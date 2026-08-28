Près de deux mois après le sanglant Reset de Xbox qui a entraîné 1 600 licenciements, et 1 600 autres prévus dans le courant de l'année fiscale 2027, la branche gaming de Microsoft envisagerait de proposer au plus offrant les droits d'adaptation des plus grosses licences qu'elle détient, dont Halo, mais aussi The Elder Scrolls de Bethesda, ou encore Call of Duty, Diablo ou encore Warcraft du côté de Blizzard. Il existe donc un monde un peu cynique ou une adaptation de la légendaire franchise de Bethesda sorte avant le tant attendu mais silencieux TES 6.

The Elder Scrolls et d'autres licences majeures de Xbox bientôt à Hollywood pour sauver les meubles ?

C'est en tout cas ce qu'a indiqué la dernière newsletter de Puck, spécialiste de l'industrie de l'audiovisuel. Dans ce rapport, on apprend que la branche gaming de Microsoft serait prête à poser 300 millions de dollars sur la table pour qu'Hollywood accepte d'offrir des adaptations à certaines de ses plus grandes licences comme Halo, The Elder Scrolls, Call of Duty, Warcraft et tant d'autres. Après des adaptations à succès comme le film Minecraft ou la série Fallout de Prime Video et d'autres dans les cartons comme Gears of War chez Netflix, Xbox souhaiterait également profiter de l'engouement autour de ce genre de divertissement transmédia.

Alors que les adaptations de jeux en films ou séries ont plus la cote que jamais et que Xbox traverse une très mauvaise passe, la firme de Redmond estime qu'adapter des licences encore jamais vues sur le grand ou petit écran comme The Elder Scrolls pourrait être un moyen de sortir la tête de l'eau. Cela pourrait également servir à recouper les coûts d'acquisition des deux plus gros studios qu'étaient Bethesda (7,5 milliards de dollars) et Activision-Blizzard-King (68,7 milliards de dollars), alors que les ventes des Xbox Series sont très loin derrière celles des consoles concurrentes, et que le Game Pass peine à attirer de nouveaux abonnés.

© Bethesda

Universal, Netflix et Paramount auraient rejoint Xbox à la table des négociations

Selon le rapport de Puck, Xbox serait donc en négociation avec divers studios d'Hollywood pour vendre dans un seul paquet d'une valeur somme toute plutôt maigrelette de 300 millions de dollars les droits d'adaptations de licences telles qu'Halo, The Elder Scrolls ou encore Warcraft. Pour l'heure, Universal, Netflix et Paramount (à qui l'on doit déjà la très mauvaise série Halo abandonnée au bout de seulement deux saisons...) seraient les plus intéressés par la proposition de la branche gaming de Microsoft.

Dans un monde où The Elder Scrolls 6 pourrait ne pas sortir avant 2030 et si Xbox parvient à trouver un partenaire pour adapter toutes ces licences, nous pourrions donc voir arriver une adaptation de la célèbre licence de Bethesda avant leur prochain jeu. Ce qui retournerait clairement le couteau dans la plaie ouverte dans le cœur des fans depuis 8 ans et la première annonce du titre dont on n'a toujours rien vu ensuite. L'avenir nous dira toutefois ce qu'il en est réellement.

Source : Puck (payant)