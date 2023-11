Aujourd'hui, on connaît notamment la licence The Witcher à travers la sphère vidéoludique, les jeux de plateau ou encore une série Netflix. Plusieurs nouveautés sont actuellement en cours de développement et Andrzej Sapkowski, l'auteur des livres, s'est encore confié sur l'une d'elles. Les fans de la première heure et de Geralt de Riv, le héros emblématique de la licence, devraient apprécier l'annonce.

Un nouveau The Witcher, mais pas celui auquel vous pensez

Avant toute chose, non, on ne parle pas de l'un des nombreux jeux The Witcher qui est en préparation. Pour ça, il faudra encore patienter un peu. L'information qu'on vous rapporte nous vient de l'auteur des livres lui-même. En effet, il a pris part à une interview pour Beyond Pixels lors du Comic-Con de Vienne, et il en a profité pour faire une belle révélation : son prochain roman sera indépendant de l'histoire principale, un standalone, et se concentrera sur Geralt de Riv.

Pour l'instant, le prochain livre The Witcher n'a pas de titre, mais notre homme n'a pas l'air de le voir faire partie d'une série plus large. En bref, il ne fera pas une connexion directe avec la saga principale, et il ne se placera donc pas comme la suite d'une autre histoire. Ce n'est pas gravé dans le marbre, mais c'est la direction qu'il va prendre pour le moment. « Ce nouveau livre sera autonome, a priori, qui peut en être sûr ? Le livre parle directement de Geralt, mais je n'en dirai pas plus. Il se situe en dehors de la pentalogie ».

Ses propos vont sûrement piquer la curiosité du plus grand nombre, mais il va falloir se montrer patient avant de mettre la main dessus. Pour cause, sa sortie est seulement prévue pour fin 2024, en Pologne. La traduction anglaise, elle, n'arrivera qu'en 2025, sans plus de précision. Pour la version française, on est encore dans le flou. En tout cas, ce ne serait pas la première fois qu'Andrzej Sapkowski nous sert un standalone. La Saison des Orages, qui est le dernier livre dans l'univers de The Witcher en date, en est également un.

Et les jeux vidéo alors ?

Plus haut, on revenait sur le fait que la franchise The Witcher s'était exportée au jeu vidéo. Actuellement, il y a plusieurs projets en chantier : le Project Sirius, un remake du tout premier épisode et The Witcher 4, qui marquera le début d'une toute nouvelle trilogie. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas l'état de l'avancée de ces jeux. On attend encore des nouvelles de la part de CD Projekt Red, mais le studio polonais a l'air de vouloir bien prendre son temps. Dans les mois à venir, on espère avoir au moins une bande-annonce à se mettre sous la dent, voire une date de sortie avec de la chance.