L'univers de The Legend of Zelda est en pleine mutation. Après Super Mario Bros, c'est à elle que Nintendo s'apprête à offrir un nouveau vent d'air frais avec un projet qui continue d'avancer.

The Legend of Zelda, licence mythique du vivier des exclusivités Nintendo, fêtait ses 40 ans d'existence en février dernier. Pour autant, la firme de Kyoto n'a pas encore célébré ce chiffre symbolique en grande pompe. Or, on sait que de grandes choses se préparent entre projet officiellement annoncé et autres officieusement suggérés. C'est simplement qu'une page est en train de se tourner et l'éditeur japonais veut probablement faire les choses bien, même s'il ne peut pas empêcher certains leaks.

Des nouvelles d'un projet Zelda sur le point de se confirmer ?

Bien que les jeux Zelda aient fait partie des titres mis en avant par Nintendo pour le lancement de sa Switch 2, l'éditeur n'a encore annoncé aucun jeu natif pour sa console. Cela fait déjà trois ans que Tears of the Kingdom, dernier opus principal en date avec Link en guise de protagoniste, est sorti. Depuis, nous avons bien eu droit à un jeu secondaire par an. 2026 pourrait donc être le moment venu pour dévoiler un premier titre nouvelle génération. Toutefois, Big N a d'autres choses sur le feu pour son héros en tunique verte.

La franchise Zelda est en pleine mutation. Déjà, l'ère Breath of the Wild/Tears of the Kingdom a complètement renouvelé la formule. Mais Nintendo n'a pas abandonné sa recette initiale pour autant, la preuve avec un Echoes of Wisdom plus classique, à cela près qu'il plaçait pour la première fois la princesse éponyme en posture d'héroïne dans un jeu canonique. Et ce n'est que le début du changement pour ce titre phare de la firme de Kyoto.

En effet, Nintendo a officiellement annoncé il y a quelques années son tout premier film The Legend of Zelda, et en live-action qui plus est. Le projet s'est montré relativement discret jusqu'à présent, avec seulement une photo des héros, la princesse et son preux chevalier, respectivement incarnés par Bo Bagason et Benjamin Evan Ainsworth. Or, un autre nom aurait leaké. Avant suppression, la fiche IMdb du long-métrage indiquait que l'actrice australienne Dichen Lachman, vue dans Severance, aurait été castée pour le rôle iconique d'Impa.

L'information doit encore être officialisée, évidemment. Cependant, ce leak semble bien avéré après les récents leaks du tournage du film Zelda dans lesquels elle apparaissait. De plus, cette erreur d'IMDb ne serait peut-être pas innocente. Ce pourrait être un signe que le casting va très prochainement se dévoiler. Pourquoi pas durant la CinemaCon de Las Vegas, qui a débuté hier ? Nous restons à l'affut tandis que la licence entre dans une nouvelle ère avec cette adaptation événement.