Nouveau blockbuster de cet été 2026, L'Odyssée vient de sortir et fait déjà l'unanimité auprès des médias et du public. Nous avons eu l'occasion de le voir et on peut dire le carton qui s'annonce est mérité.

Christopher Nolan revient avec panache et démesure cette année. L'Odyssée, son péplum de 2h52 inspiré du chant homérique, vient de sortir au cinéma et met tout le monde d'accord. Réinventant le mythe d'Ulysse, le film dresse une fresque mythique qui fait honneur au 7ᵉ art. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et on ne peut qu'être d'accord avec.

L'Odyssée fait le carton plein en France et fans le monde

En France, nous avons eu la primeur de la sortie de L'Odyssée ce mercredi 15 juillet. Un jour qui a visiblement inspiré le public, prompt à se rendre en salles pour découvrir le nouveau Christopher Nolan, dispositif IMAX disponible ou non. Le format de diffusion n'a en effet pas freiné l'engouement, le film se dressant directement à la quatrième place des meilleurs démarrages de 2026 dans l'hexagone :

Super Mario Galaxy (315 079 entrées) Marsupilami (308 239 entrées, avant-premières comprises) Michael (285 679 entrées) L'Odyssey (232 972 entrées)

Matt Damon est Ulysse dans L'Odyssée. © Universal Pictures.

Sur son premier jour, L'Odyssée attire ainsi plus de 70 000 personnes de plus qu'Oppenheimer (159 674 entrées), précédent film du réalisateur. Il faut dire que l'attente était importante pour ce péplum qui réunit tout le beau monde de Hollywood. De Matt Damon à Tom Holland, en passant par Robert Pattinson, Anne Hattaway, Zendaya ou encore Lupita Nyong'o, on se demande qui manque à l'appel.

Et le public comme la critique n'ont visiblement pas été déçus. Avec 89 / 100 et 96 % de la critique respectivement sur Metacritic et Rotten Tomatoes, cela en fait l'un, si ce n'est LE film le mieux noté de 2026. On passera outre le review bombing sur le premier agrégateur, victime d'une vague de commentaires qui critiquent un casting visiblement trop inclusif aux yeux de certains. En revanche, sur le second, le public dépasse même la presse avec une moyenne de 97 %, soit 4,8 étoiles. Et on n'aurait certainement pas donné moins à L'Odyssée.

Notre avis sur le nouveau film mythique de Christopher Nolan

Après la fresque d'Oppenheimer et le génie de l'action de The Dark Knight, la promesse de Christopher Nolan avait quelque chose d'alléchant. Pourtant, les premières images et leur colorimétrie désaturée nous avait laissé quelques doutes de prime abord. Cela dit, face au casting géant de L'Odyssée, que le réalisateur connaissait déjà très bien, on ne pouvait pas passer à côté de ce qui serait, au mieux, l'un des plus grands films de son époque, au pire un excellent spectacle mythologique.

Christopher Nolan est un artisan de l'image, ça on le savait. Certes, on n'a pas profité de l'expérience de L'Odyssée en IMAX 70mm, format pour lequel il a été pensé. Mais on en a quand même pris plein les yeux. Les décors somptueux de l'Italie, du Maroc ou même de l'Islande nous transportent dans cette Grèce fantasmée d'Homère où les dieux se mêlent aux mortels pour jouer avec leur destin.

Et quel destin ! L'Odyssée, c'est l'histoire d'Ulysse, cet homme perdu en mer après la Guerre de Troie. Mais c'est aussi celle d'une épouse qui attend le retour de son mari. Celle encore d'un fils qui cherche son père alors que le royaume d'Ithaque est menacé. Autant de récits personnels hantés par le souvenir d'une guerre qui a retiré ses couleurs à un monde en décrépitude. La grâce des hommes s'est envolée, laissant place à une barbarie qui ronge peu à peu l'ordre établi. Cependant, même face aux dieux et aux prétendants voraces, un homme résiste.

En 2h52, L'Odyssée nous a littéralement envoutés. Le temps est passé si vite, rythmé par des flashbacks et récits enchâssés qui relancent continuellement l'histoire. On reste accrochés à ces personnages qui négocient sans cesse avec le sort pour tenter d'échapper à une chute tragique. Les failles des héros deviennent les moteurs de leurs exploits, tandis que, sur notre siège, on a peur avec eux et pour eux. Même en connaissant l'histoire d'Homère, on ne veut pas perdre une miette de ce récit mythique qui fait cruellement écho à notre équipe trouble.