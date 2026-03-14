Alors que le plus gros du programme Prime Video de mars 2026 approche, avec notamment la saison 4 d'Invincible le 18 ou encore une grosse partie de la filmographie de Christophen Nolan fin mars, on a déjà une petite idée de ce qui attend les abonnés le mois prochain, avec pour l'instant uniquement des séries à surveiller. Voyons tout cela plus en détail.

Les sorties séries Prime Video confirmées pour avril 2026

S'il faudra repasser plus tard pour savoir quels films rejoindront le catalogue Prime Video courant avril 2026, les amateurs de séries auront de leur côté trois nouveautés à venir le mois prochain. Et on démarre très fort dès le 8 avril avec ce qui sera probablement LA sortie série du mois pour la plateforme SVOD d'Amazon : la cinquième et malheureusement ultime saison de The Boys, l'une de ses exclusivités majeures, où l'on assistera au point final du combat entre Butcher et le reste de la bande contre le Protecteur et la méga corporation Vought. Cela marquera hélas aussi la fin de cet arc, même si la licence continuera avec des spin-offs comme Gen V.

La seconde série à venir le mois prochain sur Prime Video arrivera ensuite le 10 avril, à destination cette fois des amateurs d'anime, avec HOKUTO NO KEN -FIST OF THE NORTH STAR-, un Remake de l'iconique anime postapocalyptique des années 80 Ken le Survivant, avec la diffusion des deux premiers épisodes le jour même, puis des deux épisodes suivants la semaine d'après.

Rendez-vous enfin le 29 avril 2026 pour la dernière nouvelle série de Prime Video pour le mois prochain, avec La Maison aux Esprits, une mini série espagnole de huit épisodes qui adapte le roman éponyme d'Isabel Allende, une saga qui raconte l'histoire de la famille Trueba au fil d'un siècle propice à de nombreux changements sociaux. Voilà en substance le programme à surveiller en termes de nouveautés qui disposent déjà d'une date de sortie pour avril 2026. La plateforme devrait cependant partager un planning complet aux alentours de fin mars ou début avril.

8/04 The Boys - Saison 5

10/04 HOKUTO NO KEN - FIST OF THE NORTH STAR - Saison 1

28/04 La Maison aux Esprits - Saison 1



Source : Prime Video