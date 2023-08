La saison 2 de la série The Last of Us de HBO va mettre le public à très rude épreuve si l'on en croit le showrunner Craig Mazin. On vous conseille de préparer les mouchoirs.

Généralement, les adaptations de jeux en films ou en séries sont synonymes de frustration et déception chez les fans. Il a fallu attendre l'année 2022 pour que les joueurs soient complètement conquis par l'une d'elles. La série The Last of Us est venu prouver qu'il était possible de tutoyer les sommets en adaptant une œuvre vidéoludique, comme l'avait Arcane juste avant lui. Résultat, l'attente suscitée par la saison 2 est énorme et les récentes déclarations du showrunner Craig Mazin vont encore faire monter la hype d'un cran.

La saison 2 de The Last of Us ne va épargner personne

Craig Mazin, l'un des showrunners de la série The Last of Us avec le créateur de la franchise Neil Druckmann, a accordé une interview au média The Hollywood Reporter. L'occasion pour lui d'évoquer ce qui attend le public dans la saison 2 qui adaptera en partie l'histoire de The Last of Us Part 2. Craig Mazin a logiquement été interrogé sur la façon dont l'équipe de production adapterait les moments forts du jeu. Il prévient, il va falloir avoir le cœur bien accroché et les nerfs solides pour supporter la saison 2 de TLOU, car elle n'épargnera ni ses téléspectateurs, ni ses personnages.

Si vous prévoyez de faire durer une série aussi longtemps que possible, vous protégez vos personnages principaux jusqu'à ce que les acteurs demandent trop d'argent, ou que l'audimat baisse, et alors, vous les tuez. Ce n'est pas ce que nous faisons, ni ce que fait HBO. En ce qui me concerne, n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment.

Les fans du jeu pensent peut-être savoir à quoi s'attendre, mais les showrunners pourraient aussi se jouer des amoureux de la saga de Naughty Dog et opérer des changements par rapport aux événements de The Last of Us Part 2. En tout cas, Craig Mazin s'attend à des critiques concernant les décisions prises par la production, mais se dit prêt à les assumer.

Quelle actrice pour le rôle d'Abby dans le show ?

Il faudra donc être prêt à voir des personnages forts disparaître, mais aussi à faire face à la violence exposée par cette saison 2. En juin dernier, Bella Ramsey, qui incarne Ellie, déclarait que cette saison serait « bien plus sombre » que la première auprès de Vanity Fair.

Dans son interview, Craig Mazin rappelle aussi que l'histoire du jeu demandera plus d'une seule saison à être adaptée, comme lui et Neil Druckmann l'avaient déjà annoncé plus tôt dans l'année. Malheureusement, le showrunner n'a pas voulu dévoiler le nom de l'actrice qui jouerait le personnage d'Abby pendant cet entretien, mais il y a fort à parier que la production a déjà fait son choix. Rappelons que selon Francesca Orsi, directrice des séries dramatiques chez HBO, la saison 2 de The Last of Us devrait sortir dans le courant de l'année 2025.