GTA 6 propose une belle histoire d’amour entre Jason et Lucia, mais encore faut-il en prendre soin. Voici tout ce qu’il faut savoir pour l’améliorer au maximum ou encore débloquer les scènes de sexe.

GTA 6 est le premier jeu de la licence à proposer une histoire d’amour aussi travaillée et surtout aussi crédible. Contre toute attente, notre duo ne commence pas fou amoureux main dans la main. Leur histoire n’est pas traditionnelle et il faudra la reconstruire petit à petit. Et ce n’est pas une mince affaire puisqu’il faudra donner de sa personne pour que le couple soit fusionnel, être aux petits soins et très attentif. Voici comment ne pas vous rater et réussir à coup sûr votre relation amoureuse.

Quels sont les stades de la relation ?

La relation de Jason et Lucia est imagée par 4 stades dans GTA 6. Les tourtereaux commencent « au centre ».

À la vie, à la mort : c’est le stade maximal ; ils sont prêts à tout l’un pour l’autre.

: c’est le stade maximal ; ils sont prêts à tout l’un pour l’autre. Follement amoureux : c’est le stade central et celui que vous avez de base dès les premières petites attentions.

: c’est le stade central et celui que vous avez de base dès les premières petites attentions. Distant : premier stade dans le négatif ; un écart se creuse.

: premier stade dans le négatif ; un écart se creuse. À bout : au bord de la rupture, ils ne sont plus que partenaires.

Quels sont les effets de la relation de couple dans GTA 6 ?

C’est à vous de choisir quel type de relation vous souhaitez, ou de laisser libre cours à votre feeling et de voir ce qui en découlera. Quoi qu’il en soit, GTA 6 met un point d’honneur à mettre en avant les moindres petits détails. Ainsi, chaque stade de la relation a ses effets sur le couple, mais pas que.

Les petites attentions spontanées changent : mots doux, caresses, taquineries… ce n’est réservé qu’aux couples amoureux, mais des surprises attendent ceux qui font basculer la relation de l’autre côté également.

: mots doux, caresses, taquineries… ce n’est réservé qu’aux couples amoureux, mais des surprises attendent ceux qui font basculer la relation de l’autre côté également. Le sexe : les parties de jambes en l’air font aussi partie de l’amour (ou pas) et il est bien possible de rendre Jason et Lucia extrêmement intimes.

: les parties de jambes en l’air font aussi partie de l’amour (ou pas) et il est bien possible de rendre Jason et Lucia extrêmement intimes. Le comportement l’un envers l’autre : rien n’est plus pareil lorsque l’on est à bout dans une relation ; le comportement de Jason et Lucia dans le quotidien change complètement.

: rien n’est plus pareil lorsque l’on est à bout dans une relation ; le comportement de Jason et Lucia dans le quotidien change complètement. Les cinématiques sont modifiées : ça va de pair avec tout le reste ; votre relation impacte directement la manière dont se déroule l’histoire, cinématiques comprises.

: ça va de pair avec tout le reste ; votre relation impacte directement la manière dont se déroule l’histoire, cinématiques comprises. La fin sera impactée : la relation de Jason et Lucia est l’un des nombreux ingrédients qui impactent la fin ; à vous de découvrir dans quelle mesure.

©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Comment augmenter ou détruire la relation entre Jason et Lucia ?

Pour augmenter votre relation, il faut que ce soit un travail d’équipe. GTA 6 retransmet parfaitement le fonctionnement d’un couple et l’amour ne peut pas être unilatéral. Il faudra donc prendre le temps de jouer chaque personnage à tour de rôle et d’aller faire des papouilles à son ou sa partenaire régulièrement.

Pour augmenter votre relation facilement :

Sortez en couple et faites des activités de loisirs à deux : boite de nuit, mini golf, plongée, etc.

et faites des activités de loisirs à deux : boite de nuit, mini golf, plongée, etc. Braquez et faites toutes les missions possibles en duo : certaines sont à faire en solo, c’est indiqué sur le logo

: certaines sont à faire en solo, c’est indiqué sur le logo Multipliez les petites attentions : tenez-vous la main dès que possible, embrassez-vous, discutez ; la majorité des interactions se font en regardant son partenaire avec L2/LT, ou via le menu de changement de personnage accessible avec la flèche de droite.

: tenez-vous la main dès que possible, embrassez-vous, discutez ; la majorité des interactions se font en regardant son partenaire avec L2/LT, ou via le menu de changement de personnage accessible avec la flèche de droite. Répondez aux messages de votre partenaire et demandez des nouvelles : lorsque vous êtes séparés, pensez à donner des nouvelles ou à discuter. Si vous ne passez pas la journée ensemble, rattrapez-vous le soir.

: lorsque vous êtes séparés, pensez à donner des nouvelles ou à discuter. Si vous ne passez pas la journée ensemble, rattrapez-vous le soir. Discutez dès que possible, même en conduisant : utilisez la flèche du haut pour discuter en voiture, ou L2/LT si vous êtes passager.

: utilisez la flèche du haut pour discuter en voiture, ou L2/LT si vous êtes passager. Faites des choix pour le couple : choisissez toujours de passer du temps ensemble dès que c'est possible, protégez votre partenaire quoi qu'il se passe.

Pour détruire votre relation :

Faites tout en solitaire

Ignorez systématiquement votre partenaire

Abandonnez votre duo sans pitié

Ne prenez jamais le parti de votre tandem : on oublie le couple, c’est chacun pour soi

Ne discutez pas, n’interagissez qu’en cas d’absolue nécessité

©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Comment débloquer les scènes de sexe entre Jason et Lucia

Le couple peut faire l’amour dans GTA 6 ; le sexe fait partie de la relation, mais ce n’est pas sur commande, ou presque. Il faut déjà avoir une relation positive pour pouvoir se donner corps et âme, mais pas que. Les séquences de romance physique n’interviendront que dans l’intimité de leur appartement et cela nécessite souvent de faire monter la température ou de provoquer une surcharge émotionnelle forte (oui, oui, l’adrénaline fait monter le désir).

Lorsqu’il sera possible de faire de gros câlins, vous verrez apparaître une icône de deux cœurs brûlants entremêlés ; validez la commande dans le temps imparti pour lancer la cinématique.

Multipliez les petites attentions, notamment le matin ou le soir.

Surprenez votre partenaire sous la douche.

Après une intense course-poursuite (5 étoiles ou supérieurs), si vous vous en sortez, rentrez à votre domicile rapidement après.

Certaines séquences sont scriptées tant que votre relation est au maximum.

Peut-on aller voir ailleurs ?

Non, il n’y a aucune option pour aller voir ailleurs dans GTA 6 ; il n’y a plus de prostitués non plus. La seule chose coquine qu’il est possible de faire est de se rendre dans une boîte de strip-tease pour s’offrir une danse spéciale, que vous soyez en train de jouer Lucia, Jason ou les deux.