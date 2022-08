La saison 4 de The Boys recrute un acteur iconique de The Walking Dead, dont le personnage est adoré comme détesté. Indice sa meilleure amie dans la série s’appelait Lucille.

Le tournage de la saison 4 de The Boys bat son plein. Tout le casting est réuni pour filmer les prochaines péripéties de Butcher, Homelander et toute la troupe. L’occasion pour Amazon Prime de faire grimper la hype en annonçant l’arrivée d’un acteur bien connu des fans de The Walking Dead.

Jeffrey Dean Morgan rejoint The Boys

Un autre grand nom rejoint le casting de The Boys. Aperçu dans de nombreuses séries et films, Jeffrey Dean Morgan s’est surtout fait un nom en tant que Negan dans The Walking Dead. Il a également fait ses armes dans Supernatural, Grey’s Anatomy, Batman vs Superman ou encore Watchmen. Est-ce que son personnage sera autant aimé/détesté que celui qu’il interprétait dans TWD ? Le mystère reste entier car son rôle n’a pas encore été divulgué.

Les fans de Supernatural sont en tout cas particulièrement enthousiastes de voir la réunion de Jensen Ackles (Soldier Boy) et de Jeffrey Dean Morgan à l’écran. Les deux acteurs jouaient respectivement Dean Winchester et son père dans la série. Son ajout dans The Boys saison 4 et sa participation dans Supernatural ne sont sans doute pas anodins. Très fan de la série phénomène d’Amazon Prime, l’acteur avait fait un appel du pied sur Twitter à Eric Kripke, son showrunner qui était également celui de Supernatural. Ce dernier lui avait répondu en lui proposant un rôle dans la troisième saison, il arrivera finalement dans la quatrième.

Il sera rejoint par Valorie Curry, que les fans de Detroid Become Human connaissent en tant que Kara, ainsi que Susan Heyward qui jouait l’une des gardiennes dans Orange Is The New Black. Elles incarneront respectivement Firecracker et Sister Sage. « Ces nouveaux Supes sont parmi les meilleurs et les plus fous jamais écrits pour The Boys. Vous allez les adorer. Et quand je dis adorer, je veux dire que vous allez être absolument horrifiés et vous sentir un peu nauséeux », promet la tête pensante de la série.