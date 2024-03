Le film Zelda, depuis son annonce, est forcément très attendu par les fans. Les premières informations à son sujet sont plutôt prometteuses et très rassurantes. On vous dit tout.

Dans l'univers cinématographique actuel où les adaptations de jeux vidéo connaissent un succès variable, l'annonce d'une adaptation en film live-action de la célèbre franchise The Legend of Zelda a instantanément captivé l'attention des fans et des critiques. C'est un projet audacieux qui porte les espoirs et les rêves de nombreuses générations de joueurs. Surtout quand on sait à quel point la franchise est appréciée à travers le monde. Sans compter le succès des jeux sur les différentes plateformes, Nintendo Switch en tête.

De belles promesses pour Zelda

À la barre de ce navire naviguant vers des eaux inexplorées, nous trouvons Wes Ball. Le réalisateur est connu pour sa trilogie Le Labyrinthe. Ball est conscient du poids de l'attente qui repose sur ses épaules : The Legend of Zelda n'est pas seulement une série de jeux, c'est une saga qui a bercé l'enfance et l'adolescence de millions de personnes à travers le monde. La franchise est chérie pour ses récits épiques, ses paysages mémorables et ses musiques envoûtantes. Ball souhaite donc réaliser un film qui réponde aux « désirs les plus profonds » des fans, en préservant l'essence de Zelda tout en apportant une nouvelle dimension au monde d'Hyrule.

À l'occasion de son interview avec Total Film (le dernier magazine en date), il explique :

C'est ce que je veux essayer de créer - cela doit ressembler à quelque chose de réel. Quelque chose de sérieux et de cool, mais aussi d'amusant et de fantaisiste. [...] Je veux réaliser les plus grands désirs des gens.

Un film ambitieux

Ball aspire à ce que le film soit perçu comme une expérience authentique et immersive. En quelque sorte un voyage au cœur d'un « Miyazaki en prise de vue réelle », faisant référence aux œuvres féeriques du célèbre Studio Ghibli. L'intégration de figures emblématiques telles que Shigeru Miyamoto, le créateur de Zelda, dans le processus créatif, ainsi que la collaboration avec le producteur Avi Arad et le financement partiel par Sony, témoignent de l'ampleur et du sérieux du projet. De plus, le PDG de Sony a récemment évoqué le film, le qualifiant de « récit d'aventure et de découverte incroyable ». Aoutant encore à l'anticipation.

Ce film représente donc un pari risqué mais passionnant. Sera-t-il capable de capturer l'essence d'une aventure Zelda tout en se taillant une place dans le cœur des fans de longue date et des nouveaux venus ? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, les attentes sont élevées et la pression est palpable. La franchise Zelda est sur le point de vivre un moment historique. Et cela pourrait redéfinir la manière dont les adaptations de jeux vidéo sont perçues et réalisées.