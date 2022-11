Henry Cavill sera remplacé par Liam Hemsworth dès la saison 4 de The Witcher. Une décision qui ne fait pas que des heureux et pourtant, il aurait pu camper le rôle dès le début de la série Netflix.

L’annonce du départ d’Henry Cavill de la série The Witcher a eu l’effet d’un séisme au sein de la communauté. Malgré les réticences auxquelles l’acteur a dû faire face à son annonce, celui qui renfilera sa cape de Superman dans de prochains films du DCU a su convaincre les spectateurs. Si les fans ont du mal à s’imaginer Liam Hemsworth en Geralt De Riv, il aurait pu prendre la place de son confrère bien avant.

Liam Hemsworth aurait pu être dans The Witcher dès la saison 1

Alors que le tournage de la saison 3 de The Witcher est terminé, Netflix a pris tout le monde de court en annonçant que Henry Cavill allait abandonner le rôle de Geralt De Riv pour la quatrième saison. Les fans ont fait connaître leur mécontentement quant à son remplaçant, à tel point qu’ils ont créé une pétition avec un nombre astronomique de signatures. Pourtant, le nom de son successeur n’est pas un hasard. Liam Hemsworth aurait en effet auditionné pour le rôle en 2018 et avait tapé dans l’œil de tout le monde.

Le site Redanian Intelligence affirme en effet que le petit frère de Chris Hemsworth (Thor dans le MCU) était l’un des prétendants les plus sérieux pour rôle de Geralt de Riv et avait failli le décrocher. Du moins avant que Netflix n’arrête son choix sur Henry Cavill. Son audition aurait été tellement impressionnante et marquante que le géant du streaming s’est directement tourné vers l’acteur australien sans organiser de casting complet pour trouver le nouveau visage du Sorceleur pour la saison 4 de The Witcher.

Fan made de Liam Hemsworth en Geralt de Riv par 83pixelstudios

Estimez donc vous heureux d’avoir pu découvrir Cavill en tant que Geralt, car il n’aurait pu jamais enfiler le manteau du Loup Blanc. On rappelle par ailleurs que l’acteur avait dû faire face à des critiques aussi vives que celles que son remplaçant doit essuyer avant que Netflix ne dévoile une première bande-annonce. S’il sera sans doute compliqué pour Liam Hemsworth de faire oublier la performance de son prédécesseur aux fans, l’acteur semble en tout cas avoir la confiance totale des studios.