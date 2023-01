La saga The Walking Dead est en train de grandement évoluer. Entre les divers projets et les annulations, on fait le point.

L'aventure Walking Dead est finie, du moins du coté de la série principale après 11 ans en dents de scie. Et il faut maintenant se faire une idée, la suite se fera via des spin-offs. Et depuis peu, c'est une véritable foire aux informations concernant la licence, que faut t-il retenir, entre bonnes et mauvaises nouvelles ?

La mauvaise nouvelle

La mauvaise nouvelle est simple et elle se résume en peu de mots : Fear The Walking Dead est finalement annulée par AMC après 8 saisons. Le spin-off aura le droit à 12 derniers épisodes, dont la première moitié débutera sur AMC dès le 14 mai 2023 tandis que les autres arriveront plus tard dans l'année.

Visiblement le succès de la série est en déclin, et il est temps de conclure une bonne fois pour toute. Mais pas de panique, si vous aimez les zombies, il y a aussi des bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. Notamment grâce à l'arrivée de nouveaux spin-offs.

De l'espoir pour les suites de Walkig Dead

Ainsi on peut apprendre que AMC a précisé un peu les choses sur la série The Walking Dead : Dead City, dans laquelle on aura l'opportunité de revoir le personnage de Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) se rendre dans un Manhattan post-apocalyptique. Qui visiblement est totalement coupé du reste du continent. Cette série sera diffusée au mois de juin 2023. C'est dit.

L'autre spin-off à venir c'est The Walking Dead : Daryl Dixon, qui comme son nom l'indique se concentre sur le personnage joué par Norman Reedus. Celle-ci se déroulera en France (notamment dans le sud) et elle est désormais prévue pour la fin de l'année 2023 pour sa diffusion.