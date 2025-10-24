Mauvaise nouvelle pour les fans et les irréductibles de The Boys, la série dérivée, pourtant très appréciée et bien notée, a finalement été mise à mort par Amazon.

Prime Video a discrètement mis fin à The Boys Presents: Diabolical, la série animée dérivée de l’univers de The Boys. Malgré un accueil critique exceptionnel (97 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes), la plateforme a décidé de ne pas donner suite à une seconde saison, invoquant une audience jugée trop faible. Une annonce qui a surpris… sans vraiment attrister les fans.

Une expérimentation ambitieuse mais inégale pour cette série The Boys

Lancée en 2022, The Boys Presents: Diabolical proposait une collection d’histoires indépendantes racontées dans des styles d’animation variés. Chaque épisode offrait un regard différent sur le monde ultra-violent imaginé par Eric Kripke, créateur de The Boys, avec la participation de Seth Rogen (acteur et producteur, notamment connu pour Superbad et The Interview), Evan Goldberg (scénariste et collaborateur de longue date de Rogen), Awkwafina (actrice et rappeuse révélée par Crazy Rich Asians et Shang-Chi), Ilana Glazer (humoriste et co-créatrice de la série Broad City) et Andy Samberg (acteur et membre du groupe comique The Lonely Island, star de Brooklyn Nine-Nine).

Malgré cette liberté créative, le public n’a pas suivi. Selon Kripke, le manque de vues aurait pesé lourd dans la balance : « Ce n’est pas faute d’avoir insisté, mais les chiffres n’étaient pas suffisants pour justifier une suite », a-t-il confié récemment. Les producteurs, dont le showrunner Simon Racioppa, étaient pourtant prêts à repartir pour un deuxième tour.

Un accueil partagé du côté des fans

Sur les réseaux et forums, la réaction des spectateurs a été étonnamment mesurée. Beaucoup reconnaissent les qualités artistiques du projet, mais estiment qu’il restait « dispensable » dans l’univers de The Boys. Certains avouent même avoir oublié l’existence de la série jusqu’à l’annonce de son annulation. D’autres soulignent que la moitié des épisodes s’éloignaient trop du ton et de l’intrigue principale de la série mère, ce qui aurait rendu le spin-off moins fédérateur.

Malgré cette fin prématurée, l’univers de The Boys reste bien vivant. Prime Video mise désormais sur Gen V, déjà renouvelée pour une deuxième saison, et sur deux nouveaux projets en développement : The Boys: Mexico et Vought Rising, qui devraient élargir encore l’univers imaginé par Kripke. Quant à la série principale, la saison 5 est toujours en production, sans date de sortie officielle pour le moment.

Source : Amazon