous le feu des projecteurs cette fabuleuse époque qu’est la Grèce antique. Et il n’est pas le seul, car elle est également très appréciée des créateurs de jeux vidéo, qui ont été nombreux à proposer des expériences très différentes en la matière. En voici donc quelques-unes qui vous aideront à prolonger le plaisir de L’Odyssée.

5 jeux à faire si vous avez aimé L’Odyssée de Christopher Nolan

Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft Québec

On commence avec le plus évident, mais aussi l’un des plus populaires en la matière : Assassin’s Creed Odyssey. Sorti en 2018, le titre d’Ubisoft Québec a prolongé la nouvelle approche action-RPG introduite dans la franchise avec Origins en se tournant cette fois-ci du côté de la mythologie grecque, qu’il aborde avec une certaine liberté. Cela n’en reste pas moins une franche réussite qui vous occupera de longues heures durant, le jeu regorgeant de choses à faire et découvrir.

The Forgotten City, Modern Storyteller

Né d’un simple mod pour The Elder Scrolls 5: Skyrim, The Forgotten City a fini par devenir un jeu à part entière grâce à Modern Storyteller. Prenant la forme d’un jeu d’enquête sur fond de mythologie grecque et romaine, il plonge le joueur au cœur d’une cité antique victime d’une terrible malédiction : si l’un des habitants commet le moindre pêché, alors tous sont tués par une punition divine. L’objectif ? Trouver comment mettre un terme à cette boucle temporelle.

God of War, Santa Monica Studio

Impossible de parler de mythologie grecque dans le jeu vidéo sans évoquer le nom de God of War, licence d’action-aventure de Santa Monica, qu’on ne présente plus. Car Kratos a peut-être changé d’univers en 2018, mais il a tout de même passé pas moins de sept jeux à décimer l’intégralité du panthéon grec avant cela, dans des aventures qui ont profondément marqué l’histoire de PlayStation. Précisons toutefois qu’à ce jour, seul God of War 3 est disponible sur PS4 et PS5.

Age of Mythology: Retold, World’s Edge / Forgotten Empires

Parce qu’il en faut bien pour tous les goûts, et que la réputation de la licence n’est plus à faire, Age of Mythology: Retold s’impose comme une valeur sûre pour tous les amateurs de jeux de stratégie en temps réel, d’histoire et surtout de mythologie. Ici, il n’appartient qu’à vous de rejoindre le panthéon de votre choix (grec, égyptien, nordique, etc.) afin de le mener jusqu’à la victoire, en dirigeant bien sûr de vastes batailles d’une main de maître.

Immortals Fenyx Rising, Ubisoft Québec

Après Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft Québec a prolongé son excursion dans le monde de la mythologie grecque avec Immortals Fenyx Rising, qui reste sans aucun doute l’un des meilleurs titres de l’éditeur français sortis ces dernières années. Inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le titre nous plonge dans une aventure bourrée d’humour où l’on incarne Fenyx, un mortel chargé de venir en aide aux dieux grecs pour arrêter Typhon, un Titan.