On en sait un peu plus sur l'avenir de la franchise Uncharted au cinéma grâce à une annonce qui devrait sans aucun doute rassurer les fans les plus impatients.

Depuis quelques années, les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont en vogue. Dernièrement, l'un des exemples les plus notables fut clairement Super Mario Bros. Mais en 2022, un long-métrage en prises de vues réelles a aussi créé la surprise. Il s'agit d'Uncharted avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Ce dernier a rencontré un beau succès, et nous avons eu des nouvelles de sa suite. C'est plutôt rassurant, même s'il y a un point qui risque de diviser.

Le prochain Uncharted se porte bien

En août dernier, une grande annonce a été faite par le producteur Charles Roven, fondateur de la société de production Atlas Entertainment. Celle-ci a, entre autres, contribué au développement du film Uncharted. Notre homme a donc expliqué qu'ils envisageaient de faire une suite : « les fans l'ont vraiment aimé, et les gens qui ne connaissaient rien au jeu ont aussi vraiment aimé le film. C'est pourquoi nous envisageons clairement d'en faire un autre ».

Seulement voilà, depuis, c'est un peu le calme plat. On ne sait pas vraiment où en est le projet, s'il est toujours d'actualité, bref, des craintes se font entendre. Du moins, c'était le cas avant l'intervention de l'acteur Mark Wahlberg qui incarne Victor « Sully » Sullivan dans le premier film. Lors d'une interview pour The Direct, il nous a donné une information croustillante qui rassure quant à l'état de ce potentiel Uncharted 2. En effet, un scénario a été écrit, mais il ne sait pas encore si c'est lui qui sera à nouveau choisi pour incarner le compagnon de Drake. Cette interrogation pourrait diviser les fans, ou les réjouir, ça dépend. En tout cas, ça va probablement diviser.

J'ai entendu beaucoup d'idées. Je sais que quelqu'un a écrit un scénario, qu'ils travaillent dessus, et que dedans, je porte la moustache. Ce qui est logique après tout, comme je la portais dans la dernière séquence. [...] Je serai ouvert à l'idée de revenir, si cette suite est à la hauteur, mais pour le moment, je n'en sais pas plus que vous. Mark Wahlberg

Les deux héros du film Uncharted

Une suite mystérieuse

Est-ce une surprise ? Pas vraiment, quand on voit qu'Uncharted a généré 400 millions de dollars de recettes au box-office. D'ailleurs, le PDG de Sony Pictures, Tom Rothman, en parlait comme « une nouvelle franchise cinématographique à succès pour l’entreprise ». Reste à savoir s'il ira au bout de son idée, mais ça présage un bel avenir pour la licence. Ceci dit, pour l'instant, la fameuse suite se fait bien mystérieuse.

Actuellement, puisque le tournage n'a pas encore débuté, difficile de savoir qui est aux commandes, ou l'identité du casting. Rien ne nous dit que Tom Holland reprendra son rôle si on a affaire à un personnage plus âgé. De même, on ne sait pas non plus si Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway, les scénaristes du premier film Uncharted, sont impliqués dans la production. Vous l'aurez compris, il n'y a également pas encore de date de sortie à communiquer. Affaire à suivre.