Onze ans après sa sortie initiale, dix ans après la sortie de Blood and Wine, The Witcher 3 Wild Hunt est de retour. En effet, comme officialisé par CD Projekt RED en mai dernier, notre bon vieux Geralt de Riv reprendra bientôt du service avec Songs of the Past, un troisième DLC attendu pour 2027 qui fera le lien avec The Witcher 4. Ou plutôt une troisième extension, devrions-nous dire, car comme a insisté Jakub Rokosz lors de notre interview : « Ce n’est pas un DLC, c’est une extension ». Une « distinction importante » selon le directeur du jeu, dans le sens où cela promet aux joueurs une grosse différence dans le contenu proposé. Et justement, nous avons pu en avoir un bel aperçu de près d’une heure à l’occasion de la Gamescom 2026, et les fans ne seront sans doute pas déçus.

Le chant du cygne de The Witcher 3

Avant toute chose, mettons les choses au clair sur un point : non, nous n’avons pas eu la chance de jouer à Songs of the Past. La présentation en question, organisée par CD Projekt et Fool’s Theory, consistait en une démo hands-off jouée et commentée en live par deux développeurs, qui nous ont montré l’une des premières quêtes de l’extension. Une extension qui, comme expliqué par ces derniers, amènera alors Geralt à sortir de sa retraite pour enquêter sur la disparition d’un vieil ami, Jaskier, que le studio avait à cœur de mettre au centre de nouveau chapitre. « Avec Songs of the Past, nous voulions vraiment offrir un chant du cygne à Geralt, mais aussi approfondir son histoire avec Jaskier », nous a confié Despoina Anetaki, conceptrice de quêtes senior.

Ceci explique d’ailleurs pourquoi Letten, la région natale du barde, fera office de cadre à cette nouvelle trame narrative, qui promet son lot de situations tendues et de rebondissements. En tout cas si l’on se fie à la mission qui nous a été présentée, où nous avons notamment pu assister à une querelle familiale au sein du domaine des Lettenhove, puis à la mise au jour de sombres secrets au sein du Jardin des Épines (« Garden of Thorns » en VO). Une découverte menée de front par Geralt avec le soutien de Lilla, cousine de Jaskier, bien décidée à faire la lumière sur cette étrange disparition. En sachant que, RPG oblige, les développeurs de Songs of the Past nous ont promis que plusieurs cheminements seront possibles pour progresser dans son enquête.

À titre d’exemple, lors de leur arrivée au Jardin des Épines, différentes solutions s’offraient à nos héros pour pénétrer dans ce lieu inconnu et potentiellement dangereux. Soit Geralt pouvait jouer la carte de la prudence et rechercher quelques indices aux alentours avant de tenter une entrée, soit il pouvait se la jouer brute de décoffrage, quitte à devoir en assumer les conséquences derrière. C’est cette seconde option qui a été privilégiée au cours de la présentation, ce qui a probablement permis de faire gagner de précieuses minutes aux deux protagonistes. Et ce n’est là, bien sûr, qu’un choix parmi tant d’autres au cours de la quête, ce qui ne surprendra probablement pas le moins du monde les afficionados de The Witcher 3.

Une extension bardée de nouveautés

Car quoi qu’on en dise, Songs of the Past reste par nature une simple extension, qui s’en tient donc forcément à la structure à laquelle les joueurs sont habitués depuis plus d’une décennie maintenant. Bien sûr, cela n’empêchera toutefois pas la présence de nombreuses nouveautés pour l’occasion. À commencer par la région elle-même, qui sera cette fois encore une grande zone ouverte librement explorable regorgeant de nouveaux secrets à découvrir, de quêtes supplémentaires à vivre et de monstres inédits à affronter ; le tout offrant alors une quantité de contenus peu ou prou similaire à celle de Hearts of Stone et Blood and Wine. Mais ce n’est pas tout, car pour la première fois dans The Witcher 3… vous pourrez caresser les chiens !

« Si vous demandez qui a eu l’idée de caresser le chien, je pense que tout le monde a proposé cette idée. Littéralement tout le monde disait : ‘Peut-on caresser les chiens ?’ », s’est amusée Anetaki. « Et maintenant vous pouvez ! ». Mais Songs of the Past ne sera pas en reste et proposera aussi bien d’autres nouveautés, telles que la chaîne en guise d’arme supplémentaire pour les combats. Une idée longtemps désirée par les équipes de CD Projekt, qui a enfin pu être mise en œuvre dans cette extension grâce aux autres ajouts de la mise à jour remastérisée annoncée lors de l’Opening Night Live en début de semaine. À savoir, en l’occurrence, un système d’habileté complètement retravaillé, et un système de combat amélioré pour plus de fluidité.

Des éléments qu’il faudra toutefois attendre le 29 septembre pour pouvoir découvrir plus en profondeur, même si cette présentation nous aura tout de même permis d’en avoir un bref aperçu. Ce qui reste assez difficile à juger en l’espace de quelques minutes seulement, et surtout sans avoir la manette dans les mains. Le nouvel arbre de compétences devrait cependant permettre aux joueurs de The Witcher 3 de se créer une build de combat plus personnalisée et adaptée, promettent les développeurs, qui ne sont pas entrés davantage dans les détails à ce sujet. Quant aux nouveautés introduites dans Songs of the Past, à l’instar de la chaîne notamment, elles seront également disponibles dans la campagne de base et les deux premières extensions.

« La chaîne a finalement vu le jour lorsque nous avons décidé que nous voulions en faire une fonctionnalité à part entière », nous a expliqué Rokosz. « L’un des objectifs que nous nous sommes fixés était que cette fonctionnalité soit utilisable dans toutes les extensions ainsi que dans le jeu de base. Sinon, elle aurait semblé hors de propos, ou comme un simple gadget que nous vous offrons uniquement pour l’extension ». Et c’est d’ailleurs aussi, pour Anetaki, tout l’intérêt de proposer une version remastérisée de The Witcher 3 pour l’occasion : encourager les joueurs à se relancer dans l’aventure avec ces nouvelles fonctionnalités et ces outils supplémentaires pour découvrir de nouvelles stratégies de jeu.

Un jeu qui accuse son âge, mais avec grâce

Maintenant, insistons encore une fois sur un point en particulier : Songs of the Past est peut-être une nouvelle extension vouée à sortir en 2027, mais il reste par essence une simple prolongation de l’aventure The Witcher 3. Par conséquent, sur le plan graphique, ne vous attendez pas à une révolution par rapport à ce que vous connaissez déjà. À vrai dire, ne vous attendez guère plus qu’à des visuels du même niveau que ceux du remaster à venir le mois prochain, le tout ayant été développé à l’aide du moteur REDEngine, aujourd’hui délaissé par le studio au profit de l’Unreal Engine 5. Et cela se ressent forcément à l’écran. Animations, textures, modèles de personnages, expressions faciales, tout hurle le jeu qui a une décennie bien tassée à son actif.

Mais cela est-il un problème pour autant ? Pas forcément. Car cela n’a pas empêché CD Projekt et Fool’s Theory de concevoir des environnements de toute beauté, qui donneront sans conteste envie aux joueurs de s’y perdre de longues heures durant. Que ce soit à travers la densité de la végétation, largement accrue, ou les massifs montagneux qui surplombent au loin de vastes forêts s’étendant à perte de vue, Songs of the Past promet à son tour un dépaysement des plus totaux. En sachant que le cycle journalier pourra changer du tout au tout l’ambiance des lieux en fonction de l’heure de la journée, et que les développeurs nous promettent une nouvelle fois un monde riche et vivant susceptible d’offrir « beaucoup de distractions » selon Rokosz.

Avec Songs of the Past, The Witcher 3 n’a pas fini de briller

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : on ne pourrait pas être plus emballés pour l’arrivée de Songs of the Past qu’à l’issue de cette présentation. Non contents de ramener The Witcher 3 dans une version une fois de plus remise au goût du jour, CD Projekt et Fool’s Theory vont donner une chance unique aux fans de retrouver Geralt de Riv pour une dernière aventure inattendue, qui s’annonce à la fois intense et généreuse. Et ce tant pour les joueurs présents dès la première heure que pour les potentiels nouveaux arrivants, pour qui ce titre « toujours pertinent » selon le directeur du jeu a bien des choses à offrir. De quoi patienter comme il se doit en attendant The Witcher 4, donc, désormais confirmé pour 2028.