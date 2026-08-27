Dans un monde idéal, nous ne serions désormais plus qu’à quelques encablures de la grande renaissance de Fable, dont le dernier jeu a été initialement annoncé pour l’automne 2026. Mais un certain GTA 6 étant passé par là pour bouleverser tout le programme de la fin d’année, c’est finalement le 23 février 2027 qu’arrivera le jeu de Playground Games, qui a préféré s’octroyer un petit report de quelques mois pour le bien du calendrier de sorties comme du jeu. L’avantage, cependant, c’est que non seulement cela représente une opportunité supplémentaire pour le studio de peaufiner son titre, mais aussi pour la presse d’en voir davantage à son sujet. Notamment au cours de la Gamescom 2026, où nous avons pu tester Fable 4 en avant-première via une première démo.

À la Gamescom 2026, Fable contre-attaque

En effet, si le salon allemand fut l’occasion pour les joueurs de découvrir un nouvel aperçu du jeu via une séquence de gameplay d’un peu plus de 18 minutes, qui met en scène le déroulement d’une quête dans sa globalité, nous avons de notre côté pu prendre en main le titre pendant un quarantaine de minutes au travers d’un segment essentiellement dédié aux combats. Un choix qui semble loin d’être anodin de la part de Playground Games, puisqu’il s’agit sans conteste de l’aspect qui suscitait le plus de craintes vis-à-vis du public jusqu’à présent. C’est donc avec une certaine logique que le studio a souhaité nous faire prendre en main cet élément bien précis du gameplay, par le biais d’une quête dévoilant l’étendue de son potentiel.

Intitulée « Mud and Death », cette dernière était on ne peut plus simple : l’objectif était d’accompagner un certain Humphry à traverser une mine désaffectée, où chaque nouvelle zone représentait une opportunité supplémentaire pour les héros de Fable 4 d’affronter une ribambelle de squelettes et d’esprits bien décidés à les arrêter. Pour ce faire, nous avions alors à notre disposition une grande masse capable de faire de lourds dégâts, avec laquelle nous pouvions soit faire des attaques légères, soit des attaques chargées susceptibles de toucher plusieurs ennemis en faisant tournoyer le personnage ; en plus de parer les coups. Classique, mais efficace, puisque les sensations manette en mains se sont avérées plutôt satisfaisantes.

Nous avons notamment apprécié la sensation de lourdeur qui accompagnait chaque coup porté par notre héros, dont les animations parvenaient parfaitement à retranscrire le poids de la masse à chaque attaque déclenchée. D’autant plus que Playground Games a fait en sorte que celles-ci puissent s’adapter à l’environnement qui nous entoure. Par exemple, alors que nous étions aux prises avec un squelette au bord d’un précipice, une animation spéciale s’est déclenchée pour permettre à notre héros de l’éjecter dans le vide d’un coup puissant, ce qui a forcément fait son effet. Au même titre, d’ailleurs, que lorsque nous avons esquivé in-extremis l’attaque d’un ennemi, ce qui a déclenché une remarquable contre-attaque en slow motion.

Et à en croire les développeurs de Fable 4, avec lesquels nous avons pu nous entretenir après notre démo, c’est un aspect que l’on peut s’attendre à retrouver largement au sein du jeu, un soin tout particulier ayant été apporté aux animations en combat. L’objectif, notamment, était d’offrir aux joueurs la possibilité d’exprimer pleinement leur personnalité en jeu, ce qui explique également pourquoi une grande liberté nous sera offerte sur le choix des armes et des pouvoirs à utiliser. Un choix qui, soit dit en passant, ne sera limité à aucun moment. Car même si Fable 4 est un RPG bardé de décisions à prendre, aucune d’elles ne pourra vous priver d’un équipement ou d’une compétence particulière au cours de l’aventure.

Un gameplay qui vous ressemble

Et sur le terrain, ce sont sans doute les pouvoirs qui feront d’ailleurs toute la différence. Car au-delà de nous rassurer sur les combats au corps-à-corps de Fable, qui sont en réalité plus agréables à jouer que ne semblaient le laisser croire les extraits de gameplay montrés jusqu’à présent, cette démo nous a aussi révélé le plaisir que l’on peut avoir à combiner toutes les possibilités offertes par le gameplay. Envoyer le squelette le plus proche valdinguer à grand coup de masse avant de foudroyer les archers en hauteur à l’aide d’éclairs, puis lancer une énorme boule de feu sur la foule pour finir par se téléporter sur un ennemi isolé afin de lui asséner une attaque surprise, c’est assurément grisant.

En sachant que ce n’est là qu’un échantillon des pouvoirs disponibles dans le jeu. Au cours de notre second passage sur le même segment, nous avons par exemple pu expérimenter une build différente avec de nouveaux sorts, tels que celui permettant d’envoyer les ennemis en l’air avant de les projeter violemment au sol, ou celui repoussant brutalement un attroupement d’adversaires – souvent très nombreux – afin de pouvoir se frayer un chemin. Ajoutez à cela la présence d’une arme d’attaque à distance, tel qu’un arc ou une arbalète par exemple, et Fable vous offre alors effectivement la possibilité d’affronter chaque situation de la manière dont vous l’entendez, tout en variant les plaisirs avec une panoplie d’outils à votre disposition.

Fable 4 nous a rassuré, mais…

C’est donc relativement rassuré sur les combats que nous sommes ressortis de cette première prise en main de Fable, même si la question de la difficulté suscite encore de vives interrogations de notre côté. Car au cours de cette démo, force est de constater que les ennemis manquaient cruellement d’agressivité, y compris dans le cas de Lantern Keeper, le boss dont nous avons croisé la route avant de conclure notre session. Et le fait d’avoir augmenté la difficulté lors de notre second passage n’y a malheureusement pas changé grand-chose. Cela dit, il reste encore suffisamment de temps à Playground Games pour ajuster l’équilibrage du jeu, ce qui n’a donc rien d’alarmant pour le moment. En l’état, cela reste même plutôt prometteur pour la suite.