Voilà maintenant plus d’un an que DOOM The Dark Ages est sorti, offrant ainsi aux aventures du Doom Slayer un préquel moyenâgeux des plus savoureux. Car s’il y a bien une chose à retenir du travail d’id Software ces dernières années, c’est que même après avoir passé plus de trois décennies à travailler sur la licence, l’équipe semble encore très loin d’arriver au bout de ses idées. Le reboot opéré avec brio en 2016 en est d’ailleurs la preuve, tout comme les deux épisodes qui ont suivi, chacun ayant apporté une nouvelle pierre à l’édifice de ce nouveau départ. Et comme révélé à l’occasion du Xbox Games Showcase le mois dernier, The Dark Ages n’a pas encore dit son dernier mot : une extension pleine de nouvelles révélations est en approche.

Revelations se veut être le « point culminant » de DOOM

Revelations, c’est d’ailleurs précisément le nom choisi par id Software pour cette nouvelle salve de contenus, que nous avons eu l’opportunité de découvrir en avant-première à l’occasion d’une présentation organisée en ligne par Bethesda au cours de la semaine passée. Et d’entrée de jeu, Hugo Martin, directeur de DOOM The Dark Ages, s’est montré parfaitement clair : Revelations sera en réalité « bien plus qu’un simple DLC. [...] C’est une expérience premium », nous a-t-il certifié, avant d’expliquer qu’elle représente aux yeux du studio « le point culminant de 35 ans de DOOM » ; en plus d’être la synthèse de tout l’apprentissage qu’ils ont pu acquérir sur DOOM (2016) et DOOM Eternal ces dix dernières années.

© id Software / Bethesda

Contrairement à ce dernier, qui avait fait l’objet d’un double DLC d’environ quatre ou cinq heures pour chaque partie, id Software a ainsi cette fois-ci opté pour une seule grosse extension, qui nous promet environ dix à douze heures de jeu supplémentaires. Une durée de vie qualifiée d’« idéale » par le créateur, qui leur a notamment permis d’intégrer tout ce qu’ils désiraient. « Nous avons appris avec The Ancient Gods que si les DLC sont trop courts, du point de vue gameplay, c’est difficile de présenter les outils, de s’y investir, de progresser et de débloquer tout leur potentiel, puis d’avoir le temps de les maîtriser », nous a confié Martin. « Si le jeu est trop court, on a l’impression que tout va un peu trop vite. […] Et il en va de même pour l’histoire ».

Ce n’est d’ailleurs pas la seule leçon qu’ils ont apprise des DLC de DOOM Eternal, réputés auprès des fans pour opposer au joueur une difficulté exacerbée. De fait, si vous avez été traumatisé par cet aspect, soyez rassuré : Revelations proposera de son côté une expérience bien plus équilibrée. Plus difficile que ne l’était la campagne de DOOM The Dark Ages, certes, mais tout de même très loin du mur de difficulté qu’était The Ancient Gods à sa sortie. D’autant plus que, comme le rappelle le directeur du jeu, cette extension embarquera naturellement les mêmes options d’accessibilité que le jeu de base, ce qui permettra à tous ceux qui le souhaitent de personnaliser le gameplay du jeu en fonction de leurs besoins.

© id Software / Bethesda

Un DLC des plus généreux en nouveautés

Mais alors, quelles sont les nouveautés attendues dans Revelations ? Autant vous le dire tout de suite : il y en aura à la pelle. Et cela commencera avec l’apparition d’une nouvelle arme, la lance à chaîne, décrite par Martin comme « la star du DLC » dans le sens où « l’essentiel de la progression tourne autour de [celle-ci] ». Pensée pour intégrer de nouvelles techniques de déplacement aux combats, elle fera notamment office de grappin capable de « faire voler le Slayer » dans les airs, au point de le faire ressembler à « un monster truck avec un réacteur collé dans le dos ». Bien sûr, elle offrira aussi toute une panoplie d’attaques inédites, de sorte à permettre au joueur d’établir de nouvelles stratégies au sol comme dans les airs.

« Elle nécessite du talent et du timing, mais une fois maîtrisée, vous aurez l’impression d’être un Jedi en enfer », nous a alors affirmé le directeur de DOOM The Dark Ages, qui ne manquait pas d’analogies pour présenter cette nouvelle arme. Une nouvelle arme qui, d’ailleurs, fonctionnera en parfaite synergie avec toutes celles situées dans la main droite du Slayer, en plus du corps-à-corps. « Il vous faudra la campagne entière pour l’améliorer à fond, et beaucoup de stratégies puissantes autour d’elle se débloquent en fin de jeu », nous a-t-il cependant prévenus, comme pour mieux nous inciter à faire le tour de tout ce que Revelations peut avoir à offrir. En sachant que, comme confirmé pour l’occasion, la lance sera bel et bien la seule arme inédite du DLC.

© id Software / Bethesda

Quant au bouclier, qui était quant à lui l’une de ses stars de la campagne principale, il fera également son grand retour dans Revelations, mais sous une forme sensiblement différente. Car non seulement le Slayer ne pourra pas en disposer dès le début de l’aventure, mais en plus il n’aura plus forcément la même puissance qu’il pouvait auparavant avoir pour des raisons narratives. Ce qui n’empêchera pas le joueur, une fois celui-ci récupéré, d’alterner à tout moment entre la lance et le bouclier, de sorte à établir toujours plus de stratégies. « Le DLC offre une multitude de possibilités pour exprimer son talent, en particulier grâce à la lance », assure Martin, en promettant encore une fois un gameplay doté d’une certaine profondeur.

De la même manière que pour le bouclier, l’armure fonctionnera elle aussi différemment, celle-ci ayant été endommagée et rendant donc le Slayer un peu plus vulnérable qu’à l’accoutumée. Pour le reste, l’extension de DOOM The Dark Ages s’inscrira dans la continuité du travail d’id Software sur les derniers opus, avec notamment un gros focus sur l’exploration. Qualifié par son créateur de « point fort du DLC », celle-ci devrait ainsi proposer de vastes lieux remplis de secrets bien cachés, de pièges, de plateformes et même « d’éléments metroidvania-esques », tous répartis au sein d’un hub. « Chaque niveau est un labyrinthe, et comme tout le reste du jeu, il faudra maîtriser l’espace pour découvrir tous les éléments de progression cachés », nous dit-on.

© id Software / Bethesda

Pour ce faire, il faudra toutefois réussir à venir à bout de nombreuses hordes d’ennemis, qui seront ici composées du même bestiaire que durant la campagne principale, agrémenté de quelques nouvelles arrivées pour l’occasion. Les fans seront par exemple ravis de pouvoir retrouver l’Arch-ville aux côtés du Doloris, qui feront leur grand retour dans Revelations ; mais aussi de pouvoir faire la rencontre du Sorcier, accompagné de versions améliorées des adversaires du jeu de base. Enfin, outre les ennemis, les différents niveaux regorgeront également d’éléments inédits de lore à découvrir, ce DLC étant non seulement pensé pour être « un chapitre essentiel de l’histoire du Slayer » ; mais aussi pour permettre aux fans de « davantage la ressentir » au travers du gameplay, au lieu de devoir se contenter « de la regarder ».

Quand il n’y en a plus, il y en a encore beaucoup

Comme précisé par id Software au cours de la présentation, la campagne de Revelations ne représentera toutefois qu’une partie de l’expérience. Car une fois celle-ci terminée, les joueurs débloqueront ensuite l’accès au endgame, qui représente à lui tout seul environ 40% du contenu de l’extension selon Martin. « Chaque mode possède ses propres objectifs », nous a-t-il alors expliqué à ce sujet, avant de nous parler plus en détails de tout ce que l’on pouvait en attendre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura de quoi faire. Mode de difficulté supérieur, accès à de nouveaux lieux avec énigmes, ressources et améliorations inédites et combats en arène « super difficiles » seront par exemple de la partie.

© id Software / Bethesda

Pour les amateurs de scoring, le DLC de DOOM The Dark Ages proposera également les Épreuves du Slayer, qui prendront la forme de niveaux plus orientés arcade ; en plus de la possibilité de refaire certains niveaux classiques provenant des premiers DOOM, et en particulier DOOM 2, visuellement remis au goût du jour pour l’occasion. Une fois tout cela complété, l’accès à ce que Martin appelle l’Über Boss sera alors débloqué ; tandis qu’une fois vaincu, celui-ci nous livrera les clés des Arènes de Maître, qui abriteraient « les combats les plus difficiles » jamais proposés par le studio jusqu’à présent. En sachant que tout cela permettra au passage de débloquer une tonne de contenus pour la Morgue, qui entrera de son côté dans sa version 3.0.

La fin d’une ère pour DOOM The Dark Ages ?

Voilà qui concluait donc cette copieuse présentation organisée par Bethesda, qui nous a bien fait comprendre pourquoi Revelations est décrit comme « une expérience premium » par ses créateurs. Et après avoir passé une bonne année à travailler dessus, id Software n’espère qu’une seule chose : convaincre les fans que cette extension est « un ajout digne de la saga », et plus particulièrement de DOOM The Dark Ages. De quoi apporter un point final à cette nouvelle ère moyenâgeuse débutée en 2025 ? « On n’aime pas dire que c’est la fin de quoi que ce soit », s’est contenté de répondre Marty Stratton, producteur exécutif du projet, avant que Martin n’enchaîne pour certifier qu’il y a effectivement « encore des histoires à raconter ».