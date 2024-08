Bonne nouvelle, le film The Mandalorian révèle de nouvelles informations, de quoi redonner du baume au cœur à de nombreux fans de la saga. Avec un leak à la clé.

Lors du dernier événement D23, Jon Favreau et Dave Filoni ont partagé des détails très attendus sur le prochain film Star Wars, intitulé The Mandalorian & Grogu. Le film, qui s'annonce comme une extension de l'univers Star Wars bien-aimé des fans, mettra en scène les aventures du Mandalorien (incarné par Pedro Pascal) et du populaire Grogu, connu également sous le nom de Baby Yoda. Forcément, des petits malins ont profité de l'événement pour faire leaker des images.

Début du tournage et premières images pour The Mandalorian

Jon Favreau a annoncé que le tournage du film avait commencé il y a seulement quelques semaines. Pour marquer cette occasion, une bande-annonce spéciale a été dévoilée aux fans présents. Celle-ci a été victime d'un leak sur les réseaux. Ce premier aperçu a révélé une scène intense où le Mandalorien infiltre une base remplie de Snow Troopers. La scène semble se dérouler sur une planète enneigée qui pourrait être Hoth, un lieu emblématique de l'univers Star Wars.

Dans cette séquence, on voit le Mandalorien descendre une immense montagne enneigée à bord d'un petit AT-ST. Avec Grogu assis sur ses genoux. L'action culmine avec l'apparition de deux redoutables AT-AT qui commencent à tirer sur eux, ajoutant une tension dramatique à la scène.

Un autre moment fort du trailer est l'apparition de Zebb, un personnage bien connu des fans de Star Wars Rebels. Zebb adresse un message d'encouragement au Mandalorien avant de partir en mission. Ce qui ravira les adeptes de la série animée. La bande-annonce se termine sur une note plus légère avec la présence de Babu Frik, un personnage introduit dans Star Wars: L'Ascension de Skywalker, interagissant avec Grogu.

Le film est réalisé par Jon Favreau, qui est également co-scénariste aux côtés de Dave Filoni. Les deux créateurs sont également producteurs, aux côtés de Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Ce projet s'inscrit dans la continuité des précédents travaux de Favreau et Filoni sur la série The Mandalorian, qui a largement contribué à revitaliser l'univers Star Wars sur Disney+.

La sortie de The Mandalorian & Grogu est prévue pour le 22 mai 2026.

Source : Disney