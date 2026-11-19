GTA 6 est un jeu absolument colossal et, bien qu’il amène les choses petit à petit, nous permettant d’y aller en douceur, son monde ouvert et sa proposition assez différente des précédents épisodes peuvent être un tantinet impressionnants. C’est pourquoi on vous donne ici quelques petits conseils à garder sous le coude pour profiter pleinement du jeu et ne pas vous faire surprendre. Garanti sans spoilers majeurs !

Entretenez la relation de Jason & Lucia… ou pas

GTA 6 met en avant un tandem qui peut devenir un couple, mais ça ne se fera pas tout seul. Il faut en effet faire en sorte que les deux passent du temps ensemble, se fassent de petites attentions, voire des cadeaux et de gros câlins. De plus, ça ne peut pas être unilatéral : il faudra jongler entre Lucia et Jason pour que chacun puisse faire sa « part du travail », si l’on peut dire. Si vous décidez de ne rien faire, ils ne seront alors que partenaires. Le statut de leur relation a un impact sur plusieurs choses, comme leur comportement l’un envers l’autre, certains dialogues ou encore la fin du jeu. À vous de voir, donc. Mais dans tous les cas, soyez vigilant : on a vite fait d’être inattentif parfois.

L’argent, c’est le nerf de la guerre dans GTA 6, mais faites très attention !

Dans tous les GTA, l’argent a toujours été au centre de l’attention. Jason & Lucia rêvent eux aussi de s’en mettre plein les poches pour de bonnes raisons et, de notre côté, en tant que joueurs, l’argent servira à absolument tout. Impossible de se téléporter sur la carte sans payer, de manger sans lâcher de l’argent ; il y a même des péages sur certaines routes ou à l’entrée de certains parcs. Sans compter que les armes coûtent cher et qu’améliorer ses voitures est une ruine. Seulement voilà, ce n’est plus aussi facile de rouler sur l’or et l’on peut facilement perdre de grosses sommes si l’on fait un faux pas. L’argent liquide que vous porterez, 20 000 $ maximum, est perdu en cas de mort, et de l’argent est prélevé sur votre compte bancaire, mais en faible pourcentage. Vous avez donc tout intérêt à placer votre argent à la banque dès que possible, en passant au distributeur du coin.

Vous pouvez (presque) être non violent

La licence GTA n’est pas vraiment réputée pour faire dans la dentelle et, pourtant, GTA 6 pourrait bien être le jeu le plus sage de tous. C’est le premier qui vous permet de jouer de manière non létale, et ce dès le départ. Lorsque vous vous battez, même lors des fusillades, vous pouvez neutraliser les ennemis sans les abattre, en tirant dans les bras ou les jambes, avec retenue, si j’ose dire. Lorsque vous débloquerez la capacité de concentration, vous serez même en mesure de mettre en évidence les points faibles et vitaux des êtres vivants autour de vous, humains compris. Aidez-vous des couleurs de ces zones sensibles, mais aussi du marqueur de dégâts. En blanc, le coup est reçu mais ne neutralise pas. S'il est jaune, l’ennemi est neutralisé, mais pas mort. En rouge, il est abattu. Choisir de ne pas toujours être létal vous permettra d’avoir un profil criminel professionnel.

Bichonnez votre voiture : elle est plus importante que jamais dans GTA 6

Dans tous les GTA, il est possible de se faire une collection de jolis bolides, mais dans GTA 6, les voitures ont autrement plus d’importance. Elles sont essentielles pour les braquages, par exemple, puisque leur coffre va vous permettre de stocker votre butin et ainsi de faire un maximum de bénéfices et de le sécuriser. C’est aussi un espace dans lequel vous retrouverez l’intégralité de votre inventaire (armes et munitions), et vous pouvez même y laisser des caisses de ravitaillement.

Certaines voitures auront également d’autres utilités : elles pourront vous permettre de participer à quelques activités secondaires, ou de braquer de nouveaux lieux, notamment. Bichonnez donc votre véhicule comme votre monture de Red Dead Redemption 2. Passez au garage, améliorez-le pour le rendre plus puissant et résistant, ajoutez aussi un peu de style : ça ne fait pas de mal.

GTA 6 est vivant. Soyez attentif : vous pouvez rater beaucoup de choses, dont des missions

L’une des grandes forces de GTA 6 réside dans son monde extrêmement vivant. Leonida grouille de vie et il se passe toujours quelque chose d’intéressant. Vous verrez très rapidement que certains évènements spontanés attireront votre attention ; ne les sous-estimez pas. Certains cachent de petites suites de quêtes souvent hilarantes, qui vous donneront parfois des récompenses rares, voire uniques, pour la collection. Pensez toutefois qu’il est non seulement possible de passer à côté, mais aussi de les rater complètement.

C’est la hantise des complétistes, et pourtant, dans GTA 6, vous pouvez rater un nombre incalculable de choses et, si certains évènements peuvent certainement revenir (je n’ai jamais eu le cas en plus d’une centaine d’heures de mon côté), d’autres peuvent assurément être complètement ratés. Heureusement, ce sont souvent des missions secondaires ou des rencontres fortuites, mais tout de même. Lorsque vous voyez, par exemple, un symbole de sablier sur une mission, quelle qu’elle soit, ne traînez pas trop : c’est un coup à la rater et à la perdre, ou a minima à rater des objectifs secondaires. Et si les répercussions ne sont jamais réellement graves, cela change bien certaines séquences (cinématiques, dialogues, etc.). Dans le cas de missions complètement ratées, vous pouvez tirer un trait sur certaines récompenses parfois uniques, alors soyez attentif et pensez à sauvegarder souvent et sur plusieurs emplacements pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

La police a changé, le vol de voiture aussi

Ce sont bien là les plus gros changements du jeu, et pour toute la licence d’ailleurs. GTA 6 fait une refonte bienvenue de son système d’alerte, du comportement de la police et du vol de bagnole. Si le carjacking reste possible, il n’est plus possible de voler n’importe quelle voiture garée çà et là sans contrepartie. Désormais, il faut briser la vitre, crocheter la portière ou encore cloner la clé, se défaire des alarmes et des traceurs GPS. Tout ne sera pas possible dès le départ, ce qui vous forcera à être prudent, notamment lors des courses-poursuites, bien plus intenses que par le passé.

La police ne se laisse plus faire : elle a un rôle à part entière. Elle dresse un profil de suspect lorsqu’elle a des informations sur vous, note vos habits, le véhicule que vous utilisez, les armes que vous portez… Il ne faut plus simplement la fuir à toute vitesse ou changer la peinture du véhicule ; il faut désormais se cacher.

Le sport, c’est la santé !

La première chose, et pas des moindres : il ne faut surtout pas négliger l’hygiène de vie de Jason et Lucia. Ça passe par une petite routine de sport dès qu’il le faut, en s’aidant de l’appli Fitness pour voir les créneaux d’entraînement et de récupération. L’idée est d’avoir assez de masse musculaire pour augmenter sa santé et de cardio pour avoir une bonne endurance. La concentration est aussi intéressante puisqu’elle pourra vous aider à sortir de très mauvais pas. De par son expérience, Jason a de meilleures statistiques que Lucia, mais vous pouvez très vite les mettre au moins au même niveau. Notez que leur apparence physique changera en fonction de leur masse musculaire et graisseuse.

Manger, se laver et dormir sont importants dans GTA 6

Le sport est important, mais n’oubliez pas non plus de manger un bout et de vous reposer. Si Jason et Lucia sont fatigués ou affamés, ils auront des malus sur leur régénération, notamment. La nourriture et les boissons offrent également de précieux bonus temporaires de santé, de cardio et de concentration. Ne négligez surtout pas ça : manger et se reposer avant un gros braquage, c’est s’assurer d’être au top si les choses dérapent. Trop manger ne servira par ailleurs pas à grand-chose, si ce n’est à prendre du poids. Votre appli Fitness ne manquera pas de vous avertir, de toute façon.

Doomscroller les réseaux sociaux peut être utile

Snapmatic est la version GTA 6 de notre Instagram. C’est un réseau social qui évoluera au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu. On y trouve de tout et surtout beaucoup de n’importe quoi. Toutefois, il arrive que cela vous permette de débloquer certaines choses. Il est par exemple possible de découvrir des points de pêche, des adresses pour certaines boutiques et même… des missions, si vous êtes curieux. Soyez attentif, interagissez en likant pour mettre certains posts en favoris et revenir dessus facilement, checkez les options pour avoir la localisation de certains lieux, ou réfléchissez par vous-même en récupérant simplement les infos. Vous pouvez aussi lire les commentaires, mais ça, c’est surtout pour la rigolade.

©Jeremy. H " KiKiToes " pour Gameblog

Profitez de chaque petit détail

Rockstar a abattu un travail absolument titanesque. Un tel niveau de détail dans un jeu de cette taille, c’est du jamais-vu. C’est ici un conseil plus de confort qu’autre chose. Au lieu de vous arrêter sur les petits riens (la fameuse canette du frigo), profitez plutôt de tout le reste. Il y a un nombre incroyable d’actions spontanées, de petites animations, de mimiques, rien que chez Jason & Lucia, et encore plus dans tout ce qui les entoure. GTA 6 est un jeu qui se savoure pleinement. Profitez donc du spectacle, soyez attentif à tout ce qui découle de vos choix et de vos actions, explorez, soyez curieux et intéressez-vous même aux PNJ : les surprises sont partout en Leonida.