Le film original The Crow, sorti en 1994 et réalisé par Alex Proyas (Dark City, I Robot), est aussi culte que maudit. L'adaptation du comics de James O'Barr a en effet été ébranlé par la mort accidentelle de Brandon Lee, fils de Bruce Lee. Lors du tournage, une arme à feu, censée tirer à blanc, a tué le comédien alors âgé de 28 ans. 30 ans plus tard, le long-métrage va son retour avec une nouvelle version qui a déjà ses détracteurs. Même le metteur en scène du premier film a des choses à dire...

Une première bande annonce pour le remake de The Crow

Après quinze ans, et moult rebondissements, le remake de The Crow se montre en vidéo. Cette fois, Eric Draven est incarné par le suédois Bill Skarsgård, qu'on a pu voir en Pennywise dans les derniers films Ça d'Andy Muschietti (The Flash). En revanche, le synopsis n'a bougé d'un iota et est fidèle au comics de 1989. Et par extension au long-métrage avec Brandon Lee. Alors qu'Eric Craven et sa fiancée Shelley Webster, jouée par FKA Twigs, file le parfait amour, leur vie bascule lorsque la jeune femme est suivie jusqu'à chez elle par des malfrats. Ces derniers l'assassinent avec un sac plastique sur sa tête. Eric assiste impuissant à la scène avant de subir le même sort.

Il devrait donc être mort, mais son âme n'est pas encore prête à trouver le repos, et devient The Crow. Un esprit vengeur qui compte bien rayer de la carte ses bourreaux. Le premier trailer dévoile un long-métrage bien violent, sanglant, qui pourrait quelque part rappeler John Wick. Et c'est justement un point qui déplaît fortement. Dans les critiques, des internautes se plaignent que tout l'aspect gothique a été gommé. Beaucoup estiment aussi qu'on a plus affaire au Joker de Joaquin Phoenix qu'à autre chose.

Le réalisateur Alex Proyas dézingue le projet

En amont de la sortie du trailer de The Crow Remake, Alex Proyas, le réalisateur de l'original, est monté au créneau. Et la première image vue l'a fait sortir de ses gonds.

J'imagine qu'il est supposé être un vrai motherfuc*** avec tous ces tatouages, les loups-garous et les têtes de mort sur sa veste. (…) Au moins j'ai bien ri. J'ai cru un moment qu'ils allaient ch*** sur l'héritage de Brandon Lee. C'est le film de Brandon. Je pense que c'est un cas spécial et qu'Hollywood devrait juste le laisser être le testament de l'immense talent et l'ultime sacrifice d'un homme - et ne pas laisser d'autres réécrire cette histoire ou la développer. Je sais que des suites ont été faites, des séries, et ce que vous voulez, mais la notion de reboot de cette histoire et du personnage original - que Brandon a payé trop cher pour lui avoir donné vie - ne me semble pas correcte. S'il vous plaît laissez ce film être celui de Brandon. Via CinéSérie.

Rendez-vous le 5 juin 2024 pour le remake / reboot The Crow au cinéma.