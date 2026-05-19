Civilization 7 est sur le point de changer. Le jeu accueille ce qui est certainement sa plus grosse mise à jour gratuite jusqu’à présent et ose revenir sur ce qui faisait de lui un jeu différent des précédents opus. Aveu de faiblesse de la part du studio ? Pas vraiment. Il s'agit plutôt d'une opération séduction d'envergure qui compte bien mettre tout le monde d'accord. Coup de génie, Civilization 7 en sort grandi et plus complet que jamais finalement.

Si les puristes auront certainement des choses à redire comme bien souvent, le fait est que l'on est désormais devant ce qui pourrait bien être l'une des formules de Civilization les plus abouties, et elle devrait certainement plaire au plus grand monde. À l'occasion de cette nouvelle mise à jour majeure, nous avons pu jouer en amont et tester toutes ses nouveautés en exclusivité, mais également nous entretenir avec Ed Beach, Directeur Créatif, et Matt Schembari, Responsable Produit, deux acteurs majeurs ayant permis à Civilization 7 de changer d'âge.

19 mai en l'an 2026. Nouveau tour pour Civilization 7 qui revoit complètement sa stratégie en optant pour la diplomatie et la collaboration pour faire des merveilles. Avec sa mise à jour À l'Épreuve du Temps, le jeu change plusieurs de ses mécaniques importantes, qui ont autant d'impact sur le fond que sur la forme. Le studio avait prévenu sa communauté bien en amont et a même travaillé avec elle de concert grâce à son Firaxis Workshop, une approche bien plus ouverte du développement et une grande première, « ça n'a encore jamais été fait » par Firaxis , nous confie Matt Schembari, mais une « opportunité incroyable ». C'est en tout cas une méthode qui a visiblement payé puisque Civilization 7 a finalement revu sa copie pour aller, semble-t-il, dans la bonne direction.

©Jeremy.H " KiKiToes" pour Gameblog

Changement de stratégie en cours de partie, Civilization 7 mise sur une approche radicalement différente

Pourtant, rien de tout ceci n'était prévu. Civilization 7 avait bien été pensé pour être un jeu très différent, pour ne pas dire clivant, en offrant une certaine liberté quitte à balayer du bras une partie de son héritage. Si le studio a décidé de regarder un coup dans le rétro, c'est à cause, ou plutôt grâce, à sa communauté, qui s'est fait entendre. Une moyenne de notes maussade sur Steam, des joueurs de longue date mécontents de certains changements… La dernière année n'a pas été de tout repos pour l'équipe de développement. « Ce n'est pas réellement l'année à laquelle nous nous étions préparés » nous a expliqué Ed Beach, « il y a eu plusieurs revirements par rapport aux plans que nous avions. Ça a été une année difficile pour nous, mais elle nous a aidés de bien des manières. »

Le studio a été bousculé, mais n'a pas pris ça comme un échec, plutôt comme une manière de se renouveler, d'écouter et de devenir créatif. C'est ainsi qu'est né le système de Firaxis Workshop, qui a permis aux développeurs de travailler au plus près des joueurs. « On ne prévoyait pas du tout cette approche avec le Firaxis Workshop pour travailler sur nos mises à jour et impliquer la communauté, mais on a finalement réalisé que cette méthode allait nous servir pour le mieux », déclare Beach avant d'ajouter que « le fait d'avoir fait ça, d'avoir pu travailler main dans la main avec la communauté, c'est quelque chose de très puissant. […] D'une certaine manière, ça a été une vraie bénédiction ». C'est donc un mal pour un bien et le studio a profité de cette nouvelle approche pour directement revoir les points qui ne plaisaient pas spécialement, faire des compromis et imaginer des nouveautés.

Civilization 7 ne revient pas en arrière, il modifie ses nouveautés

On peut désormais choisir de changer, ou non, de civilisation à chaque ère. ©Jeremy.H " KiKiToes" pour Gameblog

La fonctionnalité que tout le monde voulait est enfin là

La première chose et certainement la fonctionnalité la plus importante concerne le changement d'Ère et de civilisations. Dans Civilization 7, à l'origine, toutes les parties sont divisées en ères auxquelles personne ne peut échapper. Lors de ces changements d'étapes, les joueurs perdaient une partie des fonctionnalités, en gagnaient de nouvelles et pouvaient ainsi prendre un nouvel élan. Une manière de contrôler le rythme des parties tout en rendant le jeu un peu plus accessible (et non pas facile, ce qui n'est pas la même chose du tout). « Une grande proportion de nos joueurs arrivait à mi-partie et se sentait complètement submergée par la quantité de micro-gestions, par le nombre de choses auxquelles ils devaient faire face » nous a expliqué Ed Beach. La plupart des joueurs ne terminaient jamais leur campagne de Civilization.

Il faut dire que les vraies parties peuvent parfois être longues de plusieurs dizaines d'heures, ce que Ed Beach reconnaît volontiers : « maintenir un rythme vraiment serré et garder le joueur engagé et satisfait tout au long d'une campagne de 20 heures, c'est très difficile. » Le système d'Ère avait également pour objectif de davantage se rapprocher de l'évolution de notre propre Histoire. « Durant l'histoire du monde, il y a eu des cycles où certains empires s'effondraient et étaient remplacés par d'autres. Représenter ça dans un jeu entièrement consacré à l'Histoire était très intéressant pour les passionnés et les fans de la série », nous a confié Ed Beach.



Un exemple de bonus différents entre les Âge avec le Califat Abbaside ©Jeremy.H " KiKiToes" pour Gameblog

Il n'était cependant pas question de revenir sur ce système d'Ères, mais plutôt de le modifier pour répondre à la demande de la communauté. Il a donc fallu trouver une parade pour rendre le tout équilibré, et stratégiquement intéressant. Coup de chance ou de génie, la formule choisie rend Civilization 7 encore plus dense, permissif et intéressant puisque de nouvelles opportunités de gameplay sont désormais disponibles et tous les profils de joueurs devraient trouver chaussure à leur pied.

Avec la mise à jour L'Épreuve du Temps, il est désormais possible de faire ce que bon nous semble. Vous pouvez choisir n'importe quelle civilisation dès le départ, la conserver d'une ère à l'autre, ou bien en changer en cours de partie. Cela ouvre clairement le champ des possibilités et rend par la même occasion chaque partie unique et non linéaire. Lors des parties contre d'autres joueurs, les opportunités stratégiques sont d'autant plus nombreuses et l'on peut jouer sur l'effet de surprise. Si l'on conserve sa civilisation, on la renforce, sinon, on opte pour une autre à son apogée. Désormais, les périodes durant lesquelles les civilisations prospéraient, là où l'on pouvait les choisir avant la mise à jour, sont désormais transformées en Âge d'apogée. Ce n'est que durant ces Âges que la civilisation choisie brillera de son plein potentiel, ce qui se traduit par de puissants bonus. La France par exemple sera moins performante durant l'Antiquité et l'Âge de l'Exploration, avant de briller durant l'Âge Moderne. Même s'il est donc possible de la choisir dès le départ, elle reste une civilisation faite pour le late game.

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La question de l'équilibrage, résolue grâce à la communauté et des nouveautés

En revanche, les civilisations ne perdent pas leur spécificité, même si elles ne sont pas à leur apogée. S'est alors posée la question de l'équilibrage de cette nouvelle mécanique, et ce que ça change concrètement pour les civilisations. Un sujet important pour le studio, comme nous l'ont souligné Ed Beach et Matt Schembari lorsque nous leur avons demandé s'il avait été difficile de trouver le juste équilibre. « C'est une très, très bonne question parce que c'est justement là que nous avons consacré le plus de temps et d'efforts sur cette mise à jour », nous a répondu Ed Beach avant de préciser ce sur quoi ils ont travaillé longuement avec la communauté : « nous avons examiné chaque civilisation en essayant de voir ce qu'elle avait déjà à son apogée, quand elle est la plus forte, et comment on pouvait répartir ça à travers l'Histoire ».

En jeu, cela se traduit simplement par une réduction de la puissance de chaque passif des civilisations qui obtiennent une nette évolution, et même des bonus supplémentaires, lors de leur apogée. Une méthode finalement simple qui permet à chacune d'elle de conserver son identité à travers les âges tout en ayant son pic de puissance lors de son apogée. En définitive, l'équilibrage semble honnête, bien qu'il faudra vraiment voir ça sur le moyen et long terme et à plus grande échelle sur des parties compétitives. Mais en l'état, les campagnes que j'ai pu mener n'ont pas été trop bousculées, dans un sens comme dans l'autre, ce qui témoigne d'un équilibre bien trouvé.

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Le syncrétisme, une nouveauté très intéressante de Civilization 7

Les développeurs sont de toute façon plutôt confiants puisqu'ils ont fait appel aux joueurs pour trouver le juste milieu. « Trouver cet équilibre, c'est vraiment ce à quoi la communauté nous a vraiment beaucoup aidé » nous a confié Ed Beach, « On demandait aux joueurs à quel point nos changements étaient forts, s'ils se sentaient plus puissants ou au contraire plus faibles que prévu, etc. On a énormément utilisé ces retours pour rééquilibrer les civilisations encore et encore ». Mais l'équilibrage ne repose pas essentiellement là-dessus puisqu'une autre mécanique a son importance : le Syncrétisme.

Cette nouveauté introduite avec la mise à jour permet à une civilisation qui n'est pas à son apogée de se mettre en quelque sorte à niveau pour tenir tête aux autres civilisations dont c'est justement le cas. Cela passe alors par un emprunt pur et simple d'un des bonus d'une civilisation dont c'est l'apogée durant l'ère en cours, tant que cette dernière a un lien avec votre Leader ou la civilisation que vous avez choisie. Une manière d'étoffer le gameplay tout en préservant une certaine « cohérence historique » et en « réduisant le choix, ce qui permet de gérer plus facilement l'équilibrage » d'après les développeurs. La France, faible durant l'Antiquité, peut par exemple copier une partie des bonus des Romains qui sont justement à leur pic de puissance durant cet Âge.

Une mécanique importante qui peut bouleverser les stratégies habituelles et ouvre une fois de plus de nombreuses possibilités. Durant mes propres expérimentations, j'ai pu soutenir la France avec des constructions Normandes notamment, qui m'ont permis de combler un manque tout en renforçant les capacités de mon Leader. J'imagine déjà d'ici les nombreuses combinaisons que vont nous sortir les joueurs au fil du temps. Cela étant, le Syncrétisme n'est clairement pas gratuit, il a un coût qui augmente à chaque fois qu'on l'utilise et se recherche comme les dogmes classiques. Il faut donc bien réfléchir avant de passer à l'action. Parfois, rien ne sert de courir.

Le Syncrétisme permet d'emprunter certains bonus à d'autres civilisations ©Jeremy.H " KiKiToes" pour Gameblog

L'IA s'adapte, la difficulté augmente

Il est vrai qu'aux premiers abords, la nouvelle mise à jour de Civilization 7 risque de désarçonner les fans de la première heure, d'autant que de nouveaux menus font leur entrée, ou que d'autres sont légèrement retravaillés pour accueillir les nouveautés. Mais le rythme des parties change, d'autant que l'IA s'adapte. Le studio a aussi fait un gros travail sur l'intelligence artificielle de manière à ce qu'elle puisse s'adapter aux choix des joueurs qui peuvent désormais évoluer comme bon leur semble. Et ça se ressent dès que l'on joue en difficulté normale, mais surtout supérieure. Une IA plus « forte et challengeante » capable de faire des choix intelligents en fonction de ceux des joueurs.

Avant de lancer une partie, il est possible pour celui qui l'héberge de choisir si l'évolution libre sera possible ou non, ou encore si l'IA sera autorisée à l'utiliser également. D'une certaine manière, ça ajoute un peu de difficulté puisque ça rebat finalement les cartes. Il n'est plus forcément possible de prédire l'évolution des civilisations en fonction de leur choix et comportement. Du moins, ce sera vrai dans un premier temps, le temps de comprendre les ficelles et toutes les nouveautés.

Civilization 7 change ses conditions de victoire et ajoute une grosse nouveauté là encore

La victoire demandera des efforts supplémentaires, puisqu'il ne sera plus vraiment question d'écraser ses adversaires et de les distancer dès le départ. Pour ce faire, le système de victoire a été revu, l'Héritage supprimé et de nouveaux objectifs font leur entrée pour pousser les joueurs à se donner de petits défis. De vous à moi, ça aidera aussi pas mal les joueurs qui ne savent pas trop quoi faire arrivés à certains stades du jeu. Ces Triomphes ne peuvent être accomplis qu'une seule fois par partie, la première civilisation qui réussit l'objectif l'emporte et gagne quelques bonus plus ou moins puissants suivant la difficulté du défi. Construire des merveilles, rechercher un certain nombre de technologies, faire des alliances, etc. les objectifs sont nombreux et très variés.

Là où les joueurs pouvaient remplir toutes les conditions de la route d'héritage, ils devront désormais se donner des objectifs multiples et plus difficiles à atteindre. « On a rendu les Triomphes assez difficiles pour que vous ne puissiez pas tous les obtenir, vous devez faire des choix » explique Ed Beach, « Je pense que ça va donner un gros défi aux joueurs ». C'est de cette manière que l'on distance désormais ses adversaires, mais ça ne sera possible qu'à partir de l'Âge de l'Exploration puisqu'avant ça, le tableau de victoire n'apparaîtra tout simplement pas. L'objectif est ici de pousser les joueurs à profiter d'un début de partie un peu plus serein en se préparant pour la suite, d'établir une stratégie. De ma propre expérience, ça permet surtout de s'adapter à la partie en cours et même de prendre certains petits risques sans trop de pénalité, ou au contraire de créer la surprise.

Vous l'aurez compris, ici je suis loin de la victoire...

Les conditions de victoire sont désormais davantage divisées et demanderont d'acquérir un certain nombre de points dans différentes catégories (militaire, économique, diplomatie, etc.). « Vous devez vraiment, vraiment dominer tous les autres joueurs, pour gagner ce n'est plus juste une course à l'enchaînement d'objectifs, il faut démontrer sa grandeur dans un domaine pour décrocher une victoire » déclare Ed Beach en précisant tout de même qu'il n'est plus question de rusher la partie comme avant. Il explique que là où certains joueurs écrasaient la concurrence avant même l'Ère Moderne, ce qui faisait qu’ils ne pouvaient même pas profiter des technologies de cette époque, les victoires nettes ne s'obtiendront qu'un peu plus tard. « C'est très différent maintenant, il y a une difficulté plus intéressante, en général, il faudra aller au moins aux deux tiers de l'Ère Moderne pour décrocher une victoire ».

Une bonne chose pour certains, une moins bonne nouvelle pour d'autres, tout dépendra de votre profil. En tant que joueur parfaitement moyen, je n'ai pour ma part pas vu de très grande différence en jouant contre l'IA en mode normal. Je sais en revanche qu'il m'a fallu arracher une victoire in extremis en difficulté supérieure, une expérience partagée par Matt Schembari qui a expliqué s'être retrouvé à devoir utiliser toutes les options possibles pour remporter sa partie, chose qui n'était pas forcément nécessaire auparavant. Encore une fois, Civilization 7 s'en sort grandi. Le jeu regorge d'options stratégiques et pousse désormais les joueurs à réellement les utiliser, tout en leur offrant davantage de choix.

Les nouveaux Triomphes

Une tonne de nouveautés, dont un nouveau dirigeant gratuit pour tous

Outre ces éléments importants, la mise à jour L'Épreuve du Temps apporte également tout un tas de modifications et de changements plus ou moins majeurs. Tous les joueurs pourront notamment profiter d'un nouveau dirigeant, Alexandre Le Grand, très attendu par les fans de longue date. Il s'agit tout de même d'une figure historique et le studio est particulièrement heureux d'enfin pouvoir le proposer. Ce dernier viendra « combler les trous du roster » déjà pourtant généreux. Alexandre Le Grand est un dirigeant pour les joueurs conquérants, les développeurs se sont d'ailleurs appuyés sur sa véritable histoire pour lui donner son identité en jeu. « Il a créé un grand empire à travers le Moyen-Orient et a fini par avoir les sept merveilles du monde antique dans cet empire. On lui a donc donné un bonus pour la conquête des villes, et un supplémentaire si elles ont des merveilles. […] On est vraiment content » nous a soufflé Ed Beach qui a par ailleurs teasé une petite surprise qui attend les joueurs d'Alexandre Le Grand, au moment où ils vont conquérir une ville. Un petit quelque chose d '« amusant » que devriez apprécier.

Militaire et Culturel, Alexandre Le Grand est le nouveau dirigeant gratuit pour tous les joueurs.

Le nouveau type de carte Continent Fractal s'ajoute également au choix de maps en début de partie et plusieurs nouveautés sont à noter du côté des événements narratifs aléatoires ou encore du Conseil. Le commerce a également été revu et peaufiné. Un point important pour le studio qui est en développement depuis plusieurs mois. « L'objectif principal était de donner aux joueurs beaucoup plus d'informations pour qu’ils puissent mieux aborder la partie économique », affirme Matt Schembari. « Il y a plusieurs menus qui expliquent tout […] On peut vraiment y aller en profondeur […] c'est quelque chose sur lequel on a eu beaucoup de retours lors du Workshop ».

Il est vrai que le menu est plus fourni que par le passé. On peut voir davantage de statistiques, mais aussi le nombre d'entrepôts ou bâtiments hydrauliques que nos villes et communes possèdent. Cela permet de gérer bien plus efficacement les bonus liés aux routes commerciales, certaines ressources peuvent en effet avoir des multiplicateurs de statistiques en fonction des constructions présentes dans nos cités. Gérer son économie devient bien plus facile et pratique et c'est surtout un vrai levier pouvant mener à la victoire. Bien entendu, qui dit nouvelles mécaniques dit aussi nouveaux tutoriels. Toutes les nouveautés sont globalement bien amenées, les menus restent lisibles, du moins dans la droite lignée de ce que Civilization 7 nous propose depuis le départ. On ne peut que vous conseiller de faire une halte pour réapprendre un peu tout ça, même si vous êtes un vétéran.

©Jeremy.H " KiKiToes" pour Gameblog

La mise à jour gratuite de Civilization 7 est colossale, et c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver

Cette mise à jour, gratuite rappelons-le, va changer énormément de choses, mais pour ce qu’il m'a été donné de voir jusqu'ici, ça va dans le bon sens. En la développant au plus près de la communauté, Firaxis a peut-être trouvé le juste milieu parfait pour satisfaire tout le monde, les vétérans en priorité évidemment, mais pas seulement. Les nouvelles mécaniques de jeu, couplées à ce que Civilization 7 a apporté à la franchise, font du jeu l'un des plus complets de la licence, si ce n'est même le plus généreux à ce jour. L'avenir nous dira maintenant si tout est bien aligné avec les joueurs, mais les développeurs sont confiants et comptent miser davantage sur leur fameux Firaxis Workshop. En l'état, les changements apportés avec la mise à jour L'Épreuve du Temps sont cohérents et s'imbriquent parfaitement avec tout le reste. Les parties sont plus rythmées que jamais et encore moins prévisibles que par le passé. Par essence, la difficulté augmente un chouïa, et devient surtout plus intéressante. Se pourrait-il que Civilization 7 ait enfin trouvé sa voie et, plus encore, dessiné celle des épisodes à venir ? C'est à voir. En tout cas, on est sur ce qui se présente comme étant une très bonne lancée.