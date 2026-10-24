Avec la fermeture de BioWare, il peut rester un espoir pour l'avenir de Mass Effect et Dragon Age, mais qui pourrait reprendre le flambeau ? C'est ce que nous allons théoriser ici.

Cette semaine, le RPG occidental a dû faire le deuil de BioWare, un studio légendaire qui, après 31 ans de bons et loyaux services, a fait l'objet d'une fermeture par Electronic Arts, son éditeur, dans le cadre de sa restructuration en vue de sa transition vers une entité privée. Dans l'exercice, le dernier jeu en développement du studio, Mass Effect 5, a fait l'objet d'une annulation pure et simple. Mais il se pourrait qu'Electronic Arts envisage de capitaliser sur cette licence et Dragon Age, les plus populaires de BioWare, afin de les vendre à qui de droit. Cela pourrait leur permettre de connaître une seconde vie, mais reste encore à déterminer quel studio serait le plus à même d'y parvenir.

Vers une possible vente des droits des licences Mass Effect et Dragon Age par Electronic Arts ?

Une des raisons qui a motivé Electronic Arts à fermer BioWare était son passage en entité privée détenue par différents investisseurs comme le Fonds d'Investissement Public Saoudien (PIF en anglais). Cela fait que l'éditeur ne dépend plus de la Bourse, mais doit en contrepartie rembourser une dette colossale de 20 milliard de dollars. À ce titre, il pourrait capitaliser sur la popularité de franchises comme Mass Effect et Dragon Age en les revendant à d'autres éditeurs/studios.

C'est d'ailleurs ce qu'a évoqué Mark Darrah, vétéran de BioWare, qui a travaillé principalement sur Dragon Age, mais aussi dans une certaine mesure sur Mass Effect. Dans une vidéo YouTube revenant sur l'annonce tragique de la fermeture du célèbre studio canadien, il avance que « il serait probable qu'ils cherchent à vendre ces licences. À l'inverse, ils pourraient aussi décider de complètement les oublier et les enterrer à tout jamais ».

Espérons toutefois, pour le plaisir des fans de Mass Effect et Dragon Age, qu'Electronic Arts fasse le choix de la première option et décide de vendre les droits de ces licences à d'autres entités. Mais alors, qui pourrait le mieux les exploiter pour leur offrir une seconde chance ? Imaginons différents scénarios idéaux en ce sens.

Quels studios pourraient reprendre ces licences cultes et les faire revivre ?

Les studios potentiels capables de redonner vie à Mass Effect et Dragon Age ne manquent pas. Dans le cas où des éditeurs ne rachèteraient pas bêtement ces licences pour ne rien en faire et juste les garder sous le coude, voyons qui pourrait vraiment leur offrir le traitement qu'elles méritent.

Archetype Entertainment : le choix le plus évident pour reprendre Mass Effect ?

En premier lieu, puisque de nombreux membres du studio sont des vétérans de BioWare et plus précisément de Mass Effect, qui travaillent actuellement sur EXODUS, qui se présente le plus comme l'héritier spirituel de cette licence culte, on pense directement à Archetype Entertainment. Il s'agit en effet du studio clairement le mieux équipé pour reprendre les rennes de ce space opera vidéoludique, et EXODUS représente en réalité déjà une sorte d'alternative au Mass Effect 5 qu'on n'aura jamais. Reste maintenant à voir si Electronic Arts serait enclin à vendre la licence à l'éditeur d'Archetype, Hasbro/Wizards of the Coast.

© Archetype Entertainment

Bethesda : un candidat compétent pour reprendre l'héritage de BioWare ?

Dans la suite de l'ordre alphabétique, un autre studio américain spécialiste des RPG apparaît de prime abord comme une évidence pour reprendre le flambeau de BioWare : Bethesda. Après tout, il a avec The Elder Scrolls, Fallout et Starfield, démontré sa capacité à proposer de grands RPG bac-à-sable dans des univers très différents. Est-ce que la formule de Bethesda peut toutefois vraiment coller avec l'identité avant tout narrative de Dragon Age et Mass Effect ? La question peut se poser, mais on pense qu'un autre studio appartenant à Microsoft serait un candidat nettement plus qualifié.

© Bethesda

CD Projekt RED : un studio idéal pour relancer Dragon Age ?

En parlant de RPG avant tout narratifs, CD Projekt RED a justement prouvé avec Cyberpunk 2077 qu'il peut proposer des RPG futuristes à l'écriture tout aussi marquante que dans une ambiance dark fantasy. Mais l'espace est une toute autre paire de manche. Bien que le studio polonais serait probablement prêt à relever le défi très ambitieux de donner un second souffle à Mass Effect, on l'imagine plus à l'aise pour reprendre Dragon Age. Origins, le premier jeu de la licence, affiche en effet un univers dark fantasy qui a de nombreux points communs avec The Witcher, et on connaît l'énorme talent de CD Projekt RED pour raconter des histoires passionnantes, tragiques et écrire des personnages fascinants. Tout ce qui a fait de Dragon Age Origins le chef d'œuvre qu'on connaît, en somme.

© CD Projekt RED

Owlcat Games : une bonne alternative pour redonner vie aux licences de BioWare ?

Pour rester sur les studios d'Europe de l'Est, on a aussi Owlcat Games qui a su démontrer son talent pour créer des RPG profonds, et ce tant dans la fantasy avec ses jeux Pathfinder que dans la science-fiction avec Warhammer 40,000 Rogue Trader, et surtout bientôt The Expanse Osiris Reborn, que beaucoup voient comme une autre alternative à Mass Effect, en supplément d'EXODUS. À ce titre, le studio russe pourrait être un candidat de marque pour reprendre le flambeau des deux licences phares de BioWare.

© Owlcat Games

Obsidian Entertainment : l'héritier spirituel tout indiqué de BioWare ?

Un autre studio qui pourrait bien représenter un nouvel espoir pour les fans de BioWare serait incontestablement Obsidian Entertainment, un autre représentant de marque du RPG occidental, à qui l'on doit justement de belles reprises de certains titres légendaires de BioWare. On pense notamment à KOTOR 2, Neverwinter Nights, ou encore Pillars of Eternity, un héritier spirituel évident aux deux premiers Baldur's Gate. Obsidian aurait donc totalement le pedigree pour redonner vie à Mass Effect et Dragon Age, et a de plus l'avantage d'avoir en Microsoft un éditeur très fortuné qui serait prêt à négocier le rachat de ses licences auprès d'Electronic Arts.

© Obsidian Entertainment

Larian Studios : après Baldur's Gate 3, une renaissance de Dragon Age ?

Enfin, en parlant de Baldur's Gate, impossible de ne pas voir en Larian Studios un candidat parfait pour reprendre une autre licence culte de BioWare, en l'occurrence Dragon Age, pour se l'approprier et nous offrir un grand RPG comme les belges en ont le secret. Malheureusement pour les fans de Mass Effect, ce studio a pour l'instant démontré son talent indéniable pour des jeux dans un univers fantasy, mais aucun dans une ambiance science-fiction. Bien qu'on ne doute pas de ses capacités à nous surprendre et à innover, on les voit bien plus clairement sur une reprise de Dragon Age que du space opera mythique de BioWare.