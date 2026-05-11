Après un démarrage béton, Battlefield 6 a perdu une partie de ses joueurs, partis migrer ailleurs ou lassés par l'excitation générale que la sortie a su générer. Malgré tout, le FPS d'EA reste très peuplé, que ce soit sur consoles ou PC, et continue de s'améliorer au fil du temps. En épousant définitivement le système saisonnier, un classique pour tous les jeux service (ou non) actuels, il s'active à ajouter du contenu gratuit régulièrement. La saison 3 ne va pas déroger à la règle et quand bien même BF6 reste un succès, on sent qu'il cherche une fois de plus à récupérer des joueurs. Ici ce sont principalement les fans de la première heure qui sont ciblés, les vieux briscards ayant fait leurs armes sur Battlefield 3 et 4 en particulier, avec deux cartes très appréciées de ces derniers. On a eu l'occasion d'aller au front sur la première d'entre elles, et la nostalgie fonctionne à merveille.

La saison 3 de Battlefield va reprendre le fonctionnement des précédentes et sera donc divisée en trois actes, chacun ayant un thème et offrant du contenu gratuit. Le menu est une fois de plus des plus chargés avec de nouvelles armes, des modes de jeu, des cosmétiques mais aussi deux nouvelles cartes : Train vers Golmud (Battlefield 4) et Grand Bazaar (Battlefield 3), toutes deux entièrement retravaillées pour coller aux nouveautés de Battlefield 6 et à son univers. Si la seconde carte sera certainement la plus attendue de toutes, tant elle est culte aux yeux des fans, c'est finalement sur Train vers Goldmund que s'est tenue notre prise en main. Deux heures intenses durant lesquelles on a pu faire un tour du propriétaire, en profitant en même temps de nouvelles armes à venir lors du premier acte de la saison 3.

Un premier aperçu encourageant pour la saison 3 de Battlefield 6

Cette refonte de la célèbre map de Battlefield 4 sera la plus grande carte de Battlefield 6 et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas survendu. Elle est gigantesque, dispose de plusieurs localités pour concentrer les affrontements et laisse de vastes étendues herbeuses et vallonnées pour profiter des différents véhicules mis à disposition. On retrouve grossièrement le design de la carte d'origine, bien que l'ambiance y soit différente puisqu'elle quitte la Chine de BF4 pour la région fictive du Tadjikistan de Battlefield 6. Elle est bien entendu toujours fendue en deux par un grand chemin de fer où glisse un train faisant office de point de capture mobile dans le mode Ruée notamment.

Le level design est toutefois plus en relief que par le passé et offre plus d'opportunités stratégiques, mais aussi des couvertures indispensables pour échapper aux tanks et autres aéronefs, en grand nombre sur la carte. C'est peut-être même un chouïa trop, on est parfois un peu dépassés par le nombre de véhicules sur le terrain. Heureusement, on dispose désormais de suffisamment d'outils pour les éliminer rapidement, à condition que les joueurs jouent réellement en équipe pour s'en défaire, ce qui pourra amener à une certaine frustration lors des sessions où ça ne sera pas le cas malheureusement. Qu'à cela ne tienne, la carte étant particulièrement vaste, il sera tout à fait possible d'éviter les zones à risque et même les affrontements tout simplement. Seul le temps nous dira si le placement des points d'objectifs sera à modifier afin de rendre les zones de conflits plus vives et moins éparses, à la sortie de ma session de jeu, je reste mitigé sur ce point.

A fond la caisse sur la carte Train vers Goldmund ©jeremy.H " KiKitoes" pour Gameblog

On ne dit pas non à ce comeback

Il n'empêche que c'est un plaisir de crapahuter sur une carte revisitée que je n'avais pas vue depuis de très nombreuses années. Battlefield 6 réussit son pari en intégrant à son univers l'une des cartes phares de l'époque. Il n'y a toutefois pas Levolution, cette mécanique de destruction XXL de l'époque, à moins que celle-ci soit un easter egg, mais rien ni personne n'ont pu nous le confirmer. Cela étant, la destruction reste maximale, d'autant que plusieurs petits villages et autres constructions sont disséminés ici et là. L'immersion est donc totale, l'ambiance incroyable et les parties deviennent rapidement intenses, comme d'habitude.

Durant cette session, on a également pu mettre la main sur trois nouvelles armes à venir : le fusil d'assaut M16 A4, qui tire des rafales de trois coups avec une précision redoutable, la mitrailleuse légère RPK-74M, version améliorée de la RPK déjà disponible, et le fusil de sniper L115. Une fois n'est pas coutume, le feeling des armes est excellent, notamment le M16 A4, redoutable d'efficacité. Il n'y a que le RPK-74M qui ne surprend pas vraiment, peut-être trop similaire au précédent, même s’il faut lui reconnaître qu'il est bien plus efficace lors des escarmouches.

Prendre le train d'assaut est important, mais souvent dangereux ©Jeremy.H "KiKiToes" pour Gameblog

Un programme chargé pour la saison 3 de BF6

Ce que l’on a pu entrevoir durant ces quelques heures de jeu n'est que la partie visible de l'iceberg puisque Battlefield 6 proposera évidemment bien plus de contenu. L'acte 1 sera lancé dès le 12 mai 2026 et comportera la carte Train vers Goldmund, les trois armes citées ici mais également un mode classé pour le battle royale Redsec. Ce mode offrira une progression saisonnière et des récompenses à la fin de cette dernière. À noter que la même chose arrivera dans le mode multijoueur classique du jeu plus tard. L'acte 2 de la saison 3 ne sera quant à lui disponible que le 9 juin avec la carte Bazaar du Caire, refonte de la célèbre map Grand Bazaar de Battlefield 3. Un nouveau mode de jeu inspiré de BF4 sera également de la partie avec un évènement, un nouveau gadget et une nouvelle arme, le pistolet mitrailleur PP-19. Enfin, la saison 3 se terminera avec l'acte 3 dès le 30 juin. Pas de nouvelle carte cette fois, mais une arme de mêlée et des modes de jeu pour le multijoueur classique et Redsec. En d'autres termes, le programme s'annonce chargé.

Ce n'est qu'une partie de la carte, elle est énorme ©Jeremy.H " KiKitoes" pour Gameblog

La saison 3 de Battlefield 6 promet d'être solide et parlera aux fans de la première heure

Si nous n’avons pu toucher qu'à la nouvelle carte du premier acte, les sensations sont telles qu'elles donnent furieusement envie de se remettre à Battlefield 6. Le contenu s'annonce une fois de plus généreux avec de nombreuses armes toujours très agréables à manier, et plein d'autres nouveautés comme des modes de jeu et des évènements. Et il y a surtout le clou du spectacle, les fameuses nouvelles maps. Difficile de ne pas sentir sa fibre nostalgique vibrer en redécouvrant une carte classique comme le Train Vers Goldmund. Les Battlefield Studios ont bien travaillé leur copie et ont réussi à la remettre au goût du jour en l'adaptant parfaitement au gameplay plus nerveux et immédiat de Battlefield 6, sans sacrifier son essence pour autant. C'est extrêmement rassurant pour la suite, notamment la refonte de Grand Bazaar qui est encore plus culte et appréciée par les fans.