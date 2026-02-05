Cette semaine aura en effet été sous le signe des films sur Prime Video, avec notamment Gangs of New York ce 3 février 2026, puis le Daredevil de Ben Affleck demain, tandis que c'est le calme plat dans la rubrique série de la plateforme SVOD d'Amazon. Aujourd'hui ne fait pas exception avec la diffusion de deux blockbusters américains qui tachent, dont un justement avec Ben Affleck dans le rôle principal.

L'Aube des blockbusters et des grosses machines aujourd'hui sur Prime Video

Pour ses nouvelles sorties films du jour, Prime Video ne fait en effet pas dans la dentelle, puisqu'il est question de deux films à très gros budget provenant d'énormes licences hollywoodiennes, qu'on les aime ou qu'on les déteste. D'une part, il est ainsi question d'un film opposant deux personnages légendaires de DC Comics, incarnés par Ben Affleck et Henry Cavill. On parle évidemment de Batman VS Superman : L'Aube de la Justice, sorti en 2016 et qui devait être une pierre angulaire du concurrent du MCU, mais avec le triste résultat qu'on connaît aujourd'hui. Il est toutefois possible de renouer avec ce passé révolu des ambitions cinématographiques de DC dès aujourd'hui sur Prime Video.

Second retour dans le passé cinématographique que propose la plateforme SVOD d'Amazon, avec encore une licence emblématique des blockbusters hollywoodiens, avec un accueil critique toutefois assez contrasté : Transformers premier du nom, sorti en 2007 avec Shia LaBoeuf et Megan Fox dans les rôles principaux. Le film qui a lancé la lutte entre Autobots et Decepticon et en partie cimenté l'amour de Michael Bay pour les explosion est également disponible dès aujourd'hui sur Prime Video pour les abonnés.

Comme indiqué en introduction, la plateforme SVOD d'Amazon va poursuivre sa lancée de proposer de gros blockbusters américains à l'ancienne ce vendredi 6 février 2026 avec Daredevil, sorti quant à lui en 2003, avec encore Ben Affleck dans le rôle principal.

Source : Amazon Prime Video