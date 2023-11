L'univers de The Witcher continue de s'agrandir et promet de captiver ses adeptes avec une adaptation inédite et excitante. Avec une deuxième bonne nouvelle au programme.

Lors de la Geeked Week, Netflix a captivé l'attention des amateurs de The Witcher en dévoilant un teaser de The Witcher: Sirens of the Deep. Cette nouvelle œuvre animée mettra en vedette Geralt de Riv, le légendaire chasseur de monstres. Cette fois il est missionné pour résoudre le mystère d'attaques dans un village côtier, qui le mènera au cœur d'une lutte ancestrale entre les humains et une mystérieuse communauté sous-marine.

The Witcher revient une nouvelle fois

Les fans seront ravis d'apprendre que Doug Cockle, la voix emblématique de Geralt dans les jeux vidéo, reprend son rôle pour l'animation. Le casting est d'autant plus enrichi par la présence d'Anya Chalotra et Joey Batey, qui reprendront leurs rôles respectifs de Yennefer et Jaskier de la série live. Christina Wren se joint à eux, prêtant sa voix au personnage inédit d'Essi Daven. Le film est l'œuvre de Mike Ostrowski et Rae Benjamin, scénaristes de la série The Witcher. Le tout sous la direction de Kang Hei Chul, connu pour son travail surNightmare of the Wolf. Un projet qui s'annonce des plus prometteurs.

Fort de son succès, l'univers de The Witcher s'est étendu à travers divers projets dérivés. Dont The Witcher Nightmare of the Wolf sorti en 2021. De son côté, Michelle Yeoh a brillé dans la minisérie The Witcher: Blood Origin, une préquelle à l'intrigue principale située 1 200 ans auparavant. Quant à Dolph Lundgren, célèbre pour son rôle dans Rocky 4, il est pressenti pour apparaître dans une autre série dérivée en live-action. Bref, ça sent très bon quand on est fan de la saga. Il y a clairement du très lourd en prévision.

Et le jeu vidéo dans tout ça ?

CD Projekt RED a plusieurs projets de jeux vidéo liés à l'univers de The Witcher en cours de développement. Premièrement, il y a une nouvelle trilogie surnommée Polaris, qui vise à succéder à la trilogie originale de Geralt et à étendre le récit en monde ouvert emblématique de The Witcher 3. Polaris est actuellement en pré-production et devrait être développé sur Unreal Engine 5. Avec les deux suites planifiées pour une sortie sur une période de six ans après le lancement de Polaris​​.

Ensuite, un remake très attendu du premier jeu, sorti en 2007 et nommé Canis Majoris, est également en préparation. Contrairement à l'original qui était semi-ouvert, ce remake sera un RPG en monde ouvert développé sur Unreal Engine 5 par le studio polonais Fool’s Theory, sous la supervision créative de CD Projekt RED​​.

Enfin, un jeu au nom de Sirius est en développement par le studio américain Molasses Flood. Ce jeu devrait se différencier des précédents titres The Witcher en offrant une expérience multijoueur en plus d'une campagne solo avec des quêtes et une histoire, ciblant ainsi un public plus large​​. En bref, les amateurs de jeux vidéo seront également gâtés. Plutôt une bonne nouvelle, non ?